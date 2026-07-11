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पश्चिम महाराष्ट्रातील हे आहेत टॉप 15 बँजो! पाहून घ्या आणि लगेच बुकिंग करा

Updated On: Jul 11, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

लग्न आणि हळदीच्या मिरवणुकांमध्ये अगदी राडा करणाऱ्या आणि डान्सचा माहौल बनवण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील हे १५ बँजो ग्रुप्स आघाडीवर आहेत. पारंपरिक लावणीपासून ते अगदी ट्रेंडी सोशल मीडिया बीट्सपर्यंतचे फ्यूजन वाजवण्यात हातखंडा असलेले हे ग्रुप्स, लग्नाचा आनंद डबल करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय मानले जातात.

पश्चिम महाराष्ट्रातील हे आहेत टॉप 15 बँजो! पाहून घ्या आणि लगेच बुकिंग करा
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विस्तार

पश्चिम महाराष्ट्रातील (कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा) लग्नांमध्ये हळद किंवा वरातीच्या मिरवणुकीत बँजोचा कडक परफॉर्मन्स असणे हा लग्नाचा मुख्य आकर्षण ठरतो. लग्नकार्यासाठी प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय असलेले टॉप १५ बँजो ग्रुप्स खालीलप्रमाणे आहेत,

कोल्हापूर जिल्हा

१. आर्यन बिट्स, कोल्हापूर: सध्या सोशल मीडिया आणि लग्नसराईत अत्यंत लोकप्रिय असलेला हा ग्रुप कडक बीट्स आणि आधुनिक बँजो सादरीकरणासाठी ओळखला जातो.

२. न्यू महाराष्ट्र बँड अँड बँजो, कोल्हापूर: पापाची तिकटी परिसरातील हा ऐतिहासिक ग्रुप असून, परंपरा आणि आधुनिकतेचा उत्तम मेळ त्यांच्या संगीतात पाहायला मिळतो.

३. आकाश बँजो ग्रुप, अंबाप: कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक लग्नकार्यात आणि जत्रांमध्ये या ग्रुपची खूप मागणी असते.

४. वैभव म्युझिकल बँजो पार्टी: लग्न आणि हळदीच्या घरगुती किंवा मोठ्या मिरवणुकीसाठी एक चांगला पर्याय.

५. श्री गणेश बँजो, उदगाव: पारंपरिक मराठी गाणी आणि वरातीच्या गाण्यांवर कडक परफॉर्मन्स देण्यासाठी प्रसिद्ध.

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सांगली जिल्हा

६. सुपरहिट स्वरधारा बँजो ग्रुप, माळगाव: सांगली-मिरज परिसरातील एक अतिशय प्रसिद्ध ग्रुप असून, यांच्या गाण्यांच्या ट्यूनिंगवर लोक थिरकायला मजबूर होतात.

७. महालक्ष्मी म्युझिक पार्टी, मिरज: मिरज परिसरातील हा ग्रुप लग्नाची वरात अधिक रंजक बनवण्यासाठी ओळखला जातो.

८. धूम म्युझिकल्स, मिरज: तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेला हा ग्रुप नव्या आणि जुन्या गाण्यांचे उत्तम फ्यूजन सादर करतो.

९. विजय बँजो, तडसर: ग्रामीण आणि शहरी भागातील देशी लग्नांमध्ये हुकमी एक्का म्हणून हा ग्रुप ओळखला जातो.

१०. न्यू क्रांती बँजो पार्टी, जत: जत आणि आसपासच्या भागात लग्नसराईमध्ये यांचे बुकिंग खूप आधी करावे लागते.

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सातारा जिल्हा

११. अजिंक्य म्युझिकल बँजो, तारळे: सातारा आणि कराड पट्ट्यात, जवळजवळ संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय असून, त्यांच्या ‘मराठी लावणी’ आणि पारंपरिक ट्यून्सवर लोक खूप दाद देतात.

१२. आकाश म्युझिकल बँजो ग्रुप, कोळेवाडी: सातारा जिल्ह्यातील मिरवणुकीत आणि लग्नसराईत या ग्रुपचा मोठा कडक परफॉर्मन्स पाहायला मिळतो.

१३. जय हनुमान म्युझिकल बँजो पार्टी, लोणंद: उत्तर सातारा आणि फलटण-लोणंद भागात लग्नकार्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे.

१४. नटराज बँजो पार्टी, कराड: कराड शहरातील आणि आसपासच्या ग्रामीण लग्नांमध्ये हक्काची गर्दी खेचणारा आणि चांगला माहौल बनवणारा ग्रुप.

१५. रेणुका बँजो ग्रुप, तारळे / कोरेगाव: साताऱ्यातील एक नामांकित ग्रुप जो लग्नाची हळद आणि वरात दोन्ही प्रसंगांसाठी उत्तम संगीत देतो.

लग्नसराईच्या मुहूर्तांवर या बँजो ग्रुप्सचे बुकिंग खूप आधी होते. त्यामुळे तुमच्या लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर लगेचच त्यांच्याशी संपर्क साधून तुमचे बुकिंग निश्चित करा, जेणेकरून ऐनवेळेवर धावपळ होणार नाही.

 

Web Title: Best banjos in sangali satara kolhapur

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Published On: Jul 11, 2026 | 03:35 PM

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