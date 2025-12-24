Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

31 डिसेंबरसाठी खास रेसिपी! चिकनचं लोणचं कधी तुम्ही खाल्लं आहे का? दक्षिण भारतातील हा झणझणीत पदार्थ एकदा चाखाच

Chicken Pickle Recipe : आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये चिकन लोणचं हा प्रकार फार फेमस आहे. चिकनला मॅरीनेट करून भरपूर तेल आणि पारंपारिक मसाल्यात ही डिश तयार जाते.

Updated On: Dec 24, 2025 | 03:55 PM
31 डिसेंबरसाठी खास रेसिपी! चिकनचं लोणचं कधी तुम्ही खाल्लं आहे का? दक्षिण भारतातील हा झणझणीत पदार्थ एकदा चाखाच

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • 31 डिसेंबर हा दिवस वर्षाचा शेवटचा दिवस, कुटुंबासोबत पार्टी करत या दिवसाचा निरोप घेतला जातो.
  • नॉनव्हेज प्रेमी या दिवशी निरनिराळ्या मांसाहारी डिशेसचा आस्वाद घेतात.
  • यानिमीत्तच आज आम्ही तुमच्यासाठी एक खास रेसिपी घेऊन आलो आहोत ज्याला चिकन लोणचं असं म्हटलं जात.
भारतीय स्वयंपाकघरात लोणच्याला खास स्थान आहे. आंबा, लिंबू, मिरची यांसारखी पारंपरिक लोणची आपण नेहमीच खातो; पण नॉनव्हेज प्रेमींसाठी चिकन लोणचं हा एक वेगळाच आणि खास पदार्थ आहे. दक्षिण भारतात विशेषतः आंध्र प्रदेशात चिकन लोणचं खूप प्रसिद्ध आहे. मसाल्यांचा तिखटपणा, चिकनची रसाळ चव आणि तेलात मुरलेली खास फोडणी यामुळे हे लोणचं खूप दिवस टिकतं आणि जेवणाची मजा द्विगुणित करतं.

Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

चिकन लोणचं ही अशी रेसिपी आहे जी भाकरी, चपाती, पराठा, भात किंवा अगदी साध्या वरण-भातासोबतही अप्रतिम लागते. प्रवासात, डब्यात किंवा अचानक पाहुणे आल्यावर झटपट चवीसाठी हे लोणचं फार उपयोगी ठरतं. पारंपरिक लोणच्यांप्रमाणेच हे लोणचंही तेल आणि मसाल्यांच्या साहाय्याने जास्त दिवस सुरक्षित राहते, मात्र ते बनवताना स्वच्छता आणि योग्य पद्धती खूप महत्त्वाची असते.

आजकाल अनेकांना वेगवेगळे फ्लेवर ट्राय करायला आवडतात. त्यातच घरगुती पद्धतीने बनवलेलं चिकन लोणचं हे बाजारात मिळणाऱ्या लोणच्यांपेक्षा जास्त चविष्ट आणि आरोग्यदायी ठरतं. योग्य प्रमाणात मसाले, नीट शिजवलेलं चिकन आणि योग्य प्रकारे साठवणूक केली, तर हे लोणचं 10-15 दिवस सहज टिकू शकतं. चला तर मग, घरच्या घरी स्वादिष्ट आणि तिखट चिकन लोणचं कसं बनवायचं, ते सविस्तर पाहूया.

साहित्य

  • चिकन (हाडांशिवाय) – 500 ग्रॅम
  • हळद – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • लसूण-आले पेस्ट – 2 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 2 ते 3 टेबलस्पून
  • धणे पूड – 1 टेबलस्पून
  • जिरे पूड – 1 टीस्पून
  • लिंबाचा रस – 2 टेबलस्पून
  • तेल – 1 कप
  • मोहरी – 1 टीस्पून
  • जिरे – 1 टीस्पून
  • कढीपत्ता – 8–10 पाने
नॉनव्हेज प्रेमींसाठी मेजवानी! रात्रीच्या जेवणात मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत मसाला कोलंबी, नोट करा रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुवून कोरडं करून घ्या. त्यात हळद, मीठ आणि थोडी आले-लसूण पेस्ट लावून 20 मिनिटं मॅरिनेट करा.
  • कढईत थोडं तेल घालून चिकन मध्यम आचेवर नीट तळून घ्या. चिकन पूर्णपणे शिजलं आणि हलकं कुरकुरीत झालं पाहिजे.
  • वेगळ्या कढईत उरलेलं तेल गरम करा. त्यात मोहरी, जिरे आणि कढीपत्ता घालून फोडणी द्या.
  • त्यात उरलेली आले-लसूण पेस्ट घालून थोडी परतून घ्या.
  • आता लाल तिखट, धणे पूड, जिरे पूड घालून मंद आचेवर मसाला भाजा.
  • तळलेलं चिकन या मसाल्यात घालून नीट मिक्स करा.
  • शेवटी लिंबाचा रस घालून 2–3 मिनिटं शिजवा.
  • गॅस बंद करून लोणचं पूर्णपणे थंड झाल्यावर कोरड्या काचेच्या बरणीत भरा.
  • चिकन लोणचं नेहमी कोरड्या चमच्यानेच काढा.
  • फ्रीजमध्ये ठेवल्यास जास्त दिवस टिकतं.
  • जास्त तिखट आवडत असल्यास लाल तिखट वाढवू शकता.’

