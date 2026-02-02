Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Union Budget 2026 : संसदेचे वातावरण तापणार! अर्थसंकल्पावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

Union Budget 2026 : संसदेमध्ये अर्थसंकल्पावरुन जोरदार वाद होणार आहे. लोकसभेतील विरोधक अर्थसंकल्पावर भाष्य करणार असून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 02, 2026 | 12:04 PM
MP Rahul Gandhi Parliament speech on Budget 2026 criticize the Central Government

संसदेमध्ये खासदार राहुल गांधी हे अर्थसंकल्प 2026 वर भाष्य करणार असून केंद्र सरकारवर टीका करणार आहे (फोटो - AI )

  • अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला
  • विरोधक करणार अर्थसंकल्पावर भाष्य
  • राहुल गांधी यांचे संसदेमध्ये होणार भाषण
Union Budget 2026 : नवी दिल्ली : संसदेचे सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget 2026) सुरु आहे. काल (दि.01 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यटन क्षेत्रावर मोठा भर दिल्याचे दिसून आले. यानंतर आता आज संसदेमध्ये अर्थसंकल्पावरुन जोरदार वाद होणार आहे. लोकसभेतील विरोधक(Rahul Gandhi) अर्थसंकल्पावर भाष्य करणार असून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि अर्थसंकल्पाला “निराशाजनक” आणि “जनहिताच्या बाहेर” म्हटले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संपूर्ण सरकारने त्याचे “लोकहिताचे” आणि “विकासाला चालना देणारे” असे कौतुक केले. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पावरुन जोरदार राजकीय वाद निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.

आज संसदेत काय होणार?
दरम्यान, आज संसदेत महत्त्वाचा घडामोडी घडणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज दुपारी २ वाजता लोकसभेत आपले भाषण देतील. हे भाषण महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण अर्थसंकल्पीय चर्चा ९ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे आणि त्यापूर्वी राहुल गांधी यांचे विधान विरोधकांच्या रणनीतीचे संकेत देऊ शकतात. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते असलेले आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे काय भाष्य करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा : बजेटमधून केरळ गायब…”, अर्थसंकल्प पाहून Shashi Tharoor भडकले; केंद्र सरकारवर प्रश्नांचा प्रहार

आजचे संसदीय कामकाज
दुपारी २:०० वाजता – राहुल गांधी यांचे भाषण: राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी लोकसभेत भाषण करतील.

दुपारी १:०० वाजता – २:३० वाजता – अर्थमंत्र्यांसोबत अनौपचारिक बैठक: अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्पोत्तर संवाद नवीन संसद भवनातील समन्वय-३ हॉलमध्ये होईल, जिथे अर्थसंकल्पाशी संबंधित माहिती माध्यमांसोबत शेअर केली जाईल.
संपूर्ण अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर राजकीय वादविवाद आणि वादविवाद सुरू राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अर्थसंकल्पावर टीका केली आणि ते “खऱ्या संकटांकडे डोळेझाक करणारे” असे म्हटले. त्यांनी असा दावा केला की देशात बेरोजगारी वाढत आहे, उत्पादन घटत आहे आणि गुंतवणूक कमी होत आहे.

हे देखील वाचा : देशाची सुरक्षा आता अधिक भक्कम! लष्कराच्या ताफ्यात दाखल होणार विशेष वाहने आणि शक्तिशाली लढाऊ विमाने

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी लिहिलेकी, नोकऱ्यांविना तरुण, घटते उत्पादन क्षेत्र, गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत.
कौटुंबिक बचतीत मोठी घट, संकटात सापडलेले शेतकरी. आणि येऊ घातलेले जागतिक धक्के – या सर्वांकडे दुर्लक्ष. भारताच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारे, आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्यास नकार देणारे बजेट, अशी टीका राहुल गांधींनी केली.

Published On: Feb 02, 2026 | 12:04 PM

