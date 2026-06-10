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IND Vs AFG: शनिवार ठरलाय! भारत -अफगाणिस्तान थरार रंगणार, पहिला सामना कधी अन् कुठे होणार?

Updated On: Jun 10, 2026 | 04:16 PM IST
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सारांश

भारत आणि अफगणिस्तान यांच्यात 3 सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत अफगणिस्तान हे संघ वनडे सामन्यांमध्ये प्रथमच एकत्र येणार आहेत.  या सामन्यांची वेळ आणि कुठे पाहता येतील हे पाहुयात.

IND Vs AFG: शनिवार ठरलाय! भारत -अफगाणिस्तान थरार रंगणार, पहिला सामना कधी अन् कुठे होणार?

भारत विरुद्ध अफगणिस्तान वनडे सिरिज (फोटो- ians/सोशल मीडिया)

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विस्तार

13 जूनपासून भारत अफगणिस्तान वनडे सिरिज
एकमेव कसोटी सामन्यात भारताचा अफगणिस्तानवर दणदणीत विजय 
शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व

India Vs Afghanistan ODI Series: लवकरच भारत विरुद्ध अफगणिस्तान एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. त्याआधी भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यात एकमेव कसोटी सामना पार पडला. या सामन्या भारताने अफगणिस्तानवर 1 डाव आणि 300 रन्सने विजय मिळवला आहे. आता 13 जूनपासून अफगणिस्तान विरुद्ध एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. त्याचे वेळापत्रक आणि सामने कुठे पाहता येणार हे जाणून घेऊयात.

भारत आणि अफगणिस्तान यांच्यात 3 सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत अफगणिस्तान हे संघ वनडे सामन्यांमध्ये प्रथमच एकत्र येणार आहेत.  या सामन्यांची वेळ आणि कुठे पाहता येतील हे पाहुयात.

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान वन-डे

पहिला सामना

13 जून 2026

वेळ 1.30 वाजता

धर्मशाळा स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश

IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार

दूसरा सामना 

17 जून 2026

वेळ 1.30 वाजता

लखनौ

तिसरा सामना 

20  जून 2026

वेळ 1.30 वाजता

चेन्नई

सामने कुठे पाहता येणार?

भारत विरुद्ध अफगणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय सामने जिओ हॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनलवर क्रिकेट चाहत्यांना पाहता येणार आहेत.

IND Vs AFG: बॅटिंग न करताही संघ कसा जिंकतो? काय आहे Follow-On चा नियम? एकदा वाचाच…

विराट कोहलीची जागा कोण घेणार?

मात्र, ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी भारतीय संघातून काही संमिश्र बातम्या समोर येत आहेत. अनुभवी फलंदाज विराट कोहली या मालिकेत सहभागी होणार नाही आणि त्याच्या जागी यशस्वी जैस्वालचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. कोहलीसारख्या प्रमुख खेळाडूच्या अनुपस्थितीत, मधल्या फळीला सांभाळणे हे संघापुढील एक मोठे आव्हान असेल. दरम्यान, रोहित शर्मा तंदुरुस्ती चाचणीत उत्तीर्ण झाला असून तो या मालिकेत शुभमन गिलसोबत सलामीला फलंदाजी करेल. याशिवाय हार्दिक पांड्यालाही संघात स्थान मिळाले आहे आणि तोदेखील या मालिकेत खेळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही मालिका श्रेयस अय्यरसाठीही खूप खास असणार आहे. सूर्यकुमार यादवनंतर भारतीय टी-२० संघाची सूत्रे हाती घेतलेला अय्यर, पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार आहे. केएल राहुल मधल्या फळीत यष्टीरक्षण करेल, तर हार्दिक पांड्या अष्टपैलू खेळाडू असेल.

भारतीय संघाचा संभाव्य प्लेइंग ११:

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.

Web Title: Where to watch live streaming india vs afghanistan first odi series match dharamshala rohit sharma

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Published On: Jun 10, 2026 | 04:01 PM

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