कडक उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! झटपट घरी बनवा आंबटगोड कैरीचे पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरात थकवा, अशक्तपणा जाणवण्याची जास्त शक्यता असते. शरीरातील पाणी घामावाटे बाहेर पडून जाते. त्यामुळे सतत चक्कर येते. अशावेळी थंड पेयांचे सेवन केले जाते. थंड सरबत, कोल्ड्रिंक, फळांचा सरबत इत्यादी पेय प्यायले जातात. पण नेहमीच केमिकल युक्त हानिकारक पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नेहमीच घरी बनवल्या पेयांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कच्चा कैरीचे पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबट चवीची कैरी पाहिल्यानंतर तोंडाला पाणी सुटते. कच्ची कैरी खाल्ल्यानंतर अनेकांना सर्दी किंवा खोकला होतो. त्यामुळे कच्ची कैरी खाण्याऐवजी शिजवलेल्या कैरीपासून विविध पदार्थ बनवून खावेत. चला तर जाणून घेऊया कच्च्या कैरीचे पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी