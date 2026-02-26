Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘हृदय आणि मन दोघांनाही स्पर्श केले…’, तापसी पन्नूच्या ‘अस्सी’ चित्रपटाचे जावेद अख्तर यांनी केले कौतुक; म्हणाले ‘उत्कृष्ट कलाकृती

जावेद अख्तर यांनी तापसी पन्नू अभिनीत "अस्सी" चित्रपटाचे कौतुक केले आहे. ते म्हणाले की हा चित्रपट अशा दुर्मिळ चित्रपटांपैकी एक आहे जो एकाच वेळी हृदय आणि मनाला स्पर्श करतो असे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:38 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • तापसी पन्नूच्या ‘अस्सी’ चित्रपटाची चर्चा
  • जावेद अख्तर यांनी चित्रपटाचे केले कौतुक
  • ‘उत्कृष्ट कलाकृती’ म्हणत दिला रिव्ह्यू
 

अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित “अस्सी” चित्रपटाचे बॉलीवूडचे दिग्गज लेखक-गीतकार जावेद अख्तर यांनी विशेष कौतुक केले. त्यांनी हा चित्रपट अद्वितीय असल्याचे वर्णन केले, जो “हृदय आणि मन दोघांनाही स्पर्श करतो.” ते म्हणाले की हा चित्रपट केवळ संवेदनशील कथा सांगत नाही तर समाजाबद्दल गंभीर आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न देखील उपस्थित करतो आहे. मुख्य म्हणजे तो सोपा उपाय देत नाही, तर प्रेक्षकांना विचार करण्यास भाग पाडतो. जावेद अख्तर यांच्या प्रतिसादामुळे चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : “मी तुला कुशीत घेऊन नाही आलो…” हे काय म्हणाला विशाल? रुचिताचा पारा चढला; “कॅमेरासाठी खेळणं बंद कर”

इंडिया टुडेशी बोलताना जावेद अख्तर म्हणाले, “काही चित्रपट तुमच्या हृदयाला स्पर्श करतात आणि काही चित्रपट बौद्धिक पातळीवर काम करतात; ते तुमचे मन गुंतवून ठेवतात. परंतु फार कमी चित्रपट एकाच वेळी तुमचे हृदय आणि मन दोन्ही स्पर्श करू शकतात. मला वाटते की ‘अस्सी’ हा असाच एकमेव चित्रपट आहे.” असे त्यांनी म्हटले आहे.

तापसी पन्नूचा ‘अस्सी’ हा एक उत्कृष्ट चित्रपट

जावेद अख्तर यांनी चित्रपटाला एक उत्कृष्ट नमुना म्हटले, कथेची खोली अधोरेखित करत म्हटले, “ही एक खोल भावनिक कथा आहे जी सामान्य लोकांना भावेल.” पण दुसऱ्या पातळीवर, ते काही खूप गंभीर प्रश्न उपस्थित करतील. “हा चित्रपट सोपा मार्ग देत नाही. उलट, ते समाजासमोर ते प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.” जावेद अख्तर यांनी चित्रपटाच्या विषयाचे कौतुक केले आणि म्हटले की जो कोणी खोलवर विचार करतो, त्यांच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे लक्ष देतो, त्याला हा चित्रपट त्यांचे प्रतिबिंबित करणारा वाटेल. ते पुढे म्हणाले, “हे सुंदर आणि आकर्षकपणे सादर केले आहे. शेवटी, चित्रपट तुम्हाला उत्तरे आणि प्रश्न दोन्ही देणार आहे.”

तान्या मित्तल रॉयल स्वॅग! हातात Gold iPhone घेऊन आली चर्चेत, भगवान रामाच्या फोटोने वेधले लक्ष

काय आहे ‘अस्सी’ चित्रपटाची कथा?

“मुल्क” (२०१८) आणि “थप्पड” (२०२०) नंतर “अस्सी” हा तापसी पन्नू आणि अनुभव सिन्हा यांचा तिसरा सहयोग आहे. कानी कुश्रुती लैंगिक अत्याचार पीडितेची भूमिका साकारत आहे, तर तापसी पन्नू तिच्या वकिलाची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाचे नाव “अस्सी” (८०) आहे कारण भारतात दररोज सरासरी ८० लैंगिक अत्याचाराच्या घटना नोंदवल्या जातात. दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांच्या मते, “दर १८-२० मिनिटांनी असे काहीतरी घडते.” या चित्रपटात मोहम्मद झीशान अय्युब, कुमुद मिश्रा, रेवती, मनोज पहवा, नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक आणि सीमा पहवा हे देखील प्रमुख भूमिकांमध्ये आहेत. तसेच सॅकनिल्कच्या अहवालानुसार, चित्रपटाने पाचव्या दिवशी ₹७० लाख कमावले आहे, ज्यामुळे एकूण कमाई ₹५.६ कोटी झाली आहे. दरम्यान चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ₹१ कोटी आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी ₹१.६ कोटींची कामाई केली आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 09:38 AM

