Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

Updated On: May 28, 2026 | 07:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांच्या शपथविधीची तयारी पूर्ण झाली आहे. राजीनाम्यानंतर सिद्धरामय्यांना काँग्रेस पंतप्रधानपदाचा चेहरा बनवू शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच कर्नाटकमधील नेतृत्त्व बदलाचा विषय शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यात काँग्रेस हायकमांडला यश आले आहे. काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल या सर्व चर्चा केवळ अफवा असल्याचे सांगत असले, तरी पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे आज सकाळी ११ वाजता राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार असल्याची माहिती दिली जात आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्यानंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यांच्या शपथविधीची तयारी पूर्ण झाली आहे. राजीनाम्यानंतर सिद्धरामय्यांना काँग्रेस पंतप्रधानपदाचा चेहरा बनवू शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या सूत्रांनुसार, कर्नाटकमध्ये राज्यसभेच्या चार जागा रिक्त होत आहेत. यातील एका जागेवरून सिद्धरामय्या यांना राज्यसभेवर आणले जाईल. एवढेच नव्हे तर, पक्षाचा एक प्रमुख ‘ओबीसी चेहरा’ म्हणून आगामी २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस त्यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून सादर करेल. राहुल गांधींसोबत झालेल्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांना हा शब्द देण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

दरम्यान, दिल्लीच्या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नेतृत्त्व बदलाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे टाळले. बुधवारी त्यांनी फक्त एकच वाक्य उच्चारले, “मी या विषयावर उद्या बोलेन”. आज, गुरुवारी सकाळी ते आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत ‘ब्रेकफास्ट मीटिंग’ करणार असून, त्यानंतर ते स्वतः आपल्या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकात चार उपमुख्यमंत्री असणार

नव्या सरकारमध्ये ४ उपमुख्यमंत्री असतील. सरकारमध्ये मागासवर्गीय, ओबीसी, लिंगायत, अल्पसंख्याक या गटातून प्रत्येकी एक चेहरा उपमुख्यमंत्री बनवला जाण्याची शक्यता आहे. संभाव्य उपमुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत दलित कोट्यातून जी. परमेश्वर आणि प्रियांक खर्गे, ओबीसी कोट्यातून यतींद्र सिद्धरामय्या, लिंगायत कोट्यातून एम. बी पाटील आणि ईश्वर खंड्रे, अल्पसंख्याक कोट्यातून केजे जॉर्ज, यूटी खादर आणि जमीर यांची नावे चर्चेत आहेत.

राजकारणात भूकंप ! ‘या’ राज्यातील काँग्रेस नेत्यांमध्ये आर-पार लढाई; BJP ‘ऑपरेशन लोटस’ राबवणार?

Web Title: Siddaramaiah likely to resign as chief minister today

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 07:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karnataka Politics: कर्नाटकात सत्ताबदलाचे वारे; सिद्धारामय्या देणार राजीनामा, कोण होणार नवा मुख्यमंत्री?
1

Karnataka Politics: कर्नाटकात सत्ताबदलाचे वारे; सिद्धारामय्या देणार राजीनामा, कोण होणार नवा मुख्यमंत्री?

‘भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले’; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार
2

‘भारताला जागतिक महाशक्ती बनवण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले’; मुख्यमंत्र्यांचं गौरोद्गार

सतेज पाटलांविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेच पुण्यात बॅनर; ‘कोल्हापुरचा पैलवान पुण्यात हरला’
3

सतेज पाटलांविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेच पुण्यात बॅनर; ‘कोल्हापुरचा पैलवान पुण्यात हरला’

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा
4

पहिले PM मोदींना मुलीच्या लग्नाची दिली पत्रिका, मग Supriya Sule नी साधला पेट्रोल-डिझेलवरून निशाणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

कर्नाटकातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी; सिद्धरामय्या आज देणार मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा?

May 28, 2026 | 07:58 AM
World Hunger Day : प्रगतीच्या गप्पा मारणाऱ्या जगात आजही कोट्यवधी लोक भुकेने व्याकुळ; ‘या’ दिनानिमित्त ‘शून्य भूक’ ध्येयाची गरज

World Hunger Day : प्रगतीच्या गप्पा मारणाऱ्या जगात आजही कोट्यवधी लोक भुकेने व्याकुळ; ‘या’ दिनानिमित्त ‘शून्य भूक’ ध्येयाची गरज

May 28, 2026 | 07:30 AM
इराण-अमेरिका कराराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान अस्वस्थ; स्वत:ला शांतिदूत म्हणत केलं ‘हे’ मोठं विधान

इराण-अमेरिका कराराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान अस्वस्थ; स्वत:ला शांतिदूत म्हणत केलं ‘हे’ मोठं विधान

May 28, 2026 | 07:06 AM
pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

pradosh vrat: ग्रहदोष दूर करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

May 28, 2026 | 07:05 AM
टॅनिंग आणि डार्क सर्कल होतील ७ दिवसांमध्ये कमी! गूळ लिंबाचा फेसपॅक चेहऱ्यावर आणेल मोत्यासारख्या ग्लो, त्वचा दिसेल फ्रेश

टॅनिंग आणि डार्क सर्कल होतील ७ दिवसांमध्ये कमी! गूळ लिंबाचा फेसपॅक चेहऱ्यावर आणेल मोत्यासारख्या ग्लो, त्वचा दिसेल फ्रेश

May 28, 2026 | 05:30 AM
मोठी बातमी! वीर धरणातील ‘इतका’ टक्के पाणीसाठा शिल्लक; तर निरा प्रणालीत…

मोठी बातमी! वीर धरणातील ‘इतका’ टक्के पाणीसाठा शिल्लक; तर निरा प्रणालीत…

May 28, 2026 | 02:35 AM
RR Vs SRH Live: जोफ्रा आर्चरसमोर ‘एसआरएच’चे लोटांगण; गुजरातविरुद्ध ‘महायुद्ध’ लढण्यासाठी रॉयल्स सज्ज

RR Vs SRH Live: जोफ्रा आर्चरसमोर ‘एसआरएच’चे लोटांगण; गुजरातविरुद्ध ‘महायुद्ध’ लढण्यासाठी रॉयल्स सज्ज

May 27, 2026 | 11:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM