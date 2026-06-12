Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

Updated On: Jun 12, 2026 | 04:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त अकासा एअरची इन-फ्लाइट भोजन सेवा ‘कॅफे अकासा’ने प्रवाशांसाठी विशेष हेल्दी मील सादर केले आहे. योग दिन विशेष भोजनाच्या चौथ्या आवृत्तीत अवोकॅडो, डाळिंब आणि तुळशीसह मिलेट सॅलड, बेरी म्युसली योगर्ट पार्फेट आणि पसंतीचे पेय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अकासा एअरची इन-फ्लाइट भोजन सेवा ‘कॅफे अकासा’ने प्रवाशांसाठी विशेष हेल्दी मील सादर केले आहे. योग दिन विशेष भोजनाच्या चौथ्या आवृत्तीच्या माध्यमातून आरोग्य, संतुलन आणि सजग जीवनशैलीचा संदेश अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध आणि चविष्ट पदार्थांचा समावेश असलेले हे विशेष भोजन विमानप्रवासादरम्यानही निरोगी आहाराचा अनुभव देणार आहे.

Nipah Virus And Shigella: केरळमध्ये निपाह आणि शिगेलाचा प्रकोप, कोणता आजार आहे अधिक जीवघेणा? जाणून घ्या लक्षणे

या विशेष मेनूमध्ये अवोकॅडो, डाळिंब आणि तुळशीसह तयार करण्यात आलेले ताजे मिलेट सॅलड, बेरी म्युसली योगर्ट पार्फेट आणि पसंतीचे पेय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. बाजरी, ताजी फळे, योगर्ट आणि हंगामी घटकांचा वापर करून तयार केलेले हे भोजन पौष्टिकतेसोबतच उत्कृष्ट चवीचाही अनुभव देणारे आहे. हलके, पोटभर आणि संतुलित आहाराचा पर्याय शोधणाऱ्या प्रवाशांसाठी हे मील विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

योग दिनाचा खरा संदेश केवळ योगाभ्यासापुरता मर्यादित नसून निरोगी आहार आणि सजग जीवनशैली स्वीकारण्याशीही संबंधित आहे. याच संकल्पनेला अनुसरून कॅफे अकासाने हे विशेष भोजन तयार केले आहे. प्रवासादरम्यानही आरोग्यदायी सवयी जपण्यास प्रोत्साहन देणारा हा उपक्रम असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

हे विशेष योग दिन मील जून 2026 या संपूर्ण महिन्यात अकासा एअरच्या सर्व उड्डाणांमध्ये उपलब्ध असणार आहे. प्रवासी अकासा एअरच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल अॅपवरून आगाऊ बुकिंग करून या विशेष भोजनाचा लाभ घेऊ शकतात.

या मेनूमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मिलेट्स अर्थात बाजरीला विशेष महत्त्व आहे. पोषणमूल्यांनी समृद्ध असलेले मिलेट्स भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग असून आरोग्यदायी आहारासाठी त्यांना मोठी पसंती मिळत आहे. शरीर आणि मन दोघांनाही पोषण देणाऱ्या या घटकामुळे संतुलित आहाराकडे वाढता कल दिसून येत आहे.

कॅफे अकासाचा योग दिन विशेष भोजन उपक्रम यंदा चौथ्या वर्षात प्रवेश करत आहे. सांस्कृतिक आणि हंगामी प्रसंगांना खाद्यसंस्कृतीच्या माध्यमातून साजरे करण्याची परंपरा कंपनीने सातत्याने जपली आहे. त्यामुळे प्रत्येक सण आणि विशेष दिवस प्रवाशांसाठी अधिक संस्मरणीय बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

ऑगस्ट 2022 मध्ये सेवा सुरू केल्यापासून अकासा एअरने मकर संक्रांती, व्हॅलेंटाईन डे, होळी, ईद, इस्टर, मदर्स डे, नवरोज, ओणम, गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी, बालदिन आणि ख्रिसमस यांसारख्या विविध सणांनिमित्त खास भोजन पर्याय सादर केले आहेत. तसेच विमानप्रवासादरम्यान वाढदिवस किंवा इतर खास क्षण साजरे करण्यासाठी आगाऊ केक बुकिंगची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.

IRCTC : भाविकांसाठी मोठी सुवर्णसंधी! 18 दिवसांत घडणार 11 ज्योतिर्लिंग आणि 3 धामांचे दर्शन; पाहा संपूर्ण शेड्युल आणि तिकिटांचे दर

दरम्यान, कॅफे अकासाचा मेनू वेळोवेळी अद्ययावत केला जात असून त्यात 45 हून अधिक खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. विविध गॉरमेट जेवण, स्नॅक्स, फ्युजन डिशेस, प्रादेशिक चवींचा स्पर्श असलेले पदार्थ आणि आकर्षक डेझर्ट्स यामुळे प्रवाशांना विविधतेने नटलेला खाद्य अनुभव मिळतो. भारतातील नामांकित शेफच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आलेला हा मेनू प्रत्येक प्रवाशाच्या चवीचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे.

Web Title: Cafe akasas special healthy meal for yoga day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या
1

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

Jun 12, 2026 | 04:57 PM
‘प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको; उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार कटिबद्ध,’ मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक आवाहन

‘प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको; उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार कटिबद्ध,’ मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक आवाहन

Jun 12, 2026 | 04:42 PM
मुंबई आधी कोळी बांधवांचीच; गिरगाव चौपाटीवरील बोटी हटवण्याच्या कारवाईला मंत्री मंगल प्रभात लोढांचा ब्रेक, प्रशासनाला कडक निर्देश

मुंबई आधी कोळी बांधवांचीच; गिरगाव चौपाटीवरील बोटी हटवण्याच्या कारवाईला मंत्री मंगल प्रभात लोढांचा ब्रेक, प्रशासनाला कडक निर्देश

Jun 12, 2026 | 04:33 PM
SBI Apprentice Recruitment 2026 : नोकरीची मोठी संधी! SBI ने अर्जाची मुदत वाढवली; 7000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त

SBI Apprentice Recruitment 2026 : नोकरीची मोठी संधी! SBI ने अर्जाची मुदत वाढवली; 7000 पेक्षा जास्त जागा रिक्त

Jun 12, 2026 | 04:32 PM
Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Belafast Violence : स्थलांतरितांविरुद्धच्या हिंसक निदर्शनांमुळे चिंता वाढली; भारतीयांचे ‘युरोपियन स्वप्न’ धोक्यात?

Jun 12, 2026 | 04:30 PM
Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Kane Williamson Retairment: १६ वर्षांच्या सुवर्ण कारकिर्दीचा अंत! केन विल्यमसनची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती

Jun 12, 2026 | 04:13 PM
Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; पंतप्रधान मोदींवर चौफेर टीका

Jun 12, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा