अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्रात अधिक मासाला विशेष महत्व आहे. हा महिना धोंड्याचा महिना म्हणून सुद्धा साजरा केला जातो. विश्वाचे रक्षक भगवान विष्णूला समर्पित करण्यासाठी अधिक मास साजरा करण्याची पद्धत आहे. अधिक मासात जावयाला घरी बोलावून बनवले जातात. अनरसे, मैसूर, इतर फराळातील पदार्थ बनवले जातात. तर जावयाला वाण म्हणून चांदीच्या भेटवस्तू सुद्धा दिल्या जातात. पण अधिक मासात जावयाला देण्यासाठी नवनवीन पदार्थ सुद्धा बनवले जातात. त्यामुळे सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. गोड पदार्थ खायला सगळ्यांचं आवडतात. तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही या पद्धतीने शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवू शकता. हा गोड पदार्थ तुम्ही कोणत्याही सणाच्या दिवशी किंवा जेवणानंतर गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया शाही रोझ पिस्ता बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
