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Mosoon Tips : कीटकांपासून नैसर्गिक संरक्षण हवंय? पावसाळ्यात घरात लावा हे 4 इंडोर प्लांट्स; डास-माश्यांचा त्रास होईल छुमंतर

Updated On: Jul 11, 2026 | 11:39 AM IST
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सारांश

Indoor Plants : पावसाळ्याच्या दिवसांत घरात डास-माशांचा प्रादुर्भाव फार वाढतो. घरातील कीटकांना दूर करण्यासाठी जर तुम्ही नैसर्गिक आणि सुरक्षित उपायाच्या शोधात असाल तर इंडोर प्लांट्स लावणे तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकतो.

Mosoon Tips : कीटकांपासून नैसर्गिक संरक्षण हवंय? पावसाळ्यात घरात लावा हे 4 इंडोर प्लांट्स; डास-माश्यांचा त्रास होईल छुमंतर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • पावसाळ्यात दमट वातावरणामुळे घरात डास, माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढतो.
  • केमिकलयुक्त कीटकनाशकांऐवजी काही नैसर्गिक पर्याय घरासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
  • काही इंडोर प्लांट्स घरातील वातावरण ताजेतवाने ठेवण्यासोबतच कीटकांचा त्रास कमी करण्यास मदत करतात.
पावसाळा कडक उष्णतेपासून आराम देत असला तरी या सीजनमध्ये दमट वातावरणामुळे घरात डास, माश्या आणि इतर कीटकांचा प्रादुर्भाव फार वाढतो. या ऋतूमध्ये आजारांचा धोका फार वाढत असतो, हा धोका फक्त घराबाहेरच नाही तर घरातही असतो आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे डास आणि अन्य कीटकांचा घरात होणारा वावर. जर तुम्हीही केमिकलयुक्त कीटकनाशके आणि रूम फ्रेशनर्स वापरुन कंटाळला असाल आणि कीटकांना दूर करण्यासाठी नैसर्गिक उपायाच्या शोधात असाल तर आजची बातमी तुमच्या कामाची ठरणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला या लेखात चार नॅचरल आणि सुरक्षित रोपांची माहिती सांगणार आहोत ज्यांना घरात लावताच घरातील सर्व कीटक पळून जाण्यास मदत होईल. यासोबतच या रोपांमुळे घरात मोकळी आणि सुरक्षित हवा देखील पसरेल जी मनाला शांत करेल. चला या इंडोर प्लांट्सविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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तुळस

अधिकतर भारतीय घरांमध्ये तुळशीचे रोप सहज दिसून येते. धार्मिक कारणासाठी याला घरात लावले जात असले तरी अनेकांना ठाऊक नाही की, या रोपाचे आरोग्याला अनेक फायदे होत असतात. चांगल्या परिणामांसाठी तुम्ही तुळशीच्या रोपाला खिडकीच्या जवळ किंवा बाल्कनीजवळ लावू शकता. यामुळे घरात फ्रेश सुगंध दरवळेल आणि शुद्ध हवा देखील पसरेल.

लेमनग्रास

लेमनग्रास हे सुगंधी झाड आहे. घरातून डास किंवा माशांना दूर करायचे असल्यास तुम्ही घरात हे लेमनग्रासचे रोप लावू शकता. यात सिट्रोनेलाल नावाचे एक नैसर्गिक संयुग असते, ज्याचा वापर डास पळवून लावणाऱ्या अनेक कीडकनाशकांमध्ये किंवा रेपेलेंटंमध्ये केला जातो. पावासाळ्याच्या दिवसांत याच्या झाडाला आपल्या घरातील खिडकी किंवा बाल्कनीत लावा.

पेपरमिंट

कीटकांना घरातून पळवून लावण्यासाठी पेपरमिंट म्हणजेच पुदीन्याचे झाड लावणे फायद्याचे ठरु शकते. यामध्ये मेंथॉल आढळते ज्याच्या सुगंधामुळे डास, माशांसह इतर किटक पळवून लावण्यासही मदत होते. पावासाळ्याच्या दिवसांत पुदिन्याचे झाड घरात लावल्याने घरभर ताजेपणा टिकून राहतो आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.

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लॅव्हेंडर

लॅव्हेंडर हे झाड देखील आपल्या मनमोहक सुगंधामुळे ओळखले जाते. यासोबतच याचा वापर डास किंवा माशांना पळवून लावण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. यामध्ये लिनालूल हे घटक आढळते ज्यामुळे कीटकांना दूर पळवून लावण्यास मदत होते. तुम्ही या झाडाला घराच्या अशा कोपऱ्यात ठेवू शकता जिथे पुरेश्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळतो.

 

Web Title: 4 best indoor plants to keep mosquitoes and insects away during monsoon naturally

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Published On: Jul 11, 2026 | 11:39 AM

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