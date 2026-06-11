Shatrughan Sinha: ‘संकटसमयी ममता दीदींच्या पाठीशी राहणार’; बंडखोरीच्या चर्चेदरम्यान शत्रुघ्न सिन्हांचे मोठे वक्तव्य

शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, “आसनसोल आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेने माझ्यावर जे अफाट प्रेम, आदर आणि पाठिंबा दर्शविला आहे, तसेच मला वारंवार विजयी केले आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो. ‘दीदीं’च्या (ममता बॅनर्जींच्या) निमंत्रणावरून आणि आग्रहाखातर मी पहिल्यांदा आसनसोलला आलो होतो. तिथे लढलेल्या माझ्या पहिल्याच निवडणुकीत मी विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यानंतर, दुसऱ्यांदाही मी मोठ्या फरकाने विजयी झालो. म्हणूनच, मी ममता-जी, तृणमूल काँग्रेस आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आसनसोल व पश्चिम बंगालच्या जनतेप्रती विशेष कृतज्ञता व्यक्त करतो.”
VIDEO | Delhi: TMC MP Shatrughan Sinha said, “…Mamata ji has once again established herself as a street fighter and a leader who remains connected with the people… Even today, Mamata ji has around 41% vote share and continues to have tremendous public support…I stand with… pic.twitter.com/vNEK22lrn2 — Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2026
त्यांनी पुढे सांगितले, “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, बंगालमधील लोकांचा पक्ष कोणताही असो किंवा त्यांनी मला मतदान केले असो वा नसो, मी नेहमीच सर्वांसाठी काम केले आहे. मला माझ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे आणि मी त्या पार पाडत राहीन. ज्या काही मोजक्या लोकांनी माझ्या पाठीशी उभे राहून मला प्रोत्साहन दिले, त्यात ममता बॅनर्जी यांचा समावेश होता. माझा संसदीय प्रवास खंडित न होता मी सार्वजनिक जीवनात कार्यरत राहावे, अशी त्यांची धारणा होती आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून मी आसनसोलमधून निवडणूक लढवली. ईश्वराची कृपा आणि ममता-जी व आसनसोलच्या जनतेचा पाठिंबा यामुळे मला विजय मिळाला.”
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अलीकडेच अशी माहिती समोर आली होती की, टीएमसीच्या २० लोकसभा खासदारांनी ज्यामध्ये युसूफ पठाण, शत्रुघ्न सिन्हा, काकोली घोष दस्तीदार आणि सायनी घोष यांचा समावेश आहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) मध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
बंगालमधील निवडणुकीतील पराभवानंतर, पक्षावर नाराज असलेल्या टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची एक यादी समोर आली आहे. या यादीत युसूफ पठाण, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, काकोली घोष दस्तीदार, बापी हलदार, सायनी घोष, रचना बॅनर्जी, असित मल, के. रहमान, शर्मिला सरकार, मिताली बाग, शत्रुघ्न सिन्हा, कालीपदा सोरेन, जून मालिया, माला रॉय, देव अधिकारी, शताब्दी रॉय, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया आणि अरूप चक्रवर्ती यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, टीएमसीचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगालमधील आसनसोल लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या तिकिटावर ही जागा जिंकली होती आणि सध्या ते या मतदारसंघातून पक्षाचे खासदार म्हणून कार्यरत आहेत.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील आणखी एका राज्यसभा खासदाराने आज राजीनामा दिला आहे. प्रकाश चिक बारिक यांनी आज राज्यसभेचा राजीनामा सादर केला. सुखेन्दू शेखर रॉय आणि सुष्मिता देव यांच्यानंतर टीएमसीच्या राज्यसभा सदस्यांमधील हा तिसरा राजीनामा आहे.
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