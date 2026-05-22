Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Mysterious Eyes Of God Cave In Bulgaria Prohodna Cave Travel News In Marathi

जगातील सर्वात रहस्यमयी गुफा जिथे आहेत ‘देवाचे डोळे’… साहस प्रेमींसाठी खास; अनेक चित्रपटांचीही शूटिंग झालीये इथे

Eyes Of God : बल्गेरीयामध्ये एक अनोखी गुफा वसली आहे जिला देवांचे डोळे म्हणून ओळखले जाते. गुफेत खडकांची अनोखी रचना पाहायला मिळते. साहसप्रेमींसाठी हे ठिकाणा खास मानले जाते. विशेष म्हणजे गुफेत जाण्यासाठी कोणतेही पैसे आकारले जात नाही.

Updated On: May 22, 2026 | 02:25 PM
जगातील सर्वात रहस्यमयी गुफा जिथे आहेत 'देवाळे डोळे'... साहस प्रेमींसाठी खास; अनेक चित्रपटांची शूटिंगही झालीये इथे

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • गुफेच्या छतावरील दोन विशाल नैसर्गिक छिद्रे तिला एक रहस्यमय ओळख देतात.
  • सूर्यप्रकाश आणि पावसामुळे गुफेतील दृश्य आणखी अद्भुत आणि आकर्षक दिसते.
  • हे ठिकाण पर्यटकांसोबतच साहसप्रेमींसाठीही खास आकर्षण ठरत आहे.
जगात अनेक अनोखी आणि रहस्यमयी ठिकाणे आहेत ज्यांना पाहताच असे वाटते की, हा निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार आहे. काही ठिकांणांचे दृष्य इतके सुंदर आणि अजब असते की पाहताच आपले डोळे विस्फारुन जातात. अशीच एक रहस्यमयी गुफा युरोपच्या बल्गेरिया (Bulgaria) येथे वसली आहे. या गुफेची खासियत याला ‘देवाचे डोळे’ (Eyes of God) असे म्हटले जाते. आता असं का म्हटलं जातं असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की, या ठिकाणी छतावर दोन मोठी छिद्रे आहेत जी मानवी डोळ्यांसारखी दिसतात. यामुळेच ठिकाणाला देवाचे डोळे असे नाव देण्यात आले आहे.

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

या छिद्रातून सूर्याचा प्रकाश जेव्हा गुफेच्या आत जाते तेव्हा ते पाहायला आणखीनच छान वाटते. त्याचबरोबर जेव्हा जोरदार पाऊस सुरु होतो तेव्हा पाणी गुफेच्या आत जाते. यावेळी असं वाटतं जणू देव रडत आहे आणि देवाचे अश्रू धर्तीवर पडत आहेत. गुफेचे साैंदर्य इतके अनोखे आणि अद्भूत आहे की जगभरातून पर्यटक ही गुफा पाहण्यासाठी येतात.

कुठे आहे गुफा?

खरंतर ही गुफा बल्गेरियाची राजधानी सोफियापासून काही तासांच्या अंतरावर आहे. या गुफेला बल्गेरियातील सर्वात प्रसिद्ध ठिकाण मानले जाते. या गुफेत तुम्हाला खडकांच्या अद्भूत रचना पाहायला मिळतील. गुफेला देवाचे डोळे म्हणत असले तरी याचे मूळ नाव प्रोहोदना गुफा (Prohodna Cave) असे आहे. याची अनोखी नैसर्गिक बनावट या ठिकाणाच्या साैंदर्यांत आणखी भर घालते.

गुफेच्या आत डोळे कसे तयार झाले?

सांगितले जाते की, हे दोन छिद्र ज्यांना गुफेचे डोळे म्हटले जाते हे आधीपासून इथे नव्हते. हजारो वर्षांपर्यंत हवा, पाणी आणि नैसर्गिक क्षरण यांमुळे गुफेच्या छतावर दोन गोल छिद्रे तयार झाली. ही छिद्रे सुरुवातीला लहान होती पण वेळेसोबत ती मोठी होऊ लागली आणि त्यांना विशाल आकार मिळाला. आता ही छिद्रे अगदी डोळ्यांसारखी दिसू लागतात. निसर्गामुळे गुहेत तयार झालेल्या या छिद्रांमुळेच गुहेला एक वेगळेपण मिळाले आहे जे पर्यटकांना नेहमी आकर्षित करते. दिवसा जेव्हा सूर्याची प्रखर किरणे या गुफेवर पडतात आणि यातून प्रकाश बाहेर पडतो तेव्हा गुफा भारीच चमकू लागते.

साहसप्रेमींसाठी खास आहे ठिकाण

ही गुफा फक्त पर्यटकांसाठी नाही तर साहसप्रेमींसाठीही खास मानली जाते. गुफेचे प्रवेशद्वार साधारण १४८ फूट लांब आहे ज्यामुळे इथून बंजी जंपिग आणि राॅक क्लाइम्बिंग करता येते. अनेक लोक फक्त या रोमांचक अनुभवासाठी इथे येतात. उंचावरुन जेव्हा इथे उडी मारली जाते तेव्हा गुफेचे साैंदर्य पाहण्याचा अनुभव फार वेगळा असतो.

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

गुफेत झालीये अनेक चित्रपटांची शूटिंग

गुफेचे साैंदर्य इतके सुंदर आणि अद्भूत आहे की, अनेक चित्रपटांची शूटिंग देखील या ठिकाणी पार पडली आहे. १९८८ मध्ये बल्गेरियन चित्रपट ‘टाईम ऑफ व्हायलंस’ (Time of Violence) या चित्रपटाचे काही सीन्स या गुफेत शूट करण्यात आले आहेत. ही गुफा दिवसातील २४ तास खुली असते, इथे जाण्यासाठी कोणतेही बंधन नाही आणि यासाठी कोणते पैसेही आकारले जात नाही. तुम्ही कधी बल्गेरियाला गेलात तर या गुफेला भेट द्यायल विसरु नका.

 

Web Title: Mysterious eyes of god cave in bulgaria prohodna cave travel news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 02:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा
1

जुनी, काळी पडलेली सोन्याची ज्वेलरी नव्यासारखी चमवायची आहे? मग या होम ट्रिकचा वापर करा आणि घरीच दागिन्यांची शाईन वाढवा

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?
2

रेल्वेत नेहमी निळ्या रंगाच्या सीट्स का असतात? रंगामागचं हे तथ्य तुम्हाला माहिती आहे का?

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर
3

चेहरा टॅन होतोय? उन्हाळ्यात सनस्क्रिनचं काम करतील ही फळं, फक्त अशाप्रकारे करा वापर

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा
4

Travel News : ताजमहाल बघायला जाताय? तर मग आग्रातील या छुप्या ठिकाणांनाही एकप्लोर करा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जगातील सर्वात रहस्यमयी गुफा जिथे आहेत ‘देवाचे डोळे’… साहस प्रेमींसाठी खास; अनेक चित्रपटांचीही शूटिंग झालीये इथे

जगातील सर्वात रहस्यमयी गुफा जिथे आहेत ‘देवाचे डोळे’… साहस प्रेमींसाठी खास; अनेक चित्रपटांचीही शूटिंग झालीये इथे

May 22, 2026 | 02:24 PM
Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

Lust Story 3 मध्ये काम मिळवण्यासाठी पसरले हात! Radhika Madan ने शेअर केला ‘तो’ किस्सा

May 22, 2026 | 02:23 PM
RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

RCB vs SRH: कर्णधार रजत पाटीदार SRH विरुद्ध खेळण्यास सज्ज? समोर आली मोठी अपडेट

May 22, 2026 | 02:20 PM
Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

Bakri Eid 2026: बकरी ईद कशी साजरी करायची? सरकारची नवी गाइडलाइन जारी; नियम मोडल्यास थेट जेलची कारवाई

May 22, 2026 | 02:14 PM
Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

May 22, 2026 | 02:14 PM
OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

OilTrade: भारतासाठी अमेरिकेचे मोठे पाऊल; व्हेनेझुएलाबाबतच्या गुपितावरून भारतात राजकीय वाद, नेमकी काय अमेरिकेची रणनीती?

May 22, 2026 | 01:56 PM
El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

El Nino impact on monsoon: संकटाची चाहूल :अल निनोच्या धोक्यामुळे राज्य सरकार सतर्क, कर्जमाफी ३० जूनपूर्वी पूर्ण होणार

May 22, 2026 | 01:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM