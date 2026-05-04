West Bengal Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयाची इनसाईड स्टोरी

West Bengal Assembly Election Results 2026: पश्चिम बंगालमध्ये 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. भाजपने बहुमताचा टप्पा ओलांडला असून राज्यात पहिल्यांदाच सत्ता मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एकूण 294 जागांसाठी मतदान झाले. भाजपने 198 च्या बहुमत आकड्यापेक्षा जास्त जागांवर आघाडी घेतली. काही अहवालांनुसार भाजप 190+ जागांवर आघाडीवर होती, तर तृणमूल काँग्रेस (TMC) मोठ्या प्रमाणात मागे पडली.
हा भाजपचा पश्चिम बंगालमधील पहिलाच मोठा सत्तापरिवर्तन मानला जातो. मागील 15 वर्षांपासून चालत आलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC सरकारचा पराभव झाला. हा निकाल राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण भाजपने विरोधकांच्या मजबूत राज्यात घुसखोरी केली.
पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हा एक प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, विरोधकांनी राज्यातील हिंसाचार, राजकीय संघर्ष आणि गुन्हेगारीवरून सरकारवर सातत्याने टीका केली. अलीकडील हाय-प्रोफाईल गुन्हेगारी घटनांमुळे जनतेमधील असुरक्षिततेची भावनाही वाढली आहे. भाजपने हा मुद्दा जोरदारपणे उचलून धरला आणि त्याला निवडणुकीच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. याचा मतदानावर परिणाम झाला.
दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप. सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती घोटाळे, कंत्राटे आणि योजनांमधील पारदर्शकतेचा अभाव यांसारख्या मुद्द्यांमुळे जनतेमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. विरोधी पक्षाने हे मुद्दे संघटितपणे मांडले आणि व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक आहे, हा संदेश पोहोचवण्यात ते यशस्वी झाले.
तिसरा प्रमुख मुद्दा घुसखोरीचा होता. भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थानिक संसाधनांशी जोडून थेट जनतेसमोर मांडला. हा मुद्दा सीमावर्ती भागांमध्ये खूप प्रभावी ठरला. पक्षाने कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्यामुळे मतदारांचा एक गट प्रभावित झाला.
चौथे कारण धृवीकरणाच्या राजकारणाचे आरोप होते. राज्य सरकार एका विशिष्ट गटाला प्राधान्य देत असल्याचा मुद्दा भाजपने सातत्याने उपस्थित केला. हा आरोप अनेक संवेदनशील भागांमध्ये प्रभावी ठरला, जिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत योग्य कारवाईबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले.
पाचवे आणि सर्वात स्पष्ट कारण सत्ताविरोधी लाट हे होते. सलग १५ वर्षे तेच सरकार सत्तेत असल्याने, जनतेला बदलाची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. अनेक भागांमध्ये विकासकामांबद्दल आणि स्थानिक समस्यांबद्दल असंतोष निर्माण झाला, ज्याचा विरोधकांनी फायदा घेतला.
दरम्यान, अंतिम निकाल अद्याप जाहीर व्हायचे असले तरी, सध्याच्या कलांनुसार, पश्चिम बंगालचे राजकारण एका नव्या युगात प्रवेश करणार आहे. जर हे कल निकालांमध्ये उतरले, तर भाजप राज्यात पहिल्यांदाच सरकार स्थापन करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्याचा राज्याच्या भविष्यातील राजकीय दिशा आणि धोरणांवर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.