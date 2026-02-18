Google I/O 2026: काउंटडाउन झाला सुरु... गुगलच्या बहुप्रतिक्षित ईव्हेंटची तारीख जाहीर, Gemini आणि अँड्रॉईडवर असणार फोकस

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…
कंपनीने माहिती दिली आहे की, आगामी मेगा ईव्हेंट 19 आणि 20 मे 2026 रोजी आयोजित केला जाणार आहे. आगामी ईव्हेंट पुन्हा एकदा कॅलिफोर्नियाच्या माउंटेन व्यूमधील शोरलाइन एम्फीथिएटरमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. तर जगभरातील दर्शक हा ईव्हेंट io.google द्वारे ऑनलाइन एन्जॉय करू शकणार आहेत. Google I/O हे कंपनीचे खास डेवलपर संमेलन आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी सॉफ्टवेयर प्लॅटफॉर्म, नवीन टेक्नोलॉजी आणि फ्यूचर स्ट्रेटेजीसंबंधित अनेक मोठ्या घोषणा करते. टेक जायंट कंपनी गुगलचे सिईओ सुंदर पिचाई यांनी देखील आगामी ईव्हेंटबाबत त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केली आहे. (फोटो सौजन्य – Google)
See you all at Google I/O starting May 19th! https://t.co/KgNKbb3nMu pic.twitter.com/OD6x3IYtTi — Sundar Pichai (@sundarpichai) February 17, 2026
Help crack the code for #GoogleIO 🔍 How it works: ✨ Play games
📈 Drive global progress
💡 Unlock the date Join the community → https://t.co/gyZ4lrQUxl pic.twitter.com/vAgotMzW8a — Google for Developers (@googledevs) February 17, 2026
तारीख आणि ठिकाणी जाहीर झालं असलं तरी देखील कंपनीने अद्याप आगामी ईव्हेंटबाबत जास्त माहिती शेअर केली नाही. मात्र आगामी ईव्हेंटमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्हणजेच AI वर कंपनीचा सर्वात जास्त फोकस असणार आहे, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. विशेषत: जेमिनीसंबंधित मोठे अपडेट्स आणि डेमो या ईव्हेंटमध्ये सादर केले जाऊ शकतात. याशिवाय कंपनी अँड्रॉईडसाठी नवीन फीचर्स, प्लॅटफॉर्म अपडेट आणि डेवलपर टूल्ससंबंधित देखील अनेक मोठ्या घोषणा करू शकते. गेल्या वर्षभरापासून गूगलने जेनरेटिव AI संबंधित ऑफेंसिव स्ट्रेटेजीचा वापर केला होता. आता अशी आशा आहे की, जेमिनी संबंधित नवीन फीचर्स, इंटीग्रेशन आणि डेवलपर एबिलिटीजबाबत मोठ्या घोषणा आगामी ईव्हेंटमध्ये केल्या जाऊ शकतात.
एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या
एवढंच नाही तर आगामी मोठ्या ईव्हेंटमध्ये गूगलच्या टॉप ऑफिशियल्सचे कीनोट स्पीच, फायरसाइड चॅट, लाइव प्रोडक्ट डेमो आणि डेवलपर्ससाठी टेक्निकल सेशंस पाहायला मिळू शकतात. याचा उद्देश गूगलच्या इकोसिस्टमवर काम करत असलेल्या डेवलपर्सना नवीन टूल्स आणि प्लॅटफॉर्म अपडेटबाबत माहिती देणे, असा आहे.