Haryana Crime: हरियाणा हादरलं! पाच महिन्यांचं लग्न, दोन महिन्यांची गर्भावस्था…पतीनेच घेतला पत्नीचा जीव

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
काय घडलं नेमकं?
हिसार येथील हंसी परिसरातील सेठी चौकात राहणाऱ्या कृष्ण कथुरिया यांच्या घरात आनंदाचे वातावरण होते. त्यांच्या मुलीचे लग्न हिसार येथील सेक्टर 33 मध्ये राहणाऱ्या अंशुल धवन याच्याशी 25 सप्टेंबर 2025 झाले होते. कुटुंबीयांच्या सांगण्यानुसार, लग्नानंतर दोघेही सुखी होते आणि त्यांच्यात कधीही वाद झाल्याचे समोर आले नव्हते. गेल्या महिन्यातच अंशुलने नवीन कारही खरेदी केली होती. रविवारी महक आणि अंशुल हिसारहून गुरुग्रामला जात असताना हंसी येथे माहेरी थांबले होते. महकला शेवया आवडत असल्याने आईने तिला पोटभर भरवले आणि जाताना सोबतही दिल्या. मात्र ही भेट शेवटची असेल हे कोणालाही वाटले नव्हते. रात्री अचानक अंशुलच्या वडिलांचा फोन आला आणि त्यांनी महकची हत्या झाल्याचे सांगितले. यामुळे कुटुंबावर दुखाचा डोंगर कोसळला.
हत्या का करण्यात आली?
महकची हत्या का करण्यात आली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. सोमवारी सायंकाळी उशिरा महकवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तिच्या पश्चात आई-वडील, मोठी बहीण श्रुती आणि भाऊ अक्षय असा परिवार आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
महक अत्यंत शांत स्वभावाची
महक गेल्या साडेपाच वर्षांपासून एचडीएफसी बँकेत डेप्युटी मॅनेजर म्हणून कार्यरत होती. तिने नरवाना येथेही सेवा बजावली होती आणि सध्या तिची बदली गुरुग्राममध्ये झाली होती. अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, महक दोन महिन्यांची गर्भवती होती. शेजाऱ्यांच्या मते महक अत्यंत शांत स्वभावाची होती. तिचे वडील कृष्ण कथुरिया भाजी मंडईत दुकान चालवतात, तर भाऊ अक्षय मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्ह म्हणून काम करतो.
Ans: हरियाणातील हिसार परिसरात ही घटना समोर आली.
Ans: महक एचडीएफसी बँकेत डेप्युटी मॅनेजर होती आणि दोन महिन्यांची गर्भवती होती.
Ans: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून हत्येचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.