कडक उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल गारवा! झटपट घरी बनवा आंबटगोड कैरीचे पन्ह, नोट करून घ्या रेसिपी

कच्च्या कैरीपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. त्यामुळे कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर घरी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही कैरीचे पन्ह बनवू शकता. जाणून घ्या कैरी पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 10, 2026 | 11:18 AM
राज्यासह संपूर्ण देशभरात सगळीकडे उन्हाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीरात थकवा, अशक्तपणा जाणवण्याची जास्त शक्यता असते. शरीरातील पाणी घामावाटे बाहेर पडून जाते. त्यामुळे सतत चक्कर येते. अशावेळी थंड पेयांचे सेवन केले जाते. थंड सरबत, कोल्ड्रिंक, फळांचा सरबत इत्यादी पेय प्यायले जातात. पण नेहमीच केमिकल युक्त हानिकारक पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नेहमीच घरी बनवल्या पेयांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कच्चा कैरीचे पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबट चवीची कैरी पाहिल्यानंतर तोंडाला पाणी सुटते. कच्ची कैरी खाल्ल्यानंतर अनेकांना सर्दी किंवा खोकला होतो. त्यामुळे कच्ची कैरी खाण्याऐवजी शिजवलेल्या कैरीपासून विविध पदार्थ बनवून खावेत. चला तर जाणून घेऊया कच्च्या कैरीचे पन्ह बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • कच्ची कैरी
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • काळे मीठ
  • साधं मीठ
  • पुदिन्याची पाने
  • बर्फाचे खडे
  • पाणी
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

कृती:

  • कच्च्या कैरीचे पन्ह बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कैरी स्वच्छ पाण्याने धुवून त्याच्या वरील साल काढून बारीक तुकडे करा.
  • टोपात थोडस पाणी घेऊन त्यात कच्ची कैरी घालून शिजवून घ्या आणि थंड करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेली कैरी आणि साखर, वेलची पावडर घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट ग्लासात घेऊन त्यात जिऱ्याची पावडर, चवीनुसार मीठ, काळे मीठ आणि बर्फाचे खडे घाला.
  • त्यानंतर त्यात पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या पन्हमध्ये पुदिन्याची पाने घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार कैरीची पन्ह.

Mar 10, 2026 | 11:18 AM

Mar 10, 2026 | 11:18 AM
