संध्याकाळच्या नाश्त्यात ओव्हनचा वापर न करता बनवा Bread Pizza Pockets, लहान मुलांसह मोठे खातील आवडीने

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. विविध भाज्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: May 07, 2026 | 03:15 PM
दिवसभर काम करून थकल्यानंतर सगळ्यांच खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी पाणीपुरी, शेवपुरी, समोसा, भेळ अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. पण नेहमीच विकतचे तेलकट किंवा तिखट पदार्थ खाणे शरीरासाठी चांगले नाही. तेलकट पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. लहान भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचा पिझ्झा, बर्गर खाण्यास मागतात. किंवा घरी पाहुणे आल्यानंतर त्यांच्यासाठी कोणता पदार्थ बनवावा लवकर सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही ओव्हनचा वापर न करता ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवू शकता. हा ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल. घरी बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी खुप जास्त फायदेशीर आहेत. ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स तुम्ही चटणीसोबतसुध्दा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

साहित्य:

  • ब्रेडचे तुकडे
  • मोझारेला चीज
  • शिमला मिरची
  • मका
  • कांदा
  • गाजर
  • पिझ्झा सॉस
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरेगॅनो
  • काळी मिरी पावडर
  • मीठ
  • पिठाचे मिश्रण
  • ब्रेडक्रंब्स
कृती:

  • ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी भाज्या स्वच्छ करुन बारीक चिरून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात किसलेले चीज, पिझ्झा सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो, काळी मिरी पावडर घालुन मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात चवीनुसार मीठ घालुन मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात तुमच्या आवडीनुसार इतर भाज्यासुद्धा टाकू शकता, यामुळे पदार्थाची वाढेल आणि लहान मुंल आवडीने भाज्या खातील.
  • ब्रेडचे तुकडे घेऊन सुरीने चारही कडा कापून टाका. त्यानंतर लाटण्याचा वापर करून, ब्रेड पातळ आणि सपाट होईपर्यंत हलक्या हाताने लाटा.
  • त्यानंतर त्यात भाज्यांचे मिश्रण भारून ब्रेडच्या कडाना पिठाचे जाडसर मिश्रण लावून कडा बोटांनी घट्ट दाबून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तयार केलेले पॉकेट्स पिठाच्या पातळ मिश्रणात बुडवून नंतर ब्रेडच्या चुऱ्यात घोलवून घ्या.
  • तयार केलेले पॅकेट्स कढईमधील गरम तेलात सोडून दोन्ही बाजूने लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले ब्रेड पिझ्झा पॉकेट्स

Published On: May 07, 2026 | 03:15 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

