Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mukesh Ambani Net Worth Drop Reliance Industries Shares Dividend Income List

Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mukesh Ambani Net Worth Drop 2026 : रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानी यांच्या नेटवर्थमध्ये मोठी घट झाली आहे. पगार न घेताही अंबानी कुटुंबाने यंदा लाभांशाद्वारे (Dividend) तब्बल ३,९९६ कोटी रुपये कसे कमावले, जाणून घ्या.

MUKESH

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Mukesh Ambani Net Worth Drop 2026:रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे (Reliance Industries) चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्या नेटवर्थमध्ये ४९ कोटी डॉलर्सची घट झाली आहे, ज्यामुळे जागातील श्रीमंतीच्या यादीत ते चार स्थानांनी खाली घसरले आहेत. इतकेच नव्हे तर, मुकेश अंबानी आशियातील श्रीमंतांच्या यादीतूनही एका क्रमांकाने खाली आले आहेत. याशिवाय त्यांच्या एकूण संपत्तीत २०.८ अब्ज डॉलर्सची घट नोंदवली गेली आहे. आशा परिस्थितीत त्यांची किती कमाई आहे हे जाणून घेऊया…

मुकेश अंबानी हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीपैकी एक आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक अहवालानुसार मुकेश अंबानीनी २०२५-२६ मध्ये कोणतेही वेतन, भत्ता, स्टॉक ऑप्शन्स किंवा सेवानिवृत्तीचे लाभ घेतले नाहीत. कोरोनाकाळापासून त्यांनी पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यावर ते आजही ठाम आहेत. मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की, मुकेश अंबानी यांच्याकडे पैसा कुठून येतो

मुकेश अंबानी हे पगार घेत नसले तरी त्यांच्या कमाईचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणजे त्यांच्या कंपनीतील त्यांची भागीदारी आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये अंबानी कुटुंबाची सुमारे  ५० टक्क्यांहून अधिक भागीदारी आहे. जेव्हा कंपनीचा व्यवसाय वाढतो, तेव्हा शेअर्सची किंमत वाढते आणि तेव्हा संपत्तीतही भर पडते. याच कारणामुळे त्यांची संपत्ती अब्जावधीमध्ये आहे.

Career Options: ‘नीट’च्या ताणातून मुक्त व्हा! MBBS व्यतिरिक्त मेडिकल क्षेत्रात करिअरचे ‘हे’ आहेत दमदार ऑप्शन्स..

मुकेश अंबानी यांची संपत्ती

सध्या मुकेश अंबानीच्या कुंटुंबाकडे आणि प्रमोटर ग्रुपच्या कंपन्यांकडे रिलायन्सचे सुमारे कोटी ६६४.५ शेअर्स आहेत. तसेच त्यांच्याकडे सुमारे १.६१ कोटीचे शेअर्स आहेत. या हिशोबाने त्यांना केवळ वैयक्तिक शेअर्सवर ९.६६ कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड लाभांश मिळतो. म्हणजेच एकूणच विचार केला तर यंदा अंबानी कुटुंबाला सुमारे ३,९९६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे.

४९ कोटी डॉलर्सची घट

शेअर्सचे दर वाढले की मुकेश अंबानी यांची खरी संपत्ती म्हणजे त्यांचा पगार किंवा डिव्हिडंड नसून रिलायन्समधील त्यांच्या भागीदारीचे मूल्य आहे. उदाहरणार्थ – रिलायन्सचे शेअर्स जर काही टक्क्यांनी वाढले तर त्यांच्या संपत्तीत हजारो कोटी रुपयांची वाढ होते. याउलट शेअर्स घसरल्यावर त्यांची नेटवर्थ देखील कमी होते. नुकतीच रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत सुमारे ४९ कोटी डॉलर्सची घट झाली आहे.

Job Ad Controversy: नोकरी डॉट कॉम आणि लिंक्डइनवरील जाहिरातीवरून भाषिक वाद! २५ लाखांच्या पॅकेजसाठी मराठी उमेदवारांना ‘नो एंट्री?

Web Title: Mukesh ambani net worth drop reliance industries shares dividend income list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 04:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Khan Sir biography: कोट्यवधींच्या संपत्तीचे मालक असणाऱ्या खान सरांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी पहा एका क्लिकवर..
1

Khan Sir biography: कोट्यवधींच्या संपत्तीचे मालक असणाऱ्या खान सरांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी पहा एका क्लिकवर..

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी अलर्ट! सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव कायम; बाजाराची लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता
2

Share Market Today: गुंतवणूकदारांसाठी अलर्ट! सेन्सेक्स-निफ्टीवर दबाव कायम; बाजाराची लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

सलग दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर Share Market मध्ये कमबॅक! Sensex Nifty तेजीत, बँकिंग स्टॉक्सच्या जोरावर बाजार वधारला
3

सलग दोन दिवसांच्या घसरणीनंतर Share Market मध्ये कमबॅक! Sensex Nifty तेजीत, बँकिंग स्टॉक्सच्या जोरावर बाजार वधारला

Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर ‘हे’ शेअर्स, वाचा सविस्तर
4

Share Market Today: कमाईची संधी की पुन्हा घसरण? तज्ज्ञांच्या रडारवर ‘हे’ शेअर्स, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इतकी संपत्ती कोणाकडेच नसेल… Elon Musk लवकरच बनणार जगातील पहिले खरबपती; SpaceX ठरणार गेम चेंजर

इतकी संपत्ती कोणाकडेच नसेल… Elon Musk लवकरच बनणार जगातील पहिले खरबपती; SpaceX ठरणार गेम चेंजर

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.

Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Sharad Pawar News: पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे पण; नेहरू-इंदिरा गांधींच्या योगदानावरून शरद पवारांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला

Sharad Pawar News: पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे पण; नेहरू-इंदिरा गांधींच्या योगदानावरून शरद पवारांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला

Jun 10, 2026 | 04:15 PM
Bhandara News: जनगणनेत OBC कॉलम नाही म्हणून माहिती देण्यास नकार; लाखनी नगरपंचायतीची नोटीस

Bhandara News: जनगणनेत OBC कॉलम नाही म्हणून माहिती देण्यास नकार; लाखनी नगरपंचायतीची नोटीस

Jun 10, 2026 | 04:11 PM
MMRDA Projects : वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार; MMR ला 22,611 कोटींची मोठी भेट! घोडबंदर-भाईंदर बोगदा, मेट्रो विस्ताराला हिरवा कंदील

MMRDA Projects : वाहतुकीचा चेहरामोहरा बदलणार; MMR ला 22,611 कोटींची मोठी भेट! घोडबंदर-भाईंदर बोगदा, मेट्रो विस्ताराला हिरवा कंदील

Jun 10, 2026 | 04:10 PM
छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! 19 वर्षीय मुलाने झोपेतच वडिलांच्या डोक्यात दांडा घालून केली हत्या

छत्रपती संभाजीनगर हादरलं! 19 वर्षीय मुलाने झोपेतच वडिलांच्या डोक्यात दांडा घालून केली हत्या

Jun 10, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें