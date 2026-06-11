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West Bengal Politics : राज्यसभेत ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का? तिसऱ्या राजीनाम्यानंतर TMC ची संख्या १० वर

Updated On: Jun 11, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसला (TMC) मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू आहे. कथित तिसऱ्या राजीनाम्यानंतर पक्षाची सदस्यसंख्या १० वर आल्याचे सांगितले जात असून, यामुळे ममता बॅनर्जींसमोरील राजकीय आव्हाने वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींमुळे राज्यसभा आणि पश्चिम बंगालच्या राजकारणात चर्चांना वेग आला आहे.

राज्यसभेत ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का? तिसऱ्या राजीनाम्यानंतर TMC ची संख्या १० वर

राज्यसभेत ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का? तिसऱ्या राजीनाम्यानंतर TMC ची संख्या १० वर

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विस्तार

Rajya Sabha Resignation : काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू असतानाच, ममता बॅनर्जी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. गुरुवारी (11 जून 2026) पक्षाचे राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बारेक यांनी राजीनामा दिला. विशेष म्हणजे, एका आठवड्यात राज्यसभेतून राजीनामा देणारे हे तिसरे खासदार आहेत. केवळ एक दिवस आधी, बुधवार, १० जून रोजी, सुष्मिता देव यांनी राज्यसभा खासदारकीचा राजीनामा दिला होता.

राज्यसभेतील टीएमसीचे संख्याबळ

राज्यसभेत एकूण १३ खासदार असलेल्या टीएमसीचे संख्याबळ बारेक यांच्या राजीनाम्यानंतर आता केवळ १० वर आले आहे. यापूर्वी, ज्येष्ठ नेते सुखेंदू शेखर राय आणि देव यांनी राजीनामा दिला होता. पक्षप्रमुख बॅनर्जी यांच्या अडचणी सुरूच असल्याची चर्चा आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी तीन खासदार राजीनामा देऊ शकतात असे म्हटले जात आहे. मात्र, ही नावे कोणाची आहेत हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

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मागील टीएमसी सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि खराब आरोग्य व शिक्षण व्यवस्थेवर राय यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, तर देव यांनी आपल्या राजीनाम्याचे कारण स्पष्ट केले नाही. नंतर त्यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची भेट घेतली.

लोकसभेतील कामगिरी खालावण्याची शक्यता

दरम्यान, टीएमसीला लोकसभेतही बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. युसूफ पठाण, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, काकोली घोष दस्तीदार आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यासह २० खासदार बंडखोर गटात सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काकोली घोष यांच्या नेतृत्वाखालील हे नेते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना एनडीएला पाठिंब्याचे पत्र सादर करू शकतात.

टीएमसीमध्ये अंतर्गत फूट

जेव्हा भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) ४ मे रोजी निकाल जाहीर केला, तेव्हा टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, बॅनर्जी स्वतः निवडणुकीत पराभूत झाल्या. यानंतर, टीएमसीने पक्षविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून ऋतब्रता बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांना पक्षातून काढून टाकले. नंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ६० आमदारांनी बंड केले. आता हा आकडा ६४ वर पोहोचल्याचे म्हटले जात आहे.

काँग्रेससोबत विलीनीकरण

अलीकडेच, ममता बॅनर्जी त्यांचे भाचे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासोबत विरोधी आघाडी ‘इंडिया’च्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीला गेल्या होत्या. त्याच बैठकीदरम्यान खासदारांनी बंड केले. यानंतर, पक्षप्रमुखांनी राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, ज्यामुळे काँग्रेसने टीएमसीसोबत विलीनीकरणाचा प्रस्ताव ठेवल्याची अटकळ सुरू झाली.

त्यानंतर अभिषेक आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यातील भेटीने या अटकळींना आणखी खतपाणी घातले. सध्या, टीएमसी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी अशा कोणत्याही योजना नाकारल्या आहेत. १९९७ मध्ये काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर बॅनर्जी यांनी १९९८ मध्ये टीएमसीची स्थापना केली.

काँग्रेसमध्ये TMC च्या विलीनीकरणाला हिरवा कंदील, ममता बॅनर्जी तयार, तर अभिषेक बॅनर्जींच्या राहुल गांधींसमोर ‘या’ अटी!

Web Title: Tmc rajya sabha strength reduced third resignation mamata banerjee

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Published On: Jun 11, 2026 | 03:40 PM

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