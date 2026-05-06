Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • A Tired Body Will Get Instant Energy A Chilled Javas Sarbat Will Be Ready In 10 Minutes

Summer Drink: थकलेल्या शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल जवस बियांचे थंडगार सरबत

उन्हाळ्यात शरीरात कायमच थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी कोणत्याही सप्लिमेंट्सचे सेवन करण्याऐवजी जवस बियांचे सरबत बनवून प्यावे. यामुळे शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळते आणि आरोग्य निरोगी राहते.

Updated On: May 06, 2026 | 08:00 AM
थकलेल्या शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल जवस बियांचे थंडगार सरबत

थकलेल्या शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल जवस बियांचे थंडगार सरबत

Follow Us:
Follow Us:

वाढत्या तापमानाचा फटका लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला बसत आहे. कडक उन्हात बाहेर गेल्यानंतर सतत येणाऱ्या घामाच्या धारांमुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्यानंतर शरीरात खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो. त्यामुळे उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आरोग्याची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. वाढत्या थकव्यापासून आराम मिळवण्यासाठी घरी आल्यानंतर थंडगार कोल्ड्रिंक किंवा पॅक बंद सरबत प्यायले जाते. पण यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शरीराला नैसर्गिक थंडावा देण्यासाठी जवस बियांचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. जवसाच्या बिया शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. या बियांमध्ये असलेले गुणकारी घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. यामध्ये ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड्स, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. चमचाभर जवस बिया नियमित खाल्ल्यास शरीराला तात्काळ ऊर्जा मिळेल आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया जवस बियांचे सरबत बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

सतत बटाटे खाऊन कंटाळा आला असेल तर डब्यासाठी बनवा टेस्टी रताळ्याची भाजी, झटपट तयार होईल पदार्थ

साहित्य:

  • जवस
  • लिंबाचा रस
  • सब्जा बिया
  • साखर
  • काळे मीठ
Recipe : लहान मुलं करतायेत आईस्क्रिम खाण्याचा हट्ट, मग घरीच बनवा नो शुगर “ड्रायफ्रुट्स आईस्क्रिम”

कृती:

  • जवस बियांचे सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तवा गरम करून त्यात २ चमचे जवस बिया मंद आचेवर भाजून घ्या.
  • भाजलेल्या बिया थंड करून त्यांची बारीक पावडर तयार करा. ही पावडर महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहते.
  • ग्लासात पाणी घेऊन त्यात तयार केलेली जवस बियांची पावडर घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर त्यात लिंबाचा रस आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या सरबतामध्ये भिजवलेल्या सब्जा बिया टाकून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले जवस बियांचे सरबत.

Web Title: A tired body will get instant energy a chilled javas sarbat will be ready in 10 minutes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

May 18, 2026 | 09:21 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 09:00 AM
मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

May 18, 2026 | 08:57 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

May 18, 2026 | 08:48 AM
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM