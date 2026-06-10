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‘Shubhman Gill च्या हातात टीम इंडियाचे भविष्य…’; Michael Clarke चे धक्कादायक विधान

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:27 PM IST
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सारांश

कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने अफगणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना 1 डाव आणि 300 रन्सने जिंकला आहे. या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने शानदार शतकी खेळी केली.

'Shubhman Gill च्या हातात टीम इंडियाचे भविष्य...'; Michael Clarke चे धक्कादायक विधान

भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल (फोटो -ians)

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विस्तार

मायकल क्लार्कचे शुभमन गिलच्या कर्णधारपदावर भाष्य
शुभमन गिल करतोय भारतीय संघाचे नेतृत्व 
मायकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया संघाचा माजी कर्णधार

Shubhman Gill: सध्या भारतीय क्रिकेट संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. भारतीय कसोटी संघ आणि भारतीय एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. त्याच्या नेतृत्वर भारताने कसोटी सामना जिंकून विजयी सुरुवात केली होती. मात्र ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकल क्लार्कने शुभमन गिलच्या कर्णधारपदावरून भाष्य केले आहे. त्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकल क्लार्कने शुभमन गिलच्या कर्णधारपदावर भाष्य केले आहे. क्लार्कच्या म्हणण्यानुसार भारतीय संघाचे भविष्य सुरक्षित हातांमध्ये आहे. रणनीतीनुसार खेळण्यात शुभमन गिल सर्वोत्तम असल्याचे क्लार्कचे म्हणणे आहे. या कसोटी सामन्यात जय प्रकरे गिलने स्पिनर्सचा वापर केला, ते खूप प्रभावशाली होते. सामना सुरू असताना त्याने ज्या प्रकारे फिल्डिंग सेट केली होती, टी आक्रमक होती. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ सुरक्षित हातांमध्ये आहे.

कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने अफगणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना 1 डाव आणि 300 रन्सने जिंकला आहे. या सामन्यात कर्णधार शुभमन गिलने शानदार शतकी खेळी केली. त्याने केलेली खेळी आक्रमक आणि संघाला सांभाळणारी होती. त्यामुळे आता वनडे सिरिजमध्ये देखील शुभमन गिल शानदार कामगिरी करेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Web Title: Michael clarke statement about shubhman gill team india captaincy

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:27 PM

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