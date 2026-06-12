International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अकासा एअरची इन-फ्लाइट भोजन सेवा ‘कॅफे अकासा’ने प्रवाशांसाठी विशेष हेल्दी मील सादर केले आहे. योग दिन विशेष भोजनाच्या चौथ्या आवृत्तीच्या माध्यमातून आरोग्य, संतुलन आणि सजग जीवनशैलीचा संदेश अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध आणि चविष्ट पदार्थांचा समावेश असलेले हे विशेष भोजन विमानप्रवासादरम्यानही निरोगी आहाराचा अनुभव देणार आहे.
या विशेष मेनूमध्ये अवोकॅडो, डाळिंब आणि तुळशीसह तयार करण्यात आलेले ताजे मिलेट सॅलड, बेरी म्युसली योगर्ट पार्फेट आणि पसंतीचे पेय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाजरी, ताजी फळे, योगर्ट आणि हंगामी घटकांचा वापर करून तयार केलेले हे भोजन पौष्टिकतेसोबतच उत्कृष्ट चवीचाही अनुभव देणारे आहे. हलके, पोटभर आणि संतुलित आहाराचा पर्याय शोधणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे मील विशेष आकर्षण ठरणार आहे.
योग दिनाचा खरा संदेश केवळ योगाभ्यासापुरता मर्यादित नसून निरोगी आहार आणि सजग जीवनशैली स्वीकारण्याशीही संबंधित आहे. याच संकल्पनेला अनुसरून कॅफे अकासाने हे विशेष भोजन तयार केले आहे. प्रवासादरम्यानही आरोग्यदायी सवयी जपण्यास प्रोत्साहन देणारा हा उपक्रम असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
हे विशेष योग दिन मील जून 2026 या संपूर्ण महिन्यात अकासा एअरच्या सर्व उड्डाणांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. प्रवासी अकासा एअरच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल अॅपवरून आगाऊ बुकिंग करून या विशेष भोजनाचा लाभ घेऊ शकतात.
या मेनूमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मिलेट्स अर्थात बाजरीला विशेष महत्त्व आहे. पोषणमूल्यांनी समृद्ध असलेले मिलेट्स भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग असून आरोग्यदायी आहारासाठी त्यांना मोठी पसंती मिळत आहे. शरीर आणि मन दोघांनाही पोषण देणाऱ्या या घटकामुळे संतुलित आहाराकडे वाढता कल दिसून येत आहे.
कॅफे अकासाचा योग दिन विशेष भोजन उपक्रम यंदा चौथ्या वर्षात प्रवेश करत आहे. सांस्कृतिक आणि हंगामी प्रसंगांना खाद्यसंस्कृतीच्या माध्यमातून साजरे करण्याची परंपरा कंपनीने सातत्याने जपली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सण आणि विशेष दिवस प्रवाशांसाठी अधिक संस्मरणीय बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
ऑगस्ट 2022 मध्ये सेवा सुरू केल्यापासून अकासा एअरने मकर संक्रांती, व्हॅलेंटाईन डे, होळी, ईद, इस्टर, मदर्स डे, नवरोज, ओणम, गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी, बालदिन आणि ख्रिसमस यांसारख्या विविध सणांनिमित्त खास भोजन पर्याय सादर केले आहेत. तसेच विमानप्रवासादरम्यान वाढदिवस किंवा इतर खास क्षण साजरे करण्यासाठी आगाऊ केक बुकिंगची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.
दरम्यान, कॅफे अकासाचा मेनू वेळोवेळी अद्ययावत केला जात असून त्यात 45 हून अधिक खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. विविध गॉरमेट जेवण, स्नॅक्स, फ्युजन डिशेस, प्रादेशिक चवींचा स्पर्श असलेले पदार्थ आणि आकर्षक डेझर्ट्स यामुळे प्रवाशांना विविधतेने नटलेला खाद्य अनुभव मिळतो. भारतातील नामांकित शेफच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेला हा मेनू प्रत्येक प्रवाशाच्या चवीचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे.