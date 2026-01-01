Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

चेहऱ्यावर कोणत्याही महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी ‘या’ पद्धतीने करा पाण्याचा वापर, आठवडाभर त्वचेवर येईल चमकदार ग्लो

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि धूळ, माती स्वच्छ करण्यासाठी कोणत्याही केमिकल युक्त फेसवॉशचा वापर करण्याऐवजी पाण्याचा वापर करून त्वचा स्वच्छ करावी. यामुळे चेहऱ्यावर ग्लो येतो.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:18 AM
चेहऱ्यावर कोणत्याही महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी 'या' पद्धतीने करा पाण्याचा वापर

चेहऱ्यावर कोणत्याही महागड्या क्रीम लावण्याऐवजी 'या' पद्धतीने करा पाण्याचा वापर

Follow Us:
Follow Us:

सर्वच महिलांना आपली त्वचा कायमच चमकदार आणि सुंदर हवी असते. त्वचेची काळजी घेण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी स्किन केअर प्रॉडक्ट तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या ट्रीटमेंट केल्या जातात. त्वचा स्वच्छ ठेवण्यासाठी कायमच महागडी सौंदर्य उत्पादनांचा वापर करण्याऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने त्वचा स्वच्छ करावी. चेहऱ्यावरील घाण स्वच्छ करण्यासाठी साबण किंवा फेसवॉशचा वापर केला जातो. पण केमिकल युक्त फेसवॉशचा वापर करण्याऐवजी पाण्याने त्वचा स्वच्छ धुवावी. पाण्याचा वापर करून त्वचा स्वच्छ केल्यास चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येईल आणि त्वचा खूप जास्त सुंदर दिसेल. (फोटो सौजन्य – istock)

2026 मध्ये मिळवा चमकदार काचेसारखी त्वचा, आजच डाक्टर सेठी यांनी सांगितलेल्या या 5 वाईट सवयी सोडा आणि जादू पहा

चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याचा वापर करावा. पाण्याचा वापर केल्यामुळे त्वचेवर जमा झालेली धूळ, माती आणि घाण स्वच्छ होते. त्यामुळे दिवसभरातून किमान दोन वेळा त्वचा पाण्याने स्वच्छ करावी. चेहऱ्यावर कोणताही साबण किंवा फेसवॉश लावण्याची आवश्यकता नाही. सकाळी उठल्यानंतर चेहऱ्यावर हलक्या हाताने पाणी मारल्यास रात्रभरात साचलेला तेलकटपणा, घाण आणि मृत पेशी निघून जातात आणि त्वचेमधील ऑक्सिजन पातळी सुधारते. याशिवाय त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी गरम पाण्याचा वापर अजिबात करू नये. गरम पाण्याच्या वापरामुळे चेहऱ्यावरील नैसर्गिक तेल नष्ट होते आणि त्वचा खूप जास्त कोरडी दिसू लागते. त्यामुळे त्वचा स्वच्छ करण्यासाठी थंड किंवा कोमट पाणी वापरावे.

काहींना चेहरा धुवताना खूप जास्त फेसवॉश वापरण्याची सवय असते आणि त्वचा हाताने खूप जोरात घासल्यामुळे त्वचेला हानी पोहचते. त्यामुळे थंड पाण्याने चेहरा जोरात घासण्याऐवजी हलक्या हाताने चेहऱ्यावर पाणी शिंपडावे. यामुळे त्वचेमधील रक्तभिसरण सुधारते आणि त्वचेवर जास्तीचा तणाव येत नाही. चेहरा स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर हलक्या हाताने पुसावा. जास्त जोरात त्वचा पुसू नये. यामुळे त्वचा लाल होणे, चेहऱ्यावर रॅश येणे किंवा त्वचेच्या समस्या वाढून चेहऱ्याचे नुकसान होते. तसेच थंड पाणी चेहऱ्यावर काहीवेळ तसेच ठेवावे. यामुळे चेहऱ्यामधील उष्णता कमी होते.

वाढत्या थंडीत रोज अंघोळ करावी का? रिसर्चमध्ये करण्यात आला आश्चर्यकारक खुलासा, कारण वाचून व्हाल आनंदी

दिसवभारातून दोनदा चेहऱ्यावर नियमित बर्फ फिरवल्यास महिनाभरात चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो दिसून येईल आणि त्वचा खूप सुंदर दिसेल. त्वचेवर बर्फ फिरवल्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, यामुळे चेहऱ्यावर वाढलेला थकवा, अशक्तपणा, सूज कमी होऊन त्वचा फ्रेश दिसते. थकवा घालवण्यासाठी बर्फ कापडामध्ये गुंडाळून चेहऱ्यावर फिरवावा. यामुळे स्किनला कोणतीही हानी पोहचत नाही. त्वचेच्या सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी कायमच घरगुती आणि नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Instead of applying expensive creams to your face use water in this way

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 10:18 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन
1

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर
2

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय
3

फक्त 5 रुपये खर्च करा आणि 7 दिवसांतच चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या दूर करा, तरुण त्वचेसाठी प्रभावी घरगुती उपाय

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो
4

सकाळी उठल्यानंतर चमचाभर पिठाचा वापर करून त्वचा करा स्वच्छ, चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे ग्लो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Astro Tips: गुडघ्यावर तीळ असणे शुभ की अशुभ, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:22 PM
NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

Jan 21, 2026 | 12:21 PM
‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

‘या’ फळांचे एकत्र सेवन केल्यास आरोग्यावर होतील विपरीत परिणाम, सकाळच्या नाश्त्यात अजिबात करू नका सेवन

Jan 21, 2026 | 12:20 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM