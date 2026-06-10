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सगळ संपल! शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत… TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! ‘या’ एका नावाने सगळ्यांनाच धक्का

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:40 PM IST
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सारांश

टीएमसीच्या आमदार दलापाठोपाठ आता संसदीय दलातही उभी फूट पडली आहे. पक्षाच्या ८० पैकी तब्बल ६० आमदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर, आता १९ बागी खासदारांची एक नवी यादी समोर आली आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत... TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! (Photo Credit- X)

शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत... TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर! (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • सगळ संपल!
  • शत्रुघ्न सिन्हा ते युसूफ पठाणपर्यंत… TMC च्या बंडखोर खासदारांची नवी यादी जाहीर!
  • ‘या’ एका नावाने सगळ्यांनाच धक्का
TMC Rebel MPs New List: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत (West Bengal Assembly Elections) सत्ता गमावल्यानंतर, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का बसला असून पक्ष पूर्णपणे विखुरण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. टीएमसीच्या आमदार दलापाठोपाठ आता संसदीय दलातही उभी फूट पडली आहे. पक्षाच्या ८० पैकी तब्बल ६० आमदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केल्यानंतर, आता १९ बागी खासदारांची एक नवी यादी समोर आली आहे. यामुळे पश्चिम बंगालसह देशाच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या बंडखोर खासदारांच्या यादीत क्रिकेटपटू युसूफ पठान, ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा आणि ममता बॅनर्जींची सर्वात अत्यंत विश्वासू मानली जाणारी सायोनी घोष या तीन नावांनी चकित केले आहे.

सायोनी घोष यांच्या बंडामुळे सर्वाधिक आश्चर्य!

तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर खासदारांच्या यादीत सर्वात थक्क करणारे नाव सायोनी घोष (Saayoni Ghosh) यांचे आहे. सायोनी यांना ममता बॅनर्जींची अत्यंत जवळच्या आणि विश्वासू मानले जात होते. २०२१ मध्ये टीएमसीमध्ये प्रवेश केलेल्या सायोनी घोष यांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर आक्रमक हल्ले चढवले होते. त्यांच्या धडाकेबाज भाषणांमुळे अनेकजण त्यांच्याकडे ‘ममता बॅनर्जींचा राजकीय पर्याय’ म्हणून पाहत होते. सध्या त्या जादवपुर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहे, मात्र त्याच्यांच बंडखोरीमुळे ममता बॅनर्जी बॅकफूटवर आल्या आहेत.

युसूफ पठान आणि शत्रुघ्न सिन्हाही लिस्ट मध्ये

ममता बॅनर्जींनी काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांचा पराभव करण्यासाठी बहरामपूरमधून माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठान यांना मैदानात उतरवले होते. मात्र, विजय मिळवल्यानंतर युसूफ पठान यांनीही बंडखोरांचा रस्ता धरला आहे. दुसरीकडे, आसनसोलचे खासदार आणि ज्येष्ठ अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा यांनीही बंड केले आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी आधी भाजप, नंतर काँग्रेस आणि मार्च २०२२ मध्ये टीएमसीमध्ये प्रवेश केला होता, मात्र आता त्यांनीही ममतांची साथ सोडली आहे.

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खासदार काकोली घोष करत आहे नेतृत्व

टीएमसीमधून बंडखोरी करणाऱ्या या सर्व खासदारांचे नेतृत्व बारासातच्या ज्येष्ठ खासदार काकोली घोष (Kakoli Ghosh) करत आहेत. काकोली घोष यांनी दावा केला आहे की त्यांच्यासोबत २० हून अधिक खासदार आहेत. या बागी खासदारांनी भाजपचे दिग्गज नेते भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतली असून, या भेटीदरम्यान १४ खासदारांचे फोटो समोर आले होते. काकोली घोष यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितले की, त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे अधिकृत पत्र सोपवून आपल्या गटाचा दावा मांडला असून अध्यक्षांकडून लवकरच भेटीची वेळ मिळणार आहे.

ममता बॅनर्जींची साथ सोडणाऱ्या १९ बागी खासदारांची नावे…

१. काकोली घोष (बारासात – बंडखोर नेत्या)
२. जगदीश चंद्र बसुनिया (कूचबिहार)
३. खली उर रहमान (जंगीपुर)
४. यूसुफ पठान (बेहरामपुर)
५. अबू ताहिर खान (मुर्शिदाबाद)
६. पार्थ भौमिक (बैरकपुर)
७. बापी हलधर (मथुरापुर)
८. सयोनी घोष (जादवपुर)
९. माला रॉय (कोलकाता दक्षिण)
१०. मिखाली बाग (आरामबाग)
११. दीपक अधिकारी – सुपरस्टार देव (घाटल)
१२. कालीपद सोरेन (झालग्राम)
१३. जून मालिया (मेदिनीपुर)
१४. अरूप चक्रवर्ती (बांकुड़ा)
१५. डॉ. शर्मिला सरकार (वर्धमान पूर्व)
१६. शत्रुघ्न सिन्हा (आसनसोल)
१७. असित कुमार मल (बोलपुर)
१८. शताब्दी रॉय (बीरभूम)
१९. रचना बनर्जी (हुगली)

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Web Title: New list of rebel tmc mps released one specific name has taken everyone by surprise

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:21 PM

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