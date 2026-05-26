Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी

जगातील सर्वात रहस्यमयी गुफा जिथे आहेत ‘देवाचे डोळे’… साहस प्रेमींसाठी खास; अनेक चित्रपटांचीही शूटिंग झालीये इथे
आम्ही बोलत आहोत मणिपूरमध्ये स्थित नॅशनल पार्कविषयी जिथले साैंदर्य तुम्हाला अवाक् करेल. हे ठिकाण फक्त भारतातील नाही तर संपूर्ण जगभरातील एक अनोखे ठिकाण आहे. इथले दृष्य तुम्हाला एका वेगळ्याच जगात घेऊन जाते. गजबटापासून दूर कुठे सुंदर आणि शांत ठिकाणी फिरायला जायचं असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी उत्तम आहे.
कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क
मणिपूरची राजधानी इम्फालपासून साधारण ५३ किलोमीटर दूर वसलेले कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क हे जगभरातील पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेते. याची खासियत म्हणजे हा पार्क जमिनीवर नसून प्रसिद्ध लोकटक तलावावर पसरला आहे. साधारण ४० किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले हे ठिकाण सामान्य जंगलांप्रमाणे अजिबात नाहीा. इथे तुम्हाला चारही बाजूला पाणी, हिरवळ आणि पाण्यात छोटे छोटे भूभाग तरंगताना दिसतील. पहिल्यांदा इथे आलेला प्रत्येक पर्यटक इथले दृष्य पाहून दंग राहतो.
या पूर्ण पार्कची खास गोष्ट म्हणजे चीज फुमडी. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, याचा अर्थ आहे गवत, माती, वनस्पती आणि इतर सेंद्रिय पदार्थांपासून बनवलेल्या नैसर्गिक तरंगत्या रचना. या फुमडी स्थिर नसतात त्या वातावरणानुसार बदलत जातात. पावसाळ्यात त्या तलावाच्या पाण्यावर तरंगू लागतात तर हिवाळ्यात त्या तलावाच्या पृष्ठभागावर तरंगू लागतात.
दुर्मिळ हरिण दिसतात
या पार्कची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे इथे अत्यंत दुर्मिळ प्रजातीचे हरिण देखील दिसतात ज्यांना संगाई हरिण म्हणून ओळखले जाते. त्यांची चाल इतर हरिणांहून काहीशी वेगळी मानली जाते. त्यांच्या चालीवरुन त्यांना डांन्सिग डिअर असेही म्हटले जाते. जंगलप्रेमींसाठी हे ठिकाण कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही. इथे सुंदर फोटोज आणि व्हिडिओज देखील काढता येईल. तुम्हीही जर गर्दीपासून दूर एका वेगळ्या आणि सुंदर ठिकाणाच्या शोधात असाल तर मणिपूरमधील हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक परफेक्ट पर्याय ठरेल.