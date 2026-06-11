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Shatrughan Sinha: ‘संकटसमयी ममता दीदींच्या पाठीशी राहणार’; बंडखोरीच्या चर्चेदरम्यान शत्रुघ्न सिन्हांचे मोठे वक्तव्य

Updated On: Jun 11, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

तृणमूल काँग्रेसमधून (TMC) होणाऱ्या नेत्यांच्या गळतीदरम्यान, खासदार शत्रुघ्न सिन्हा हे देखील बंडखोरी करू शकतात, अशी चर्चा सुरू झाली होती. ते पक्षाची साथ सोडण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती, मात्र आता या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी स्वतःच स्पष्ट केले आहे की ते तृणमूल काँग्रेस सोडणार नाहीत.

बंडखोरीच्या चर्चेदरम्यान शत्रुघ्न सिन्हांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

बंडखोरीच्या चर्चेदरम्यान शत्रुघ्न सिन्हांचे मोठे वक्तव्य (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘संकटसमयी ममता दीदींच्या पाठीशी राहणार’
  • बंडखोरीच्या चर्चेदरम्यान शत्रुघ्न सिन्हांचे मोठे वक्तव्य
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
पश्चिम बंगालमधील टीएमसीच्या (TMC) बंडखोर खासदारांबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी स्पष्ट केले आहे की, या कठीण काळात ते ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत आणि बंडखोर खासदारांच्या यादीत त्यांचा समावेश नाही. सिन्हा यांनी नमूद केले की, जेव्हा ते स्वतः अडचणीत होते, तेव्हा ‘दीदी’ (ममता बॅनर्जी) यांनी त्यांना आधार दिला होता. याआधी, त्यांच्या निकटवर्तीयांनी संकेत दिले होते की त्यांनी अशा कोणत्याही पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही; त्यांनी स्वाक्षरी केल्याचा दावा करणारे अहवाल चुकीचे होते, कारण त्या वेळी ते दिल्लीबाहेर होते.

शत्रुघ्न सिन्हा ममतांच्या पाठीशी

शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले, “आसनसोल आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेने माझ्यावर जे अफाट प्रेम, आदर आणि पाठिंबा दर्शविला आहे, तसेच मला वारंवार विजयी केले आहे, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानू इच्छितो. ‘दीदीं’च्या (ममता बॅनर्जींच्या) निमंत्रणावरून आणि आग्रहाखातर मी पहिल्यांदा आसनसोलला आलो होतो. तिथे लढलेल्या माझ्या पहिल्याच निवडणुकीत मी विक्रमी मताधिक्याने विजय मिळवला. त्यानंतर, दुसऱ्यांदाही मी मोठ्या फरकाने विजयी झालो. म्हणूनच, मी ममता-जी, तृणमूल काँग्रेस आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आसनसोल व पश्चिम बंगालच्या जनतेप्रती विशेष कृतज्ञता व्यक्त करतो.”


त्यांनी पुढे सांगितले, “मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, बंगालमधील लोकांचा पक्ष कोणताही असो किंवा त्यांनी मला मतदान केले असो वा नसो, मी नेहमीच सर्वांसाठी काम केले आहे. मला माझ्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव आहे आणि मी त्या पार पाडत राहीन. ज्या काही मोजक्या लोकांनी माझ्या पाठीशी उभे राहून मला प्रोत्साहन दिले, त्यात ममता बॅनर्जी यांचा समावेश होता. माझा संसदीय प्रवास खंडित न होता मी सार्वजनिक जीवनात कार्यरत राहावे, अशी त्यांची धारणा होती आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून मी आसनसोलमधून निवडणूक लढवली. ईश्वराची कृपा आणि ममता-जी व आसनसोलच्या जनतेचा पाठिंबा यामुळे मला विजय मिळाला.”

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TMCच्या बंडखोर खासदारांचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र

अलीकडेच अशी माहिती समोर आली होती की, टीएमसीच्या २० लोकसभा खासदारांनी ज्यामध्ये युसूफ पठाण, शत्रुघ्न सिन्हा, काकोली घोष दस्तीदार आणि सायनी घोष यांचा समावेश आहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए (NDA) मध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

यादीत शत्रुघ्न सिन्हा यांचे नाव

बंगालमधील निवडणुकीतील पराभवानंतर, पक्षावर नाराज असलेल्या टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांची एक यादी समोर आली आहे. या यादीत युसूफ पठाण, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, काकोली घोष दस्तीदार, बापी हलदार, सायनी घोष, रचना बॅनर्जी, असित मल, के. रहमान, शर्मिला सरकार, मिताली बाग, शत्रुघ्न सिन्हा, कालीपदा सोरेन, जून मालिया, माला रॉय, देव अधिकारी, शताब्दी रॉय, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया आणि अरूप चक्रवर्ती यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा हे आसनसोलचे लोकसभा खासदार

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, टीएमसीचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगालमधील आसनसोल लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत टीएमसीच्या तिकिटावर ही जागा जिंकली होती आणि सध्या ते या मतदारसंघातून पक्षाचे खासदार म्हणून कार्यरत आहेत.

बंगालमधील TMC च्या तीन राज्यसभा खासदारांचे राजीनामा

दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील आणखी एका राज्यसभा खासदाराने आज राजीनामा दिला आहे. प्रकाश चिक बारिक यांनी आज राज्यसभेचा राजीनामा सादर केला. सुखेन्दू शेखर रॉय आणि सुष्मिता देव यांच्यानंतर टीएमसीच्या राज्यसभा सदस्यांमधील हा तिसरा राजीनामा आहे.

सगळ संपल! शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत… TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! ‘या’ एका नावाने सगळ्यांनाच धक्का

Web Title: Will stand by mamata didi in times of crisis shatrughan sinhas significant statement amidst talk of rebellion

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Published On: Jun 11, 2026 | 03:59 PM

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