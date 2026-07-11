India-AfghanTies: ‘भारत आणि आमचा DNA एकच…’, अफगाण मंत्री ओमारींचे भावूक उद्गार; काबूल दिल्लीच्या ठाम पाठीशी

Afghan Minister Mawlawi Attaullah Omari India visit : जागतिक भूराजकीय समीकरणांमध्ये सध्या एक अत्यंत मोठी आणि दूरगामी बदल घडवणारी घडामोड समोर आली आहे. पाकिस्तानसोबतचा सतत वाढणारा सीमावाद, दहशतवादाचे आरोप आणि राजनैतिक कटुता यांच्या पार्श्वभूमीवर, आता अफगाणिस्तानने (Afganistan) भारताकडे मैत्रीचा अत्यंत मजबूत हात पुढे केला आहे. आपल्या पहिल्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर आलेले अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारचे कृषी, सिंचन आणि पशुसंवर्धन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी (Mawlawi Attaullah Omari) यांनी दोन्ही देशांमधील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंधांना एका वेगळ्याच उंचीवर नेणारे वक्तव्य केले आहे. दिल्लीतील एका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान बोलताना ओमारी भावूक झाले आणि त्यांनी, “भारत आणि अफगाणिस्तानचा डीएनए (DNA) एकच आहे आणि येथे आल्यावर आपल्याला आपल्याच घरात आल्यासारखे वाटते,” असे मोठे विधान केले.
नवी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या (MEA) विशेष सहकार्याने आणि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) द्वारे आयोजित ‘भारत-अफगाणिस्तान व्यापार संधी उद्योग संवादात्मक सत्रा’ला संबोधित करताना ओमारी यांनी भारतीय आदरातिथ्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, भारतात पाऊल ठेवल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच भारत सरकार, परराष्ट्र मंत्रालय आणि येथे भेटलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडून मिळालेल्या अफाट प्रेमाने आणि आदराने हे सिद्ध केले आहे की आपल्यातील संबंध केवळ राजनैतिक किंवा कागदोपत्री नसून ते सामायिक संस्कृतीचे आणि रक्ताचे आहेत. अफगाण मंत्र्यांनी यावर जोर दिला की, दोन्ही देशांचा सामायिक इतिहास आपल्याला एकमेकांच्या खूप जवळ आणतो आणि ही मैत्री शतकानुशतके जुनी आहे.
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अफगाणिस्तानच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि रचनेवर प्रकाश टाकताना ओमारी यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या देशातील सुमारे ८० टक्के समाज हा थेट शेती, सिंचन आणि पशुपालनावर उपजीविका करतो. अफगाणिस्तानमध्ये अत्यंत उच्च दर्जाची फळे आणि पिके घेतली जातात, परंतु सद्यस्थितीत तिथे आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांसाठी तांत्रिक प्रशिक्षणाचा मोठा अभाव आहे. म्हणूनच, त्यांनी भारतीय उद्योग जगताला आणि गुंतवणूकदारांना अफगाणिस्तानमध्ये येण्याचे थेट आमंत्रण दिले आहे.
भारतीय उद्योजकांनी अफगाणिस्तानमध्ये आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, कापणीनंतरचे व्यवस्थापन (Harvesting Techniques), अन्न प्रक्रिया (Food Processing), कोल्ड स्टोरेज आणि सिंचन व्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. भारताचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रातील कौशल्य हे अफगाणिस्तानच्या गरिबांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी एका चांगल्या भविष्याचा आशेचा किरण ठरू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी अफगाण सरकारने एक विशेष समिती देखील नियुक्त केली आहे जी भारतीय व्यापाऱ्यांशी समन्वय साधेल.
#WATCH | Delhi | Afghanistan’s Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock, Mawlawi Attaullah Omari, says, “This is my first trip to India…From the very first day I landed in India, I received a warm welcome from the Indian government, the Minister of External Affairs,… pic.twitter.com/67rxTYkYMQ — ANI (@ANI) July 10, 2026
credit – social media and Twitter
अफगाण मंत्र्यांचे हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद विधान अशा वेळी आले आहे, जेव्हा ड्युरंड लाईन (Durand Line) या सीमेवरून आणि सीमापार दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इस्लामाबादने काबूलवर पाकिस्तानी तालिबानला (TTP) आश्रय दिल्याचा आरोप केला आहे, तर अफगाणिस्तानने हे आरोप फेटाळून लावत पाकिस्तानशी आपले व्यापारी संबंध मर्यादित केले आहेत. या राजनैतिक वादाच्या काळातच, गेल्या १० महिन्यांत नवी दिल्लीचा दौरा करणारे ओमारी हे चौथे अफगाण मंत्री ठरले आहेत, जे दोन्ही देशांमधील वेगाने वाढणारे संबंध दर्शवते.
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याच आठवड्यात नवी दिल्लीत भारत-अफगाणिस्तान संयुक्त समितीची चौथी महत्त्वाची बैठकही पार पडली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, भारताने अफगाणिस्तानच्या जनतेप्रती आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा बोलून दाखवली आहे. दोन्ही देशांमध्ये मानवतावादी मदत (Humanitarian Assistance), अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, औषध पुरवठा, शिक्षण, क्रीडा आणि पायाभूत विकास प्रकल्प अधिक मजबूत करण्यावर व्यापक एकमत झाले आहे. भारताने काबूलमध्ये २०२२ पासून आपले तांत्रिक कार्यालय (Technical Office) सुरू ठेवून अफगाण जनतेला सातत्याने मदत केली आहे.
प्रादेशिक राजकीय आणि सामरिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, अफगाणिस्तान आणि भारत यांच्यातील ही वाढती जवळीक दक्षिण आशियातील जुनी समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकू शकते. भारताला विलग पाडू पाहणाऱ्या पाकिस्तानसाठी, त्याच्याच शेजारी देशाने भारताला ‘सामायिक डीएनए’चे भाऊ मानणे हा एक मोठा भूराजकीय धक्का मानला जात आहे.