Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

काय घडलं नेमकं?
सुशांत हा गेल्या सहा महिन्यांपासून पोलीस भरतीसाठी कठोर सराव करीत होता. दररोज पहाटे धावण्यासाठी पैठण-पाचोड रस्त्यावर जात होता. सोमवारी पहाटे तो नेहमीप्रमाणे सरावा साठी गेला मात्र तो घरी परत आलाच नाही. कुटुंबीयांनी सर्वत्र शोध घेऊन पत्ता न लागल्याने पाचोड पोलीस ठाण्यात तो हरवल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
परंतु मंगळवारी दुपारी रहाटगाव शिवारात मोसंबी बागेजवळ रस्त्याच्या कडेला त्याचा मृत्यूदेह आढळून आला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. आपल्या तरुण मुलाचा मृतदेह पाहून आई- वडिलांनी हंबरडा फोडला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून अज्ञात वाहनाचा तपास पोलीस करत आहे.
Ans: सुशांत संतोष भोजने, वय 20, पोलीस भरतीची तयारी करणारा युवक.
Ans: अज्ञात वाहनाच्या धडकेत अपघाती मृत्यू झाल्याचा संशय.
Ans: अज्ञात वाहनाचा शोध घेऊन पुढील तपास सुरू आहे.