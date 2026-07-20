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CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

Updated On: Jul 20, 2026 | 04:54 PM IST
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सारांश

सीजेपीचे आंदोलन संसद भवन परिसरात सुरू आहे. दरम्यान या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सतर्क झाले आहेत. दिल्लीत वेगवान घडामोडी सुरू झाल्या आहेत.

CJP Protest: काहीतरी मोठं घडणार! अमित शाह ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये; उच्चस्तरीय बैठकीत काय निर्णय होणार?

अमित शहा यांनी बोलावली महत्वाची बैठक (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • सीजेपी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांनी बोलावली उच्चस्तरीय बैठक
  • केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन 
  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बोलावली महत्वाची बैठक 
Amit Shah High Level Meeting On CJP Protest In Delhi: नीट पेपर फुटीप्रकरणी आज दिल्ली सीजेपी पक्षाने जंतरमंतर मैदानापासून संसदभवनापर्यंत मोर्चा काढला आहे. कॉकरोच जनता पक्षाच्या (CJP) वतीने पुकारण्यात आलेला ‘संसद मार्च’ जंतर-मंतरवरून निघून थेट संसदेच्या आवाराजवळ पोहोचताच राजकीय वर्तुळात मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संसद भवनाबाहेर सुरक्षा यंत्रणेचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. त्यातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे उच्चस्तरीय बैठक घेत असल्याचे समोर आले आहे.

सीजेपीचे आंदोलन भरकटले असल्याचे देखील म्हटले जात आहे. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी सौम्य लाठीचार्ज तसेच अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता आंदोलक संसद भवनाच्या अगदी जवळ येऊन ठेपल्याने सरकारने हालचाली वाढवल्या आहेत.

सीजेपीचे आंदोलन संसद भवन परिसरात सुरू आहे. दरम्यान या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सतर्क झाले आहेत. दिल्लीत वेगवान घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने देखील आता काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या कार्यालयात एक महत्वाची बैठक सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

दिल्लीतील अमित शहा यांच्या कार्यालयात महटवची बैठक सुरू झाली आहे. अमित शहांच्या दालनात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक सुरू झाली आहे.  या बैठकीला बैठकीत धर्मेंद्र प्रधान, पियुष गोयल, किरन रीजीजू उपस्थित असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे लवकरच या आंदोलनावर काही तोडगा निघणार का हे पहावे लागणार आहे.

तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिस आयुक्त, गुप्तचर यंत्रणेचे प्रमुख आणि आयबीचे प्रमुख यांच्यात देखील महत्वाची बैठक सुरू असल्याचे समोर येत आहे. आंदोलनाच्या वेळेस काहीसा तणाव देखील पाहायला मिळाला. इतके दिवस केंद्र सरकारने काहीच पावले उचलली नसल्याचे दिसून आले.

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आंदोलन सकाळी सुरू झाल्यावर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी देखील अमित शहा यांची भेट घेतली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला सरकारनने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला नसल्याची टीका केली जात आहे.

Web Title: Home minister amit shah take high level meeting on cjp party protest parliment neet paper leak and dharmendra pradhan resign delhi police breaking news

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Published On: Jul 20, 2026 | 04:54 PM

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