Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Shahi Rose Pistachio Barfi At Home Simple Sweet Recipe Shahi Rose Pistachio Barfi Recipe

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 02, 2026 | 08:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली बर्फी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात अधिक मासाला विशेष महत्व आहे. हा महिना धोंड्याचा महिना म्हणून सुद्धा साजरा केला जातो. विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णूला समर्पित करण्यासाठी अधिक मास साजरा करण्याची पद्धत आहे. अधिक मासात जावयाला घरी बोलावून बनवले जातात. अनरसे, मैसूर, इतर फराळातील पदार्थ बनवले जातात. तर जावयाला वाण म्हणून चांदीच्या भेटवस्तू सुद्धा दिल्या जातात. पण अधिक मासात जावयाला देण्यासाठी नवनवीन पदार्थ सुद्धा बनवले जातात. त्यामुळे सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. गोड पदार्थ खायला सगळ्यांचं आवडतात. तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही या पद्धतीने शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवू शकता. हा गोड पदार्थ तुम्ही कोणत्याही सणाच्या दिवशी किंवा जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

साहित्य:

  • मिल्क पावडर
  • दूध
  • तूप
  • पिठीसाखर
  • गुलाब पाणी
  • रोझ इसेन्स
  • खाण्याचा गुलाबी रंग
  • पिस्ते
Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

कृती:

  • शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात मिल्क पावडर आणि दूध घालून मिक्स करा.
  • हळूहळू मिल्क पावडर्ट घट्ट होण्यास सुरुवात होईल. ५ ते ६ मिनिटं सर्व मिश्रण चमच्याने सतत ढवळत राहा. पूर्णपणे घट्टसर मिश्रणाचा गोळा झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या.
  • तयार केलेल्या मिश्रणाचे दोन सामान भाग करून घ्या. एका मिश्रणात पिस्त्याचे तुकडे आणि थोडस हिरवा रंग टाकून मिक्स करा.
    तर दुसऱ्या भागात गुलाबी रंग आणि रोझ एसेन्स घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ट्रेला तूप लावून घ्या. त्यानंतर त्यात सगळ्यात आधी पिस्ता टाकून तयार केलेले मिश्रण टाका आणि चमच्याने एकसमान पसरवून घ्या.
  • त्यानंतर पिस्त्याचे काप आणि इतर सुका मेवा घालून हलक्या हाताने दाब द्या. त्यानंतर त्यावर तयार केलेले रोझचे मिश्रण टाकून एकसमान पसरावा आणि हलक्या हाताने दाब द्या.
  • त्यानंतर ट्रे फ्रिजमध्ये सेट करण्यासाठी ३० मिनिटं ठेवून द्या. व्यवस्थित सेट झाल्यानंतर सुरीच्या मदतीने तुम्हाला हवे त्या आकारात तुकडे करून घ्या आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांनी सजावट करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली शाही रोझ पिस्ता बर्फी.

Web Title: How to make shahi rose pistachio barfi at home simple sweet recipe shahi rose pistachio barfi recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी
1

Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी
2

गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा
3

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

कोकण- गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी! नारळाचे दूध आणि गूळाचा वापर करून बनवा चविष्ट पदार्थ, नोट करून घ्या रेसिपी
4

कोकण- गोव्याची पारंपारिक सुरनोळी! नारळाचे दूध आणि गूळाचा वापर करून बनवा चविष्ट पदार्थ, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Jun 02, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Todays Gold-Silver Price: जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले! तुमच्या शहरातील भाव तपासा

Jun 02, 2026 | 07:47 AM
करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका; अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

Jun 02, 2026 | 07:36 AM
US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

US-Iran War : इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

Jun 02, 2026 | 07:13 AM
Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Adhik Maas: अधिक मासात पुरुषोत्तम याग का करतात? काय आहे त्याचे महत्त्व

Jun 02, 2026 | 07:05 AM
क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

क्षयरोग केवळ फुफ्फुसांमध्येच नाहीतर डोळ्यांमध्ये सुद्धा होऊ शकतो! डोळ्यात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Jun 02, 2026 | 05:30 AM
Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Jun 02, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM