BMC Election 2026: BMCमध्ये भाजप गटनेतेपदी गणेश खणकर यांची वर्णी

BMC Election 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) भारतीय जनता पक्षाचे नवे गटनेते म्हणून गणेश खणकर यांची निवड झाली आहे. लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. पक्षाचे नेते या निर्णयाची औपचारिक घोषणा करण्याची तयारी करत आहेत. दहिसरमधील प्रभाग क्रमांक ७ मधून गणेश खणकर यांनी बीएमसी निवडणुकीत विजय मिळवला.
गणेश खणकर हे भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईचे महामंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत भाजपच्या विविध उमेदवारांचे अर्ज भरण्यापासून ते संपूर्ण प्रचार यंत्रणा सक्षमपणे उभी करण्यापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. केवळ मुंबईतच नव्हे, तर विविध राज्यांमध्ये जाऊन निवडणूक नियोजनाचा त्यांना दांडगा अनुभव असल्याने त्यांनी मतदारसंघात कडवे आव्हान निर्माण केले होते. या प्रभागामध्ये दहिसर नदी, नवा गाव आणि कांदरपाडा यांसारख्या प्रमुख वस्त्यांचा समावेश होतो. दहिसर पश्चिम रेल्वे लाईन, लिंक रोड, दहिसर पूल, सेंट जॉर्ज चर्च रोड आणि होली क्रॉस रोडपर्यंत या प्रभागाच्या भौगोलिक सीमा विस्तारलेल्या आहेत.
