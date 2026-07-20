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Ram Kadam on Uddhav Thackeray: ‘कॉकरोच’ पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली’; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:13 PM IST
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सारांश

Ram Kadam News: शिवाजीपार्कमधील आंदोलनावरून भाजप आमदार राम कदम यांनी उद्धव आणि आदित्य ठाकरेंवर जोरदार टीका केली. 'कॉकरोच' पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा लहान केल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

'कॉकरोच' पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली'; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात (Photo Credit- X)

'कॉकरोच' पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली'; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘कॉकरोच’ पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली’
  • भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात
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मुंबई: रविवारी मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्कमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन केले आणि केंद्र सरकार लोकशाही कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. भाजप नेते राम कदम (Ram Kadam) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यावर जोरदार पलटवार केला आहे. ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे यांना ‘कॉकरोच’ नावाच्या पक्षाच्या समर्थनार्थ बोलावे लागत आहे, यावरून त्यांनी आपली प्रतिष्ठा किती कमी केली आहे हे दिसून येते. बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते, तर त्यांनी अशा विचारसरणीला कधीही पाठिंबा दिला नसता.


उद्धव ठाकरे गटाच्या आंदोलनाबाबत भाजप आमदार राम कदम म्हणाले की, पक्षाने दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा सोडून दिली आहे, ज्यामुळे आज त्यांची स्थिती कमकुवत झाली आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाला नेहमीच एक वेगळी ओळख होती आणि त्यांनी आपल्या तत्त्वांशी कधीही तडजोड केली नाही. मात्र, पक्षाची परिस्थिती अशी झाली आहे की त्याचे नेते सातत्याने पक्ष सोडून जात आहेत. ठाकरे परिवाराने पक्षाच्या कमकुवत होण्यामागे आणि कार्यकर्त्यांमधील वाढत्या असंतोषामागे असलेल्या कारणांचा विचार केला पाहिजे.

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‘एकेकाळी बडे नेते मातोश्रीवर यायचे, पण आज…’

ते म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा देशातील प्रमुख नेते बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीला भेट देत असत, पण आज परिस्थिती बदलली आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची राजकीय दिशा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ विचारधारेपासून भरकटली आहे. राम कदम म्हणाले की, जर बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते, तर त्यांनी ”कॉकरोच जनता पक्षा’च्या विचारधारेला कधीही पाठिंबा दिला नसता. त्यांनी आरोप केला की, ‘उबाठा’ राजकीय हताशेतून अशी पावले उचलत आहे, ज्यामुळे पक्षाचे आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांचे नुकसान होऊ शकते.

विरोधकांना राज्यातील विकासकामे दिसत नाहीत!

राम कदम यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विकासकामे वेगाने सुरू आहेत. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण राज्यातील गावे, शहरे आणि शहरांमध्ये रस्ते बांधकाम, विकास प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या उपक्रमांचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, विरोधी पक्ष या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकार सातत्याने नवीन प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करत आहे, ज्यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाला आहे.

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Web Title: Ram kadam criticises uddhav and aaditya thackeray over protest supporting cockroach party marathi news

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Published On: Jul 20, 2026 | 04:12 PM

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