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सर्वात मोठी बातमी! Team India ला धक्का; इंग्लंड अन् आयर्लंड दौऱ्याआधी ‘हा’ खेळाडू बाहेर, कारण काय?

Updated On: Jun 09, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

भारतीय संघ लवकरच इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. यासाठी बीसीसीआयने आणि निवड समितीने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे श्रेयस अय्यरला भारतीय टी 20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे.

सर्वात मोठी बातमी! Team India ला धक्का; इंग्लंड अन् आयर्लंड दौऱ्याआधी ‘हा’ खेळाडू बाहेर, कारण काय?

भारतीय संघात मोठा बदल (फोटो- ians)

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विस्तार

भारतीय संघ इंग्लंड अन् आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार 
श्रेयस अय्यर करणार टी 20 संघाचे नेतृत्व 
मोहम्मद सिराज गेला भारतीय संघाबाहेर

BCCI To India T20 Squad: बीसीसीआयने काही दिवसांपूर्वी भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. यावेळी बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरकडे भारतीय टी 20 संघाचे नेतृत्व सोपवले आहे. आता भारतीय संघ श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. दरम्यान भारत लवकरच इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. मात्र त्याआधी भारतीय संघात काही बदल करण्यात आले आहेत.

भारतीय संघ लवकरच इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध खेळणार आहे. मात्र त्याआधी भारतीय संघात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. मोहम्मद सिराज या दौऱ्यातून बाहेर गेला असल्याचे समोर येत आहे. त्याच्या जागी बीसीसीआयने प्रसिद्ध कृष्णाची निवड केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे इंग्लंड अन् आयर्लंड दौऱ्याआधी भारतीय संघात मोठे बदल करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मोहम्मद सिराज वर्क लोडमुळे इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यातून विश्रांती देण्यात आल्याचे समजते आहे. बीसीसीआयने सिराज इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्याचा हिस्सा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याच्या जागी आता प्रसिद्ध कृष्णा खेळताना दिसणार आहे. मोहम्मद सिराज आयपीएलपासून सातत्याने खेळताना दिसून येत आहे. नुकत्याच झालेल्या कसोटी सामन्यात तो भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळत होता.

Shreyas Iyer: ‘कोणासारखं होण्यासाठी मी…’; T20 संघाचा कर्णधार होताच श्रेयस अय्यरचे मोठे विधान

Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार

भारतीय संघ लवकरच इंग्लंड आणि आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. यासाठी बीसीसीआयने आणि निवड समितीने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. अपेक्षेप्रमाणे श्रेयस अय्यरला भारतीय टी 20 संघाचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ खेळताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरला कर्णधार म्हणून घोषित केले आहे. तर तिलक वर्माला उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी दिली गेली आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला या संघात स्थान देण्यात आले आहे. टीम इंडिया इंग्लंड आणि आयर्लंडविरुद्ध टी – 20 सामना खेळणार आहे. आयपीएलमधील उत्कृष्ट नेतृत्व आणि कामगिरीच्या जोरावर श्रेयस अय्यर आता भारताचा पूर्णवेळ टी-२० कर्णधार बनला आहे. मागील काही काळापासून खराब फॉर्मशी झगडत असलेल्या सूर्यकुमार यादवला टी-२० संघातून थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

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भारताचा संघ: श्रेयस अय्यर (कर्णधार ), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

Web Title: Bcci prasidh krishna replace mohmmad siraj england and ireland game indian cricket team t20 format news

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Published On: Jun 09, 2026 | 03:36 PM

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