मशरूम खाण्याचे ५ जबरदस्त फायदे; रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यापासून वजन घटवण्यापर्यंत ठरतं फायदेशीर…

'मशरूम' हे सध्याच्या काळात अत्यंत लोकप्रिय आणि बरंच गुणकारी मानले जात आहे. मशरूम हे केवळ चवीलाच उत्कृष्ट नसतं. तर ते शरीरासाठी एखाद्या औषधाप्रमाणे काम करतात.मशरूममध्ये बरेच गुणकारी तत्त्व असतात.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:00 PM
  • मशरूम खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे.
  • मशरूममध्ये अनेक पोषक तत्वे असतात.
  • दैनंदिन आहारात समावेश केल्यास आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतं.
Benefits of Mushroom : आजच्या धावपळीच्या जीवनात बदलत्या हवामानामुळे बरेच आजारही निर्माण होतात. या आजारांशी लढण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला आहार. आपल्या रोजचा आहार पौष्टिक असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक लोक आता आपल्या आहारात नैसर्गिक आणि पोषक घटकांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा समावेश करत आहेत. यामध्ये ‘मशरूम’ हे सध्याच्या काळात अत्यंत लोकप्रिय आणि बरंच गुणकारी मानले जात आहे. मशरूम हे केवळ चवीलाच उत्कृष्ट नसतं. तर ते शरीरासाठी एखाद्या औषधाप्रमाणे काम करतात. मशरूममध्ये प्रथिने म्हणजेच प्रोटीन, जीवनसत्त्वे म्हणजे विट्यामीन्स आणि खनिजे म्हणजे मिनरल्स भरपूर प्रमाणात असतात. चला तर मग, मशरूम खाण्याचे हेच मोठे फायदे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ / Immunity Booster

बदलत्या ऋतूंनसार हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळे व्हायरल इन्फेक्शन आणि विविध आजारही होतात. त्यापासून वाचण्यासाठी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत असणं आवश्यक आहे. मशरूममध्ये मुबलक प्रमाणात अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात. जे शरीरातील पेशींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतात. नियमित मशरूम खाल्ल्यानं शरीराची नैसर्गिक संरक्षण प्रणाली अधिक कार्यक्षम होते. विशेष म्हणजे, काही संशोधनानुसार मशरूमच्या सेवनाने स्त्रियांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

मेंदूच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

मशरूम हे मेंदूसाठी टॉनिकसारखं काम करतात. वाढत्या वयानुसार अनेकांना विसरभोळेपणा किंवा विचार करण्याच्या क्षमतेत घट होते. मेंदूशी संलग्न असेल बरेच आजार होण्याच्या समस्या जाणवतात. मशरूममधील पोषक घटक Mild Cognitive Impairment कमी करण्यास मदत करतात. यातील ‘पॉलीफेनॉल’ हे घटक अल्झायमर आणि पार्किन्सन सारख्या मेंदूच्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण करण्यास मदत करतात. त्यामुळे मेंदूंशी संलग्न आजाराच्या समस्यांपासून दूर राहता येतं.

निरोगी हृदयासाठी उत्तम

हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यासाठी मशरूम अत्यंत गुणकारी आहेत. शरीरातील रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लाक जमा होण्यापासून मशरूममधील घटक त्याला रोखतात, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुरळीत चालते. यामध्ये कोलेस्ट्रॉल आणि चरबीचे प्रमाण नगण्य राहतं. त्यामुळे वजन आणि रक्तदाब दोन्ही नियंत्रणात राहण्यास मशरुममुळे मदत होते.

वजन कमी करण्यासाठी सहाय्यक

जर तुम्ही लठ्ठपणाने त्रस्त असाल किंवा वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असाल, तर मशरूम हा तुमच्यासाठी उत्तम आहार आहे. यामध्ये कॅलरीज खूप कमी असतात आणि फायबर जास्त असतात. यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहतं आणि वारंवार भूक लागत नाही. परिणामी वजन नैसर्गिकरित्या कमी होण्यास मदत होते.

आतड्यांचे आरोग्य आणि पचन

आपल्या शरीरात ‘चांगल्या बॅक्टेरियांची’ वाढ होणं पचनक्रियेसाठी आवश्यक असते. मशरूममधील विशिष्ट संयुगे आतड्यांमधील मायक्रोबायोम नियंत्रित करतात आणि चांगल्या बॅक्टेरियांच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात. यामुळे पचनसंस्था बळकट राहते आणि पोटाच्या तक्रारी कमी होतात.

मशरूम हे निसर्गाचा एक अनमोल ठेवा आहे. शाकाहारी लोकांसाठी तर हा प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट स्रोत आहे. आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा आपल्या आहारात मशरूमचा समावेश केल्यास शरीरात सकारात्मक बदल नक्कीच दिसून येतात. आपलं आरोग्य सुदृढ राहण्यास मदत होते.

प्रत्येक मधुमेह रुग्णाने खावीत ही 2 फळे, याचे सेवन कोणत्या औषधाहून कमी नाही… डॉक्टरांनी दिला सल्ला

Published On: Mar 06, 2026 | 02:00 PM

