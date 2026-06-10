Amey Wagh :तुंबाडची मंजुळा सिनेमात अथर्व रुके! Influencers च्या सिनेमात एंट्रीवर काय म्हणाला अभिनेता?

एका मुलाखतीदरम्यान अमेय वाघने कलाकार आणि इन्फ्लुएन्सर्स यांच्या कमाईतील तफावतीवर भाष्य केले. युट्यूब आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा असून अनेक इन्फ्लुएन्सर्स कलाकारांपेक्षा जास्त कमाई करतात. डॉलर्समध्ये मिळणारे मानधन हे त्यामागील एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे त्याने सांगितले. स्वतःच्या उत्पन्नाबाबत बोलताना त्याने विनोदाने, “मी अजून दर आठवड्याला आयफोन खरेदी करू शकत नाही,” असे म्हटले.
चित्रपट आणि मनोरंजन क्षेत्रात इन्फ्लुएन्सर्सची वाढती एंट्री कलाकारांसाठी चिंतेची बाब आहे का, असा प्रश्न विचारला असता अमेयने नकारार्थी उत्तर दिले. त्याच्या मते, पूर्वी नाटकांचे वर्चस्व होते, त्यानंतर दूरचित्रवाणी मालिकांचा काळ आला, मग ओटीटी प्लॅटफॉर्म आले आणि आता शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट लोकप्रिय होत आहे. त्यामुळे मनोरंजन उद्योग सातत्याने बदलत असतो.
अथर्व रुकेसारखे इन्फ्लुएन्सर्स चित्रपटांमध्ये झळकत असल्याबाबतही त्याने सकारात्मक भूमिका मांडली. नव्या माध्यमांतून येणाऱ्या प्रतिभावान चेहऱ्यांमुळे स्पर्धा वाढत असली तरी त्यातून उद्योगाला नवसंजीवनी मिळते, असे त्याचे मत आहे.
नाटक, मालिका, चित्रपट आणि ओटीटी अशा विविध माध्यमांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अमेय वाघच्या या वक्तव्याने सध्या मनोरंजन क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे. इन्फ्लुएन्सर्स आणि पारंपरिक कलाकार यांच्यातील बदलत्या समीकरणांवर त्याने मांडलेला दृष्टिकोन अनेकांच्या पसंतीस उतरत आहे.