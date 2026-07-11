Mosoon Tips : कीटकांपासून नैसर्गिक संरक्षण हवंय? पावसाळ्यात घरात लावा हे 4 इंडोर प्लांट्स; डास-माश्यांचा त्रास होईल छुमंतर

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तुळस
अधिकतर भारतीय घरांमध्ये तुळशीचे रोप सहज दिसून येते. धार्मिक कारणासाठी याला घरात लावले जात असले तरी अनेकांना ठाऊक नाही की, या रोपाचे आरोग्याला अनेक फायदे होत असतात. चांगल्या परिणामांसाठी तुम्ही तुळशीच्या रोपाला खिडकीच्या जवळ किंवा बाल्कनीजवळ लावू शकता. यामुळे घरात फ्रेश सुगंध दरवळेल आणि शुद्ध हवा देखील पसरेल.
लेमनग्रास
लेमनग्रास हे सुगंधी झाड आहे. घरातून डास किंवा माशांना दूर करायचे असल्यास तुम्ही घरात हे लेमनग्रासचे रोप लावू शकता. यात सिट्रोनेलाल नावाचे एक नैसर्गिक संयुग असते, ज्याचा वापर डास पळवून लावणाऱ्या अनेक कीडकनाशकांमध्ये किंवा रेपेलेंटंमध्ये केला जातो. पावासाळ्याच्या दिवसांत याच्या झाडाला आपल्या घरातील खिडकी किंवा बाल्कनीत लावा.
पेपरमिंट
कीटकांना घरातून पळवून लावण्यासाठी पेपरमिंट म्हणजेच पुदीन्याचे झाड लावणे फायद्याचे ठरु शकते. यामध्ये मेंथॉल आढळते ज्याच्या सुगंधामुळे डास, माशांसह इतर किटक पळवून लावण्यासही मदत होते. पावासाळ्याच्या दिवसांत पुदिन्याचे झाड घरात लावल्याने घरभर ताजेपणा टिकून राहतो आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो.
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लॅव्हेंडर
लॅव्हेंडर हे झाड देखील आपल्या मनमोहक सुगंधामुळे ओळखले जाते. यासोबतच याचा वापर डास किंवा माशांना पळवून लावण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. यामध्ये लिनालूल हे घटक आढळते ज्यामुळे कीटकांना दूर पळवून लावण्यास मदत होते. तुम्ही या झाडाला घराच्या अशा कोपऱ्यात ठेवू शकता जिथे पुरेश्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळतो.