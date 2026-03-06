मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

बदलत्या ऋतूंनसार हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळे व्हायरल इन्फेक्शन आणि विविध आजारही होतात. त्यापासून वाचण्यासाठी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत असणं आवश्यक आहे. मशरूममध्ये मुबलक प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात. नियमित मशरूम खाल्ल्यानं शरीराची नैसर्गिक संरक्षण प्रणाली अधिक कार्यक्षम होते. विशेष म्हणजे, काही संशोधनानुसार मशरूमच्या सेवनाने स्त्रियांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
मशरूम हे मेंदूसाठी टॉनिकसारखं काम करतात. वाढत्या वयानुसार अनेकांना विसरभोळेपणा किंवा विचार करण्याच्या क्षमतेत घट होते. मेंदूशी संलग्न असेल बरेच आजार होण्याच्या समस्या जाणवतात. मशरूममधील पोषक घटक Mild Cognitive Impairment कमी करण्यास मदत करतात. यातील ‘पॉलीफेनॉल’ हे घटक अल्झायमर आणि पार्किन्सन सारख्या मेंदूच्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. त्यामुळे मेंदूंशी संलग्न आजाराच्या समस्यांपासून दूर राहता येतं.
हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी मशरूम अत्यंत गुणकारी आहेत. शरीरातील रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा होण्यापासून मशरूममधील घटक त्याला रोखतात, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुरळीत चालते. यामध्ये कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीचे प्रमाण नगण्य राहतं. त्यामुळे वजन आणि रक्तदाब दोन्ही नियंत्रणात राहण्यास मशरुममुळे मदत होते.
जर तुम्ही लठ्ठपणाने त्रस्त असाल किंवा वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर मशरूम हा तुमच्यासाठी उत्तम आहार आहे. यामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात आणि फायबर जास्त असतात. यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहतं आणि वारंवार भूक लागत नाही. परिणामी वजन नैसर्गिकरित्या कमी होण्यास मदत होते.
आपल्या शरीरात ‘चांगल्या बॅक्टेरियांची’ वाढ होणं पचनक्रियेसाठी आवश्यक असते. मशरूममधील विशिष्ट संयुगे आतड्यांमधील मायक्रोबायोम नियंत्रित करतात आणि चांगल्या बॅक्टेरियांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. यामुळे पचनसंस्था बळकट राहते आणि पोटाच्या तक्रारी कमी होतात.
मशरूम हे निसर्गाचा एक अनमोल ठेवा आहे. शाकाहारी लोकांसाठी तर हा प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा आपल्या आहारात मशरूमचा समावेश केल्यास शरीरात सकारात्मक बदल नक्कीच दिसून येतात. आपलं आरोग्य सुदृढ राहण्यास मदत होते.