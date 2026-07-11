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Wimbledon 2026: वर्ल्ड नंबर 1 सिनरने जोकोविचला नमवले, आता Zverev सह Final मध्ये टक्कर

Updated On: Jul 11, 2026 | 11:24 AM IST
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सारांश

जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या जॅनिक सिनरने विम्बल्डन २०२६ च्या पुरुष एकेरीच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत नोव्हाक जोकोविचविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करत हरवले. फानयलमध्ये केले स्थान निश्चित

सिनरने जोकोविचला नमवत गाठला अंतिम सामना (फोटो सौजन्य - X.com)

सिनरने जोकोविचला नमवत गाठला अंतिम सामना (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • जॅनिक सिनरने जोकोविचला सरळ सेट्समध्ये पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला
  • आता झ्वेरेव्ह आणि सिनर १२ जुलै रोजी विम्बल्डनच्या पुरुष एकेरीच्या अंतिम सामन्यात आमनेसामने येतील
  • जॅनिक सिनरला आपले सलग दुसरे विम्बल्डन विजेतेपद जिंकण्याची संधी आहे
विम्बल्डन २०२६ पुरुष एकेरीच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या, ज्यात सध्याचा जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेला जॅनिक सिनर २४-वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता ठरलेल्या नोव्हाक जोकोविचसमोर उभा होता. हा सामना दोन उत्कृष्ट खेळाडूंमध्ये एक चुरशीची लढत ठरला, परंतु गतविजेत्या सिनरने तीन सेटचा हा सामना ३-० अशा फरकाने जिंकून अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले, जिथे आता त्याचा सामना ब्रिटनच्या झ्वेरेव्हशी होईल. यामुळे नोव्होक जोकोविचने चाहते नक्कीच निराश झाले आहेत. मात्र सिनर हा अत्यंत तगडा खेळाडू आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही. 

सिनरने जोकोविचला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही

नोव्हाक जोकोविचविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या पहिल्याच सेटपासून जॅनिक सिनरने आपले वर्चस्व कायम राखले आणि ३९ वर्षीय जोकोविचला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी नाकारली. जॅनिक सिनरने पहिला सेट ६-४ ने जिंकून आघाडी घेतली आणि त्यानंतर दुसरा सेटही ६-४ ने जिंकला. आता सर्वांच्या नजरा तिसऱ्या सेटवर लागल्या होत्या, की जोकोविच पुनरागमन करेल की सिनर हा सेटदेखील जिंकून सामना संपवेल.

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सिनरने तिसरा सेट जिंकून सामना संपवला

पहिले दोन सेट जिंकल्यानंतर, जॅनिक सिनरने तिसऱ्या सेटमध्येही आपला वेग कायम ठेवत तो ६-४ ने जिंकला आणि नोव्हाक जोकोविचचे २५ वे ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीस मिळवले. या विजयामुळे, सिनरने ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ च्या उपांत्य फेरीत जोकोविचकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेतला. 

जॅनिक सिनरचा सामना आता १२ जुलै रोजी होणाऱ्या विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्यात, यावर्षी फ्रेंच ओपन २०२६ चे विजेतेपद पटकावणाऱ्या आणि सध्या जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हशी होईल. या दोघांमधील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या नोंदीनुसार, सिनरने झ्वेरेव्हविरुद्ध नऊ सामने जिंकले आहेत. विम्बल्डन २०२६ मध्ये, महिला एकेरीचा अंतिम सामना ११ जुलै रोजी चेक प्रजासत्ताकच्या दोन खेळाडू, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोवा यांच्यात खेळला जाईल

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Web Title: Jannik sinner world number 1 defeated nokak djokovic in straight set semi final in wimbledon 2026 will face zverev in finals

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Published On: Jul 11, 2026 | 11:24 AM

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