India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या

Travel News : पाण्यामध्ये तरंगणारं नॅशनल पार्क, इथे होडीत बसून केली जाते जंगल सफारी
कुठे आहे हे ठिकाण
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, या ठिकाणाचे नाव आहे कसोल. हे हिमाचल प्रदेशातील पार्वती नदीच्या काठावर वसलेले एक शांत गाव आहे. इथल्या सुंदर दऱ्या आणि नैसर्गिक वातावरण मनाला मोहित करुन टाकते. इथे अनेक सुंदर ठिकाणांना भेट देता येऊ शकते. इथे गेल्यावर तुम्ही मलाना आणि खीरगंगा या ठिकाणांनाही भेट देऊ शकता. इथले मनमोहक दृष्य मनाला वेगळीच शांती देऊन जाते. गर्दीपासून दूर कुठे शांत आणि सुंदर ठिकाणी फिरायला जायचंय तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी परफेक्ट आहे.
भारताचं मिनी इस्रायल
कसोल येथील अनेक ठिकाणांना भारतातील मिनी इस्रायल या नावानेही ओळखले जाते. प्रत्येक वर्षी खूप मोठ्या संख्येने इथे परदेशी पर्यटक फिरण्यासाठी येतात. ठिकाणाचे साैंदर्य आणि पारंपारिक संस्कृती पर्यटकांना या ठिकाणी येण्यासाठी आकर्षिक करते. इथे पर्यटकांना अनेक साहसी खेळांचाही आनंद घेता येईल. यासोबतच पार्वती नदीच्या काठावर तुम्ही कॅम्पिंगचाही आनंद घेऊ शकता.
कसोलला कसे जायचे?
कसोलला भेट देण्यासाठी मुंबईहून थेट जाता येत नाही. यासाठी तुम्हाला प्रथम दिल्लीला जावं लागेल. दिल्लीहून तुम्ही ट्रेन किंवा विमानाने भुंतर येथे जाऊ शकता जिथून टॅक्सी किंवा स्थानिक बस करुन कसोलला पोहचता येते.
भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम काळ
मार्च ते जून दरम्यानचा काळ कसोलला भेट देण्यासाठी उत्तम मानला जातो. याकाळात हवामान आल्हाददायक असते.
यासहच जर तुम्हाला हिमवृष्टी पाहायची असेल तर तुम्ही नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी दरम्यानच्या काळात कसोलला भेट देऊ शकता.