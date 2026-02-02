Union Budget 2026 : संसदेचे वातावरण तापणार! अर्थसंकल्पावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि अर्थसंकल्पाला “निराशाजनक” आणि “जनहिताच्या बाहेर” म्हटले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संपूर्ण सरकारने त्याचे “लोकहिताचे” आणि “विकासाला चालना देणारे” असे कौतुक केले. त्यामुळे आता अर्थसंकल्पावरुन जोरदार राजकीय वाद निर्माण झाल्याचे दिसून आले आहे.
आज संसदेत काय होणार?
दरम्यान, आज संसदेत महत्त्वाचा घडामोडी घडणार आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आज दुपारी २ वाजता लोकसभेत आपले भाषण देतील. हे भाषण महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण अर्थसंकल्पीय चर्चा ९ फेब्रुवारी रोजी सुरू होणार आहे आणि त्यापूर्वी राहुल गांधी यांचे विधान विरोधकांच्या रणनीतीचे संकेत देऊ शकतात. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते असलेले आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे काय भाष्य करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आजचे संसदीय कामकाज
दुपारी २:०० वाजता – राहुल गांधी यांचे भाषण: राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी लोकसभेत भाषण करतील.
दुपारी १:०० वाजता – २:३० वाजता – अर्थमंत्र्यांसोबत अनौपचारिक बैठक: अर्थमंत्र्यांसोबत अर्थसंकल्पोत्तर संवाद नवीन संसद भवनातील समन्वय-३ हॉलमध्ये होईल, जिथे अर्थसंकल्पाशी संबंधित माहिती माध्यमांसोबत शेअर केली जाईल.
संपूर्ण अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर राजकीय वादविवाद आणि वादविवाद सुरू राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर अर्थसंकल्पावर टीका केली आणि ते “खऱ्या संकटांकडे डोळेझाक करणारे” असे म्हटले. त्यांनी असा दावा केला की देशात बेरोजगारी वाढत आहे, उत्पादन घटत आहे आणि गुंतवणूक कमी होत आहे.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी लिहिलेकी, नोकऱ्यांविना तरुण, घटते उत्पादन क्षेत्र, गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत.
कौटुंबिक बचतीत मोठी घट, संकटात सापडलेले शेतकरी. आणि येऊ घातलेले जागतिक धक्के – या सर्वांकडे दुर्लक्ष. भारताच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारे, आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्यास नकार देणारे बजेट, अशी टीका राहुल गांधींनी केली.
Youth without jobs.
Falling manufacturing.
Investors pulling out capital.
Household savings plummeting.
Farmers in distress.
Looming global shocks – all ignored. A Budget that refuses course correction, blind to India’s real crises. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2026