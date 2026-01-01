Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दोन लवंगाच्या काड्या पाण्यात मिसळल्याने त्वचा उजळून निघेल; अवघ्या काही दिवसांतच फरक जाणवेल

Clove Water : लवंग हा केवळ मसालाच नाही तर त्वचेसाठीही एक प्रभावी घरगुती उपाय आहे. योग्य पद्धतीने वापरल्यास तो त्वचेला आतून स्वच्छ करून नैसर्गिक चमक आणण्यास मदत करतो.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • लवंगामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि जंतुनाशक गुणधर्म असल्यामुळे मुरुम, डाग आणि जळजळ कमी होण्यास मदत होते.
  • लवंग, लिंबू आणि मध यांचे पेय त्वचा आतून स्वच्छ करून नैसर्गिक चमक वाढवते.
  • हा उपाय स्वस्त, घरगुती आणि केमिकलमुक्त असल्याने नियमित वापरासाठी सुरक्षित मानला जातो.
आपली त्वचा सुंदर आणि निखळ व्हावी अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. अनेकजण यासाठी आपल्या चेहऱ्यावर वेगवेगळ्या मेकअप प्रोडक्ट्सचा वापर करतात पण प्रत्येकवेळी चेहऱ्यावर या प्रोडक्ट्सचा फायदा होईलच असं नाही. अनेक मेकअप प्रोडक्ट्समध्ये रासायनिक घटकांचा वापर केला जातो जो आपल्या त्वचेला आणखीन खराब बनवतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, बाजारातील रासायनिक प्रोडक्ट्स नाही तर काही घरगुती ट्रिक्स तुमच्या चेहऱ्याला उजळ बनवू शकतात. फार जुन्या काळापासून चेहऱ्यावर घरगुती पदार्थांचा वापर केला जात आहे.

आईच्या किडनीदानातून मुलाला मिळाले नवजीवन! ससून रुग्णालयात प्रत्यारोपण यशस्वी; मातृत्वाच्या त्यागाचे जिवंत उदाहरण

अनेकांना ठाऊक नाही पण आपल्या स्वयंपाकघरातच अनेक अशा गोष्टी दडलेल्या असतात ज्या आपल्या आरोग्यासाठी आणि त्वचेसाठी फायद्याच्या ठरतात. त्वचेसाठी अनेक उपचारही घेतले जातात पण यासाठी आपला खिसा भरलेला असायला हवा. अशात आज आम्ही तुम्हाला त्वचेसाठी फायदेशीर ठरणारा एक स्वस्त आणि नैसर्गिक उपाय सांगणार आहे ज्याच्या मदतीने घरच्या घरी त्वचेची काळजी राखली जाईल. हा उपाय म्हणजे लवंगाचा वापर! लवंगामध्ये जंतुनाशक आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे मुरुम, डाग, जळजळ कमी करण्यास आणि त्वचेला चमक आणण्यास मदत करतात.

साहित्य

  • २ लवंगा
  • लिंबाचा रस
  • मध
चेहऱ्यावर कोणत्याही महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी ‘या’ पद्धतीने करा पाण्याचा वापर, आठवडाभर त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

बनवण्याची पद्धत

  • लवंगाचे पेय तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम एका ग्लासात रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा.
  • या पाण्यात लिंबाचा रस आणि थोडे मध घालून मिसळा.
  • हे पेय २१ दिवस दररोज प्या आणि मग याची कमाल पहा.
  • तुम्हाला हळूहळू तुमच्या चेहऱ्यावर झालेला बदल जाणवू लागेल.
  • यामुळे आपली त्वचा स्वछ होते आणि चेहऱ्यावरील समस्या दूर होण्यास देखील याची मदत होते.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

