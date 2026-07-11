Wimbledon 2026: वर्ल्ड नंबर 1 सिनरने जोकोविचला नमवले, आता Zverev सह Final मध्ये टक्कर

सिनरने जोकोविचला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही
नोव्हाक जोकोविचविरुद्धच्या उपांत्य फेरीच्या पहिल्याच सेटपासून जॅनिक सिनरने आपले वर्चस्व कायम राखले आणि ३९ वर्षीय जोकोविचला पुनरागमन करण्याची कोणतीही संधी नाकारली. जॅनिक सिनरने पहिला सेट ६-४ ने जिंकून आघाडी घेतली आणि त्यानंतर दुसरा सेटही ६-४ ने जिंकला. आता सर्वांच्या नजरा तिसऱ्या सेटवर लागल्या होत्या, की जोकोविच पुनरागमन करेल की सिनर हा सेटदेखील जिंकून सामना संपवेल.
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सिनरने तिसरा सेट जिंकून सामना संपवला
jannik sinner commits patricide in london 🥳🥳🥳pic.twitter.com/wmXlE2h3Ok — nana 🌺 (@courtracks) July 10, 2026
पहिले दोन सेट जिंकल्यानंतर, जॅनिक सिनरने तिसऱ्या सेटमध्येही आपला वेग कायम ठेवत तो ६-४ ने जिंकला आणि नोव्हाक जोकोविचचे २५ वे ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीस मिळवले. या विजयामुळे, सिनरने ऑस्ट्रेलियन ओपन २०२६ च्या उपांत्य फेरीत जोकोविचकडून झालेल्या पराभवाचा बदला घेतला.
जॅनिक सिनरचा सामना आता १२ जुलै रोजी होणाऱ्या विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्यात, यावर्षी फ्रेंच ओपन २०२६ चे विजेतेपद पटकावणाऱ्या आणि सध्या जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हशी होईल. या दोघांमधील आमनेसामनेच्या सामन्यांच्या नोंदीनुसार, सिनरने झ्वेरेव्हविरुद्ध नऊ सामने जिंकले आहेत. विम्बल्डन २०२६ मध्ये, महिला एकेरीचा अंतिम सामना ११ जुलै रोजी चेक प्रजासत्ताकच्या दोन खेळाडू, लिंडा नोस्कोवा आणि कॅरोलिना मुचोवा यांच्यात खेळला जाईल
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