Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

पैठण परिसरात पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या 20 वर्षीय तरुणाचा अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला. पहाटे सरावासाठी गेलेला सुशांत भोजने परतला नाही. दुसऱ्या दिवशी रस्त्यालगत मृतदेह सापडल्याने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:49 AM
  • पहाटे धावण्यासाठी घराबाहेर पडला, मात्र परतला नाही
  • दुसऱ्या दिवशी रस्त्याच्या कडेला मृतदेह आढळला
  • अज्ञात वाहनाची धडक असल्याचा प्राथमिक अंदाज
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या २० वर्षीय तरुणाचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. सुशांत संतोष भोजने (२० वर्ष, रा. वरुडी, सध्या मुक्काम दावरवाडी शिवार) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. अज्ञात वाहनाच्या धडकेत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

सुशांत हा गेल्या सहा महिन्यांपासून पोलीस भरतीसाठी कठोर सराव करीत होता. दररोज पहाटे धावण्यासाठी पैठण-पाचोड रस्त्यावर जात होता. सोमवारी पहाटे तो नेहमीप्रमाणे सरावा साठी गेला मात्र तो घरी परत आलाच नाही. कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोध घेऊन पत्ता न लागल्याने पाचोड पोलीस ठाण्यात तो हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

Ahilyanagar Crime: अहिल्यानगर हादरलं! पोटच्या मुलाकडून आईची निर्घृण हत्या, हत्येनंतर दोन तास मृतदेहाजवळ बसला खेळत

परंतु मंगळवारी दुपारी रहाटगाव शिवारात मोसंबी बागेजवळ रस्त्याच्या कडेला त्याचा मृत्यूदेह आढळून आला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आपल्या तरुण मुलाचा मृतदेह पाहून आई- वडिलांनी हंबरडा फोडला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून अज्ञात वाहनाचा तपास पोलीस करत आहे.

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

राज्यातील कारभाराच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मंत्रालयातील लाचखोरी प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच आता छत्रपती संभाजीनगर पोलिस दलावर गंभीर आरोप झाले आहेत. १४ लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा दावा असलेला एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले असून, संबंधित पोलिस निरीक्षकाची पोलिस मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे.
समोर आलेल्या व्हिडीओमध्ये काही व्यक्ती कारमध्ये बसून रोख रक्कम मोजताना स्पष्टपणे दिसतात. बॅगेमध्ये दोन, तीन, चार, पाच आणि सात लाख अशा टप्प्यांत पैसे मोजून ठेवले जात असल्याचे दृश्य आहे. सुरुवातीला १३ लाख रुपये मोजून बॅगेत ठेवण्यात येतात. त्यानंतर गणेश गायकवाड नावाचा व्यक्ती आणखी एक लाख रुपयांची मागणी करतो. आम्हाला १५-१५ द्यावे लागतात, हे पैसे पुढे वाटावे लागणार आहेत, असे संभाषण व्हिडीओमध्ये ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या संभाषणात एकदा पोलिस आयुक्तांच नाव देखील घेतल्या गेल्याचे व्हिडीओतून ऐकू येत असल्याचा दावा देखील करण्यात येत आहे. हा संपूर्ण व्यवहार अवैध उत्खननावर होणारी कारवाई टाळण्यासाठी असल्याचे बोलले जात असून, त्यामुळे पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

बारावी परीक्षेचा ताण असहाय्य झाल्याने विद्यार्थिनीचे टोकाचे पाऊल; गळफास घेऊन संपवलं जीवन

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुण कोण होता?

    Ans: सुशांत संतोष भोजने, वय 20, पोलीस भरतीची तयारी करणारा युवक.

  • Que: मृत्यूचे कारण काय मानले जात आहे?

    Ans: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत अपघाती मृत्यू झाल्याचा संशय.

  • Que: सध्या पोलिस काय करत आहेत?

    Ans: अज्ञात वाहनाचा शोध घेऊन पुढील तपास सुरू आहे.

