Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

नॉनव्हेज प्रेमींसाठी मेजवानी! रात्रीच्या जेवणात मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत मसाला कोलंबी, नोट करा रेसिपी

रात्रीच्या जेवणात नेहमीच काय बनवावं हा प्रश्न सगळ्यांचं पडतो. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये मसाला कोळंबी बनवू शकता. जेवणात बनवलेली मसाला कोळंबी घरातील सगळेच आवडीने खातील.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:00 PM
नॉनव्हेज प्रेमींसाठी मेजवानी! रात्रीच्या जेवणात मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत मसाला कोलंबी

नॉनव्हेज प्रेमींसाठी मेजवानी! रात्रीच्या जेवणात मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा झणझणीत मसाला कोलंबी

Follow Us:
Follow Us:

लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं मासे खायला खूप जास्त आवडतात. आठवड्यातील तीन वारांना मांसाहारी पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पापलेट, बांगडा, कोळंबी, सुरमई मासे चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा गुणकारी आहे. आपल्यातील अनेकांना कोळंबी हा प्रकार प्रचंड आवडतो. त्यापासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. कोळंबी भात, कोळंबी फ्राय, कोळंबी खिमा इत्यादी चविष्ट पदार्थ आवडीने खाल्लेले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मसाला कोळंबी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. मसाला कोळंबी गरमागरम भात, भाकरी किंवा चपातीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. रात्रीच्या जेवणात जर मांसाहारी पदार्थ असतील तर चार घास जेवण जास्त जात. पोट भरल्यासारखं वाटत. बाजारात स्वच्छ केलेली कोळंबी सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे कोळंबी विकत आणून तिला मसाला लावून ठेवावे. यामुळे पदार्थाची चव वाढते. चला तर जाणून घेऊया मसाला कोळंबी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Gobi Manchurian Recipe : फ्लॉवरचे कुरकुरीत मंचुरियन खाल्ले आहेत का? नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • कोळंबी
  • लाल तिखट
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • कोकम
  • हळद
  • कढीपत्ता
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिरवी मिरची
  • कोथिंबीर
  • मीठ
जिभेवर कायमच चव राहील रेंगाळत! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा लालसर झणझणीत कांद्याचा ठेचा, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • मसाला कोळंबी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये स्वच्छ करून धुवून घेतलेली कोळंबी घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ आणि हळद लावून काहीवेळ ठेवून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात लसूण पाकळ्या आणि कढीपत्त्याची पाने टाकून भाजा. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून मिक्स करा.
  • कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ घाला. त्यानंतर झाकण मारून कांदा टोमॅटो शिजण्यासाठी ठेवा.
  • कांदा टोमॅटो व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात आलं लसूण पेस्ट घालून काहीवेळ हलकीशी भाजा. त्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि कोकम घालून मिक्स करा.
  • मासे बनवताना त्यात आवर्जून कोकम घालावे. यामुळे पदार्थाची चव वाढते आणि माश्यांचा उगर्स वास निघून जातो.
  • सर्व मसाले शिजल्यानंतर त्यात कोळंबी घालून मिक्स करा आणि झाकण मारून वाफेवर शिजवा. कोलंबी शिजल्यानंतर सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मसाला कोळंबी.

Web Title: How to make spicy prawns at home simple food recipe masala prawns recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 02:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश
1

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब
2

रविवार होईल आणखीनच खास! दुपारच्या जेवणासाठी मालवणी पद्धतीमध्ये बनवा चिकन रस्सा, सर्दी खोकला होईल गायब

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ
3

बिघडलेली पचनक्रिया सुधारण्यासाठी गोवन पद्धतीमध्ये बनवा हिरव्यागार ओव्याच्या पानांची कढी, नोट करून घ्या पदार्थ

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी
4

भाजी खाणे कायमचे जाल विसरून! अस्सल गावरान पद्धतीमध्ये बनवा कच्च्या टोमॅटोची चटणी, भाकरीसोबत लागेल भारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Jan 18, 2026 | 01:30 PM
ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

Jan 18, 2026 | 01:29 PM
Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Jan 18, 2026 | 01:26 PM
Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Jan 18, 2026 | 01:19 PM
जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

Jan 18, 2026 | 01:16 PM
Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Jan 18, 2026 | 01:14 PM
Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Iran Regime Change : इराणवर अजूनही ट्रम्पची नजर? खामेनेईंच्या सत्तापालटाचा थेट इशारा, नवा प्लॅन तयार?

Jan 18, 2026 | 01:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM