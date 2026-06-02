Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:40 AM IST
जाहिरात
सारांश

Mango Rice Recipe : आंब्यापासून आईस्क्रिम, ज्यूस, शेक असे अनेक पदार्थ बनवून तुम्ही खाल्ले असतील पण आंब्याचा पुलाव ही रेसिपी अनेकांना माहिती नाही. चवीला हा हलका गोड लागतो आणि उन्हाळ्यात खास करुन बनवला जातो.

Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आंबा अनेकांना खायला आवडतो.
  • तुम्ही कधी आंब्याचा पुलाव ट्राय केला आहे का?
  • हा पुलाव चवीला फार अप्रतिम लागतो.
उन्हाळा सुरू झाला की बाजारात आंब्यांचा सुगंध दरवळू लागतो. आंब्यापासून बनवलेले शेक, लस्सी, आईस्क्रीम किंवा विविध गोड पदार्थ आपण अनेकदा चाखले असतील. पण फार कमी लोकांनी आंबा पुलावाची चव चाखली आहे. हा पुलाव चवीला फार अप्रतिक लागतो. पिकलेल्या आंब्याची नैसर्गिक गोडी, सुगंधी बासमती तांदूळ आणि सुका मेव्याची कुरकुरीत चव यांचे अप्रतिम मिश्रण या पुलावात अनुभवायला मिळते. हा पदार्थ खास पाहुण्यांसाठी किंवा एखाद्या विशेष जेवणासाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शिवाय तो कमी वेळात तयार होतो आणि त्याची आकर्षक चव सर्वांनाच आवडते. चला तर मग, घरच्या घरी स्वादिष्ट आंबा पुलाव कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया.

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

साहित्य

  • १ कप बासमती तांदूळ
  • १ ½ कप पिकलेल्या आंब्याचे तुकडे
  • २ मोठे चमचे आंब्याचा गर
  • २ मोठे चमचे तूप
  • १० काजू
  • १० बदाम (बारीक कापलेले)
  • १ मोठा चमचा मनुका
  • ३ हिरव्या वेलची
  • केशराचे काही धागे (कोमट दुधात भिजवलेले)
  • २ मोठे चमचे गूळ पावडर किंवा साखर (ऑप्शनल)
  • २ कप पाणी
Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

कृती

  • बासमती तांदूळ स्वच्छ धुऊन काही वेळ पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर तांदूळ शिजवून घ्या.
  • तांदळाचे दाणे मोकळे राहतील याची काळजी घ्या आणि शिजलेला भात थंड होऊ द्या.
  • एका पॅनमध्ये तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम आणि मनुका हलके सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या.
  • आता त्यात वेलची आणि केशर मिसळलेले दूध घाला. काही सेकंद हलवत शिजवा, जेणेकरून सुगंध छान खुलून येईल.
  • यानंतर आंब्याचा गर आणि गूळ पावडर किंवा साखर घालून मंद आचेवर थोडावेळ शिजवा.
  • तयार मिश्रणात शिजवलेला भात आणि आंब्याचे तुकडे घाला. भाताचे दाणे तुटणार नाहीत याची काळजी घेत
  • हलक्या हाताने सर्व साहित्य एकत्र करा.
  • शेवटी भाजलेला सुका मेवा वरून पसरवा आणि काही मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून सर्व चव एकमेकांत छान मुरेल.
  • गरम किंवा कोमट आंबा पुलाव सर्व्ह करा आणि उन्हाळ्यातील या खास स्वादाचा आनंद घ्या.
 

Web Title: Summer special make tasty mango pulao at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी
1

अधिक महिन्यात जावयाला वाण म्हणून देण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा शाही रोझ पिस्ता बर्फी, नोट करा रेसिपी

Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी
2

Bread Rasmalai: घरच्या घरी १५ मिनिटांत झटपट तयार करा ब्रेड रसमलाई; जाणून घ्या सोपी रेसिपी

गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी
3

गोड पदार्थ खाण्याची खूप इच्छा झाली आहे? मग घरच्या घरी बनवा ‘हे’ चविष्ट आणि टेस्टी पदार्थ, पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा
4

दिवसभराचा थकवा होईल मिनिटांमध्ये गायब! घरी आल्यानंतर झटपट बनवा फ्रेश गोड लेमन सोडा, शरीरात राहील थंडावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

Summer Special : तुम्ही कधी मँगो पुलाव खाल्ला आहे का? सीजन संपण्याआधी एकदा घरी नक्की ट्राय करा

Jun 02, 2026 | 09:40 AM
Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य

Tech Tips: स्मार्टफोनचे जाड कव्हर बॅटरीवर करते परिणाम? एक चूक अन् होऊ शकतं मोठं नुकसान… जाणून घ्या तथ्य

Jun 02, 2026 | 09:38 AM
Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

Hair Beauty: केसांची वाढ खुंटली आहे? मग चमचाभर मेथी दाण्यांचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, केसांची होईल झपाट्याने वाढ

Jun 02, 2026 | 09:30 AM
Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

Rain Update : मान्सूनबाबत महत्त्वपूर्ण अपडेट; पुढील 48 तासांत मान्सून केरळमध्ये होणार दाखल

Jun 02, 2026 | 09:29 AM
Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

Jun 02, 2026 | 09:28 AM
क्रेझ असावी तर अशी! RCB च्या विजयावर फॅन्स झाले वेडे, कपडे काढले आणि थेट पोलिसांसमोर केला डान्स; Video Viral

क्रेझ असावी तर अशी! RCB च्या विजयावर फॅन्स झाले वेडे, कपडे काढले आणि थेट पोलिसांसमोर केला डान्स; Video Viral

Jun 02, 2026 | 09:17 AM
Dinvishesh : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता राज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या ०२ जून चा इतिहास

Dinvishesh : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता राज कपूर यांचे निधन; जाणून घ्या ०२ जून चा इतिहास

Jun 02, 2026 | 09:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM