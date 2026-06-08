Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • What Is The Rule Of Follow On Test Cricket Marathi India Vs Afghanistan Test Match

IND Vs AFG: बॅटिंग न करताही संघ कसा जिंकतो? काय आहे Follow-On चा नियम? एकदा वाचाच…

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

अफगणिस्तानविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताने मोठा विजय प्राप्त केला आहे. मात्र या सामन्यात भारताने अफगणिस्तानला फॉलोऑन दिला होता. फॉलोऑनचा नियम नक्की काय आहे ते जाणून घेऊयात.

IND Vs AFG: बॅटिंग न करताही संघ कसा जिंकतो? काय आहे Follow-On चा नियम? एकदा वाचाच…

टेस्ट क्रिकेटमधील फॉलोऑनचा नियम काय?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारताने अफगणिस्तानविरुद्ध जिंकला कसोटी सामना 
अफगणिस्तानविरुद्ध भारताचा 1 डाव अन् 300 रन्सने पराभव 
फॉलोऑनमध्ये अफगणिस्तानचा डाव 112 वर ऑल आउट

India Beat Afghanistan Test Match: न्यू चंदीगडच्या क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि अफगणिस्तानमध्ये एकमेव कसोटी सामना खेळवण्यात आला. 6 जूनपासून हा कसोटी सामना सुरू झाला होता. अखेर या सामन्यात भारताने अफगणिस्तानवर मोठा विजय मिळवला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताने मोठा विजय प्राप्त केला आहे. मात्र या सामन्यात भारताने अफगणिस्तानला फॉलोऑन दिला होता. फॉलोऑनचा नियम नक्की काय आहे ते जाणून घेऊयात.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना पार पडला. टीम इंडियाने दणदणीत विजय मिळवला आहे. या सामन्यात चर्चा सुरू आहे ती फॉलोऑनची. फॉलोऑनचा नियम काय सांगतो? फॉलोऑन म्हणजे नक्की काय? याबाबत जाणून घेऊयात.

काय सांगतो फॉलोऑनचा नियम?

पाच दिवसांच्या कसोटी सामन्यात पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाने प्रचंड धावसंख्या केली आणि त्यानंतर फलंदाजी करणारा संघ 200 किंवा त्यापेक्षा कमी रन्सवर ऑल आउट झाला. तर पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा कर्णधार दुसऱ्या संघाला फॉलोऑन देऊ शकतो. मुल्लानपूर येथे झालेल्या कसोटीत भारताने अफगाणिस्तानवर 1 डाव आणि 300 रन्सने विजय मिळवला आहे. पहिल्या डावात अफगाणिस्तान 152 रन्सवर ऑल आउट झाला. तर दुसऱ्या डावात म्हणजे फॉलोऑन मिळाल्यावर 112 रन्सवर अफगाणिस्तान संघ ऑल आउट झाला. हा सामना भारताने मोठ्या फरकाने जिंकला आहे.

IND Vs AFG Live: एक डाव, 300 रन्स आणि ऐतिहासिक विजय; मुल्लानपूरमध्ये Team India चा धुमाकूळ

न्यू चंदीगडच्या मुल्लानपूर येथे खेळवण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध अफगणिस्तान या एकमेव कसोटी सामन्यात भारताने एक डाव आणि 300 रन्सने विजय मिळवला आहे. भारताने अफगणिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला आहे. वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादवने दुसऱ्या डावात शानदार गोलंदाजी केली. मानव सुथारने देखील पहिल्याच सामन्यात 6 विकेट घेत एक नवा रेकॉर्ड रचला.

Manav Suthar: पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स, मानव सुथारने इतिहास रचत दिग्गजांना टाकले मागे

भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 564 वर 8 विकेट्स गमावत अपला डाव घोषित केला. त्यानंतर फलंदाजी करण्यासाठी आलेला अफगणिस्तानचा संघ 152 रन्सवर ऑल आउट झाला. भारतीय संघाने अफगणिस्तानच्या संघाला फॉलोऑन दिला. मात्र त्या ठिकाणी अफगणिस्तानचा संघ 112 रन्सवर ऑल आउट झाला. यामुळे भारताने हा एकमेव कसोटी सामना 1 डाव आणि 300 रन्सने जिंकला आहे. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच अफगणिस्तानवर अंकुश ठेवला होता. वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव अव मानव सुथार या फिरकी गोलंदाजांनी शानदार मारा केला आहे. पहिल्या डावात मानव सुथारने 6 तर दुसऱ्या डावात 1 विकेट घेतली.

Web Title: What is the rule of follow on test cricket marathi india vs afghanistan test match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 08, 2026 | 04:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shreyas Iyer: ‘कोणासारखं होण्यासाठी मी…’; T20 संघाचा कर्णधार होताच श्रेयस अय्यरचे मोठे विधान
1

Shreyas Iyer: ‘कोणासारखं होण्यासाठी मी…’; T20 संघाचा कर्णधार होताच श्रेयस अय्यरचे मोठे विधान

Manav Suthar: पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स, मानव सुथारने इतिहास रचत दिग्गजांना टाकले मागे
2

Manav Suthar: पहिल्याच कसोटीत 6 विकेट्स, मानव सुथारने इतिहास रचत दिग्गजांना टाकले मागे

IND Vs AFG Live: एक डाव, 300 रन्स आणि ऐतिहासिक विजय; मुल्लानपूरमध्ये Team India चा धुमाकूळ
3

IND Vs AFG Live: एक डाव, 300 रन्स आणि ऐतिहासिक विजय; मुल्लानपूरमध्ये Team India चा धुमाकूळ

IND Vs AFG Live: आधी सुथार नडला, आता Washington Sundar ने झोडला; पूर्ण केला 100 विकेट्सचा टप्पा
4

IND Vs AFG Live: आधी सुथार नडला, आता Washington Sundar ने झोडला; पूर्ण केला 100 विकेट्सचा टप्पा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar Politics: प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेवर बिनविरोध; अहिल्यानगर ठरला राज्यातील सर्वाधिक आमदार असलेला जिल्हा!

Ahilyanagar Politics: प्राजक्त तनपुरे विधान परिषदेवर बिनविरोध; अहिल्यानगर ठरला राज्यातील सर्वाधिक आमदार असलेला जिल्हा!

Jun 08, 2026 | 04:57 PM
IND Vs AFG: बॅटिंग न करताही संघ कसा जिंकतो? काय आहे Follow-On चा नियम? एकदा वाचाच…

IND Vs AFG: बॅटिंग न करताही संघ कसा जिंकतो? काय आहे Follow-On चा नियम? एकदा वाचाच…

Jun 08, 2026 | 04:54 PM
Harmanpreet Kaur: ‘मी रिटायर व्हावं असं…’; हरमनप्रीत कौरची पत्रकाराला गुगली, Video Viral

Harmanpreet Kaur: ‘मी रिटायर व्हावं असं…’; हरमनप्रीत कौरची पत्रकाराला गुगली, Video Viral

Jun 08, 2026 | 04:54 PM
चार्जिंग स्टेशनची कमतरता; भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीसाठी आव्हान बनतेय का?

चार्जिंग स्टेशनची कमतरता; भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्रांतीसाठी आव्हान बनतेय का?

Jun 08, 2026 | 04:54 PM
Tulapur Rave Party Case: पुणे पोलिसांना कोण तरी चावी देतो आहे का? तुळापूर रेव्ह पार्टीप्रकरणावरून रोहिणी खडसेंचा आक्रमक

Tulapur Rave Party Case: पुणे पोलिसांना कोण तरी चावी देतो आहे का? तुळापूर रेव्ह पार्टीप्रकरणावरून रोहिणी खडसेंचा आक्रमक

Jun 08, 2026 | 04:53 PM
Jalna Jalgaon Railway: जालना-जळगाव अजिंठा रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन वेगवान; प्रशासनाकडे २५० अर्ज दाखल

Jalna Jalgaon Railway: जालना-जळगाव अजिंठा रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन वेगवान; प्रशासनाकडे २५० अर्ज दाखल

Jun 08, 2026 | 04:48 PM
RBI ला इशारा, लहान शहरांमधील ATM बंद होण्याची शक्यता! नेमकं कारण काय?

RBI ला इशारा, लहान शहरांमधील ATM बंद होण्याची शक्यता! नेमकं कारण काय?

Jun 08, 2026 | 04:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
ऐप में पढ़ें