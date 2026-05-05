Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Sweet Potato Bhaji At Home Simple Food Recipe Sweet Potato Benefits

सतत बटाटे खाऊन कंटाळा आला असेल तर डब्यासाठी बनवा टेस्टी रताळ्याची भाजी, झटपट तयार होईल पदार्थ

जेवणाच्या डब्यात नेहमीच काय भाजी बनवावी सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही झटपट रताळ्याची भाजी बनवू शकता. ही भाजी चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 08:00 AM
सतत बटाटे खाऊन कंटाळा आला असेल तर डब्यासाठी बनवा टेस्टी रताळ्याची भाजी, झटपट तयार होईल पदार्थ

सतत बटाटे खाऊन कंटाळा आला असेल तर डब्यासाठी बनवा टेस्टी रताळ्याची भाजी, झटपट तयार होईल पदार्थ

Follow Us:
Follow Us:

जेवणाच्या डब्यात नेहमीच कोणती भाजी बनवावी? असा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. नेहमीच कढधान्य खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांच खूप जास्त इच्छा होते. लहान मुलांना बटाटा भाजी खायला खूप जास्त आवडते. पण वारंवार बटाटा खाल्ल्यामुळे अपचनाच्या समस्या उद्भवू लागतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हेल्दी टेस्टी रताळ्याची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली रताळ्याची भाजी चवीला अतिशय सुंदर लागते. भेंडी, शिमला मिरची, बटाटे खाऊन कंटाळा आल्यानंतर झटपट रताळ्याची भाजी बनवावी. रताळी चवीला गोड असतात. याशिवाय सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक किंवा दोन रताळी खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया रताळ्याची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

भाजणी तयार करा वेळ नाही! मग १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे थालीपीठ, नोट करा इन्स्टंट रेसिपी

साहित्य:

  • रताळी
  • तेल
  • जिरं
  • हळद
  • आलं
  • टोमॅटो
  • लाल तिखट
  • काळे मीठ
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • लिंबाचा रस
अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी रसाळ हापूस आंब्यांपासून बनवा चविष्ट मोदक, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • रताळ्याची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात आलं आणि टोमॅटोची बारीक पेस्ट तयार करून घ्या. पेस्ट तयार करताना त्यात पाणी घालू नये.
  • रताळी काहीवेळ पाण्यात ठेवून स्वच्छ धुवून घ्या आणि बारीक मध्यम आकाराचे तुकडे करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरं आणि रताळ्याचे तुकडे घाला. त्यानंतर त्यात हळद घालून ५ मिनिटं मंद आचेवर रताळे शिजण्यासाठी ठेवा.
  • रताळी मऊ झाल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, काळे मीठ आणि लाल तिखट घालून मिक्स करा.
  • भाजी तयार झाल्यानंतर त्यात टोमॅटोची पेस्ट घालून मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी लिंबाचा रस आणि भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चविष्ट रताळ्याची भाजी.

Web Title: How to make sweet potato bhaji at home simple food recipe sweet potato benefits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
1

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरा वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’
2

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 
3

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी
4

Snacks Dish : बेकरीसारखी टेस्टी आणि मजेदार ‘पफ पेस्ट्री’ आता बनवा घरीच, नोट करा सोपी रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

पाटणात रिक्षाचालकाची निर्घृण हत्या; शवाचे 3 तुकडे करुन रेल्वे ट्रॅकवर फेकले, शीर अजूनही बेपत्ता

May 16, 2026 | 02:01 PM
Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

Pune Crime: 400 रुपयांत बनवली बॉम्बसदृश्य वस्तू, पुणे हादरवणारा आरोपी नागपूर स्टेशनवर जेरबंद; एटीएस चौकशी करणार

May 16, 2026 | 01:52 PM
Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

May 16, 2026 | 01:43 PM
लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

May 16, 2026 | 01:40 PM
A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

A1 And A2 Milk : तुम्ही कोणतं दुध पिता A1 की A2 ? हा प्रकार नेमका आहे तरी काय ?

May 16, 2026 | 01:24 PM
Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

Pune Crime: पुण्यात RTE प्रवेशात मोठा भ्रष्टाचार? मोफत शिक्षणासाठी 50 हजार ते अडीच लाखांची मागणी

May 16, 2026 | 01:23 PM
LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

LSG चा विजय, पण कर्णधार ऋषभ पंत अडचणीत; BCCI ने ठोठावला लाखोंचा दंड

May 16, 2026 | 01:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM