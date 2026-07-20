Ram Kadam on Uddhav Thackeray: ‘कॉकरोच’ पक्षाला पाठिंबा देऊन ठाकरेंनी स्वतःचीच प्रतिष्ठा कमी केली’; भाजप नेते राम कदम यांचा घणाघात

Mumbai, Maharashtra: BJP MLA Ram Kadam says, “After giving up the Hindutva ideology of the late Balasaheb Thackeray, Uddhav Thackeray’s situation has gone from bad to worse. Every other day, someone is leaving the party. Now, a party with a name like ‘Cockroach’ is seeking… pic.twitter.com/BTqqo2wiys — IANS (@ians_india) July 20, 2026
उद्धव ठाकरे गटाच्या आंदोलनाबाबत भाजप आमदार राम कदम म्हणाले की, पक्षाने दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची विचारधारा सोडून दिली आहे, ज्यामुळे आज त्यांची स्थिती कमकुवत झाली आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकारणाला नेहमीच एक वेगळी ओळख होती आणि त्यांनी आपल्या तत्त्वांशी कधीही तडजोड केली नाही. मात्र, पक्षाची परिस्थिती अशी झाली आहे की त्याचे नेते सातत्याने पक्ष सोडून जात आहेत. ठाकरे परिवाराने पक्षाच्या कमकुवत होण्यामागे आणि कार्यकर्त्यांमधील वाढत्या असंतोषामागे असलेल्या कारणांचा विचार केला पाहिजे.
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ते म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा देशातील प्रमुख नेते बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीला भेट देत असत, पण आज परिस्थिती बदलली आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची राजकीय दिशा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ विचारधारेपासून भरकटली आहे. राम कदम म्हणाले की, जर बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते, तर त्यांनी ”कॉकरोच जनता पक्षा’च्या विचारधारेला कधीही पाठिंबा दिला नसता. त्यांनी आरोप केला की, ‘उबाठा’ राजकीय हताशेतून अशी पावले उचलत आहे, ज्यामुळे पक्षाचे आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांचे नुकसान होऊ शकते.
राम कदम यांनी उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या आरोपांनाही प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विकासकामे वेगाने सुरू आहेत. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण राज्यातील गावे, शहरे आणि शहरांमध्ये रस्ते बांधकाम, विकास प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या उपक्रमांचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, विरोधी पक्ष या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकार सातत्याने नवीन प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करत आहे, ज्यामुळे विरोधी पक्ष नाराज झाला आहे.
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