ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ आल्यामुळे विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांचाही ताण वाढतो. या काळात योग्य मार्गदर्शन आणि भावनिक आधार दिल्यास मुलांना आत्मविश्वासाने परीक्षा देता येते आणि चांगले गुण मिळवणे सोपे होते.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:08 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • परीक्षेच्या काळात मुलांचा ताण फार वाढतो. याकाळात पालकांच्या काही चुका हा ताण आणखीन वाढवतात.
  • परीक्षेच्या काळात मुलांच्या अडचणी शांतपणे ऐका, कोणते विषय अवघड जात आहेत ते समजून घ्या आणि त्यांचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करा.
  • मुलांना सतत प्रोत्साहन द्या, त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवा आणि सकारात्मक बोलून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवा, त्यामुळे ते टेन्शनमुक्तपणे परीक्षा देऊ शकतील.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी अभ्यासात गुंतले आहेत. शैक्षणिक वर्षातील परीक्षाचे दिवस महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्यासह पालकांमध्ये धास्ती वाढली आहे. पालकांसाठीही ही एक मोठी जबाबदारी असते. मुलांच्या परीक्षा सुरु झाल्यावर पालकांची तारेवरची कसरत सुरु होते. यामध्ये पालकांची देखील महत्वाची भूमिका असते. अभ्यास किती झालं, कसं चालू आहे, मुलांचा आहार या सर्व गोष्टीची धावपळ पालकांची सुरु होते. परीक्षेच्या काळात मुलांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचा ताण कमी करणे, आणि त्यांना सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे हे पालकांच्या कर्तव्यापैकी एक महत्त्वाचा भाग असतो, हा काळ खूप गंभीर असल्याने पालकांना प्रत्येक गोष्टीची दक्षता घ्यावी लागते. आज आपण जाणून घेऊयात, परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी मुलांना कोणत्या गोष्टी शिकवल्या पाहिजे.

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

मुलाच्या समस्या समजून घ्या

परीक्षेचा काळ सुरु होणार आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा देखील जवळ आल्या आहेत. परीक्षा जवळ आल्यावर मुलांमध्ये पस ताणतणाव देखील वाढू लागतो. अशावेळी टीवी तुम्ही त्यांचा ताण कमी करू शकता. बहन मुलांच्या समस्या दूर करा त्यांना कोणत्या क विषय अवघड जातात ते समजून घ्या. मुलांच्या समस्या शांतपणे समजून घ्या.

मुलांना मदत करा

काही पालक आपल्या मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे मुलं देखील आपल्याला समस्या सांगत नाही अशावेळी मुलांना अभ्यासात त्यांची मदत करा.

वेळापत्रक तयार करा

बोर्डाच्या किंवा इतर परीक्षा सुरु व्हायला आता एक महिना शिल्लक आहे. या दरम्यान बऱ्याचदा मुलांना कळतं नाही ? कोणत्या विषयाचा अभ्यास केला पाहिजे कसं संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा अशावेळी तुम्ही एक वेळापत्रक बनवा. त्या वेळापत्रकानुसार मुलांना अभ्यास करायला सांगा. अशाने मुलांचा अभ्यासाचा ताण देखील कमी होईल. आणि मुलांचा अभ्यास वेळेवर पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना चांगले मार्के मिळतील.

अवघड विषय आधी सोडवा

तुम्हाला जे विषय अवघड वाटतात. ते आधी सोडवायला घ्या. त्या विषयांवर जास्त लक्ष केंद्रित करा. पालकांनी हे अवघड विषय मुलांना नीट समजवून सांगावे. सोपे विषय कव्हर करायला वेळ लागत नाही. परंतु अवघड विषय सोडवायला बराच वेळ लागतो. त्यामुळे तुम्ही आधी अवघड विषय सोडवा. जेणेकरून संपूर्ण अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करता येईल.

पेपर सोडवा

मुलांना पेपर सोडवायला सांगा. जुने पेपर देखील सोडवून घ्या. त्यामुळे तुम्हाला अंदाज येईल पेपर कसा येणार आहे, प्रश्न कसे येतील. मुलांचा देखील सराव होईल.

आठवडाभरात केसांच्या समस्या होतील कायमच्या दूर! या पद्धतीने करा हेअर डिटॉक्स, कोंडा- केस गळतीवर प्रभावी उपाय

आत्मविश्वास वाढवा

आत्मविश्वास हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. तुम्ही परीक्षेला जाताना किंवा परीक्षेच्या आधी मुलांचा आत्मविश्वास वाढवा. त्यांना प्रोत्साहन द्या. तुमच्या प्रोत्साहानामुळे मुल पेपरला जाताना टेन्शन फ्री या टिप्समुळे मुलांना परीक्षेत चांगले गुण मिळतील.

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

