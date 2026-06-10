Mukesh Ambani Net Worth Drop: रिलायन्सचे शेअर्स घसरल्याने मुकेश अंबानींना किती कोटींचा फटका बसला? पहा एका क्लिकवर.

Mukesh Ambani Net Worth Drop 2026:रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे (Reliance Industries) चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्या नेटवर्थमध्ये ४९ कोटी डॉलर्सची घट झाली आहे, ज्यामुळे जागातील श्रीमंतीच्या यादीत ते चार स्थानांनी खाली घसरले आहेत. इतकेच नव्हे तर, मुकेश अंबानी आशियातील श्रीमंतांच्या यादीतूनही एका क्रमांकाने खाली आले आहेत. याशिवाय त्यांच्या एकूण संपत्तीत २०.८ अब्ज डॉलर्सची घट नोंदवली गेली आहे. आशा परिस्थितीत त्यांची किती कमाई आहे हे जाणून घेऊया…
मुकेश अंबानी हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीपैकी एक आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक अहवालानुसार मुकेश अंबानीनी २०२५-२६ मध्ये कोणतेही वेतन, भत्ता, स्टॉक ऑप्शन्स किंवा सेवानिवृत्तीचे लाभ घेतले नाहीत. कोरोनाकाळापासून त्यांनी पगार न घेण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यावर ते आजही ठाम आहेत. मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की, मुकेश अंबानी यांच्याकडे पैसा कुठून येतो
मुकेश अंबानी हे पगार घेत नसले तरी त्यांच्या कमाईचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणजे त्यांच्या कंपनीतील त्यांची भागीदारी आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये अंबानी कुटुंबाची सुमारे ५० टक्क्यांहून अधिक भागीदारी आहे. जेव्हा कंपनीचा व्यवसाय वाढतो, तेव्हा शेअर्सची किंमत वाढते आणि तेव्हा संपत्तीतही भर पडते. याच कारणामुळे त्यांची संपत्ती अब्जावधीमध्ये आहे.
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सध्या मुकेश अंबानीच्या कुंटुंबाकडे आणि प्रमोटर ग्रुपच्या कंपन्यांकडे रिलायन्सचे सुमारे कोटी ६६४.५ शेअर्स आहेत. तसेच त्यांच्याकडे सुमारे १.६१ कोटीचे शेअर्स आहेत. या हिशोबाने त्यांना केवळ वैयक्तिक शेअर्सवर ९.६६ कोटी रुपयांचा डिव्हिडंड लाभांश मिळतो. म्हणजेच एकूणच विचार केला तर यंदा अंबानी कुटुंबाला सुमारे ३,९९६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे.
शेअर्सचे दर वाढले की मुकेश अंबानी यांची खरी संपत्ती म्हणजे त्यांचा पगार किंवा डिव्हिडंड नसून रिलायन्समधील त्यांच्या भागीदारीचे मूल्य आहे. उदाहरणार्थ – रिलायन्सचे शेअर्स जर काही टक्क्यांनी वाढले तर त्यांच्या संपत्तीत हजारो कोटी रुपयांची वाढ होते. याउलट शेअर्स घसरल्यावर त्यांची नेटवर्थ देखील कमी होते. नुकतीच रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीमुळे त्यांच्या संपत्तीत सुमारे ४९ कोटी डॉलर्सची घट झाली आहे.
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