रात्री शिल्लक राहिलेल्या पोळ्या फेकून देण्याऐवजी १० मिनिटांमध्ये स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत Paneer Taco, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 02, 2026 | 10:16 AM IST
सारांश

रात्री शिल्लक राहिलेल्या चपात्या कायमच फेकून दिल्या जातात. पण त्याऐवजी चपातीपासून हेल्दी टेस्टी पनीर टॅको बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा चांगली लागेल.

विस्तार

जेवणाच्या ताटात सगळ्यांचं कायमच चपाती, भाजी, भात, डाळ इत्यादी चविष्ट पदार्थ हवे असतात. जेवणात चपाती किंवा भाकरी खाल्ल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. पण बऱ्याचदा रात्रीच्या जेवणात चपात्या शिल्लक राहिल्यानंतर त्या एकतर फेकून दिल्या जातात किंवा गाईला खाण्यास दिल्या जातात. त्यामुळे रात्रीच्या जेवणात शिल्लक राहिलेले पदार्थ फेकून देण्याऐवजी त्यापासून विविध पदार्थ बनवून खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्वादिष्ट कुरकुरीत पनीर टॅको बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. लहान मुलांसह मोठ्यांना सकाळच्या नाश्त्यात काहींना काही वेगळे पण चविष्ट पदार्थ खाण्यास हवे असतात. टॅको बनवताना प्रामुख्याने मैद्याच्या पोळ्यांचा वापर केला जातो. पण सतत मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. त्यामुळे टॅको तुम्ही गव्हाच्या पोळ्यांपासून सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • शिल्लक राहिलेल्या चपात्या
  • पनीर
  • तुमच्या आवडीनुसार भाज्या
  • मेयोनीज
  • टोमॅटो सॉस
  • हिरवी चटणी
  • चिली फ्लेक्स
  • ओरेगॅनो
  • काळीमिरी पावडर
  • चीज
  • तेल
कृती:

  • कुरकुरीत पनीर टॅको बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि चवीनुसार मीठ टाकून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • कांदा भाजल्यानंतर त्यात शिमला मिरची आणि शिजवलेले मक्याचे दाणे टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व भाज्या मंद आचेवर कुरकुरीत करून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात पनीरचे तुकडे, चिली फ्लेक्स, ओरेगॅनो, काळी मिरी पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • वाटीमध्ये हिरवी चटणी, मेयोनीज, टोमॅटो सॉस घेऊन एकत्र मिक्स करा.
  • एक चपाती घेऊन तिच्या अर्ध्या भागावर सॉस लावा तर दुसऱ्या बाजूला तयार केलेले सारण भरून घ्या. त्यानंतर त्यावर चीज टाकून अर्धचंद्राकृती आकार द्या.
  • गरम तव्यावर चपाती टाकून बाजूने तेल सोडा आणि व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पनीर टॅको.

Published On: Jun 02, 2026 | 10:16 AM

Jun 02, 2026 | 10:16 AM
Jun 02, 2026 | 10:14 AM
Jun 02, 2026 | 10:10 AM
Jun 02, 2026 | 10:06 AM
Jun 02, 2026 | 09:47 AM
Jun 02, 2026 | 09:47 AM
Jun 02, 2026 | 09:38 AM

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Jun 01, 2026 | 03:33 PM
May 31, 2026 | 03:08 PM
May 31, 2026 | 03:03 PM
May 30, 2026 | 03:29 PM