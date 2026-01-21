Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

Dance Benefits : नाचणे म्हणजे केवळ करमणूक नाही तर एक उत्तम कॅर्डिओ व्यायाम आहे. रोज थोडा वेळ डान्स केल्याने वजन कमी होण्यास मदत होतेच, शिवाय शरीर आणि मन दोन्ही निरोगी राहतात.

Updated On: Jan 21, 2026 | 12:00 PM
जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

(फोटो सौजन्य: istock)

  • ३० मिनिट डान्स केल्याने ५०० ते ८०० कॅलरीज बर्न होऊ शकतात, ज्यामुळे अतिरिक्त चरबी कमी होऊन वजन झपाट्याने घटते.
  • डान्स केल्याने मानसिक तसेच शारीरिक आजार दूर होतात. याचे फायदे अविश्वसनीय आहेत.
  • नाचल्यामुळे भूक सुधारते, श्वसनक्रिया मजबूत होते आणि संपूर्ण शरीराचे स्नायू बळकट होतात, ज्यामुळे एकूण आरोग्य चांगले राहते.
आपण जेव्हा आनंदात असतों किवा एखाद्या लग्नसमारंभ, किंवा पार्टीत असतो तेव्हा म्युझिकवर थिरकून नाचून आनंद व्यक्त करत असतो, पण नाचणे हा एक प्रकारचा शारिरीक व्यायाम आहे. ज्याला काडीयो एक्सरसाईज असे म्हणतात, जी केल्याने शरीरातील कॅलरीज वेगाने कमी होतात, जर तुम्ही ३० मिनिट डान्स केलात तर तुमच्या शरीरातील कमीत कमी ५०० ते ८०० कॅलरिंज कमी होतात, ज्यामुळे वजन कमी करणे सहज सोपे होऊन जात. त्यामुळे पचनक्रियाही सामन्य होते. तुमचे वजन ६५ व्यावर असेल तर दिवसातून १५ ते २० मिनिट जरी डान्स केलात किया झुंबा केलात तरी बऱ्यापैकी कॅलरी बर्न होते. पण डान्स केल्याने फक्त वजनच कमी होण्यास मदत होत नाही तर त्याबरोबर इतर आरोग्यदायी फायदेही होतात.

आता पुन्हा बोलता येणार! आधुनिक कर्करोग उपाय, आवाज वाचवण्याची नवी शक्यता झाली जागृत, कारणं आणि उपचार

चांगली झोप दिवसातील ३० मिनिट

जरी तुम्ही डान्स केलात तरी त्यातून तुम्हाला दिवसभराची एनर्जी मिळते. मूड फ्रेश होतो. मनावरचं दडपण जात. त्यामुळे मनात सकारात्मक विचार येतात. मन एकाग्र होतं. दिवसभर लक्ष लावून काम करता येत. परिणामी रात्री शांत झोप लागते.

भूकेची समस्या

काहीजणांना भूक लागतच नसल्याची समस्या असते. जर अशा व्यक्तीने ३० तास जरी डान्स केला तरी त्यात उर्जा खर्च होते. त्यामुळे भूक-तहानही आपोआप लागते. परिणामी पचनशक्ती सुधारते. भूकेची समस्येचे आपोआपच निराकरण होते.

श्वसनप्रक्रियेत सुधार

नाचल्यामुळे श्वसनप्रक्रीया सुधारते. नाचताना शरीराची हालचाल होते. त्यामुळे श्वासाचा वेग वाढतो. त्यामुळे फुफ्फुस निरोगी राहते.

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

स्नायू मजबूत करते

नाचणे हा संपूर्ण शरीराला मिळणारा व्यायाम आहे. त्यामुळे स्नायू मजबूत होतात. जर तुम्ही झुंबा, साल्सा, पोल डान्स, बॅले डान्स करत असाल तर स्नायू मजबूत होतात.

वजन कमी होते

नाचल्याने शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होते. परिणामी यामुळे वजनही झपाट्याने कमी होऊ लागते.

