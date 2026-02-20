गॅस आणि Acidity चा होईल नाश, सकाळपासून रात्रीपर्यंतची To-Do-List; पोट होईल साफ

बडीशेप आणि ओव्याचे पाणी
हेल्थलाइनच्या अहवालानुसार, जर तुम्हाला गॅस आणि अॅसिडिटीवर कायमचा इलाज हवा असेल तर सकाळी बडीशेप आणि कॅरम बियांचे पाणी प्या. हे करण्यासाठी, रात्री एका ग्लास पाण्यात बडीशेप आणि कॅरम बिया घाला, ते गाळा आणि सकाळी प्या. सेलेरी आणि कॅरम आतड्याच्या भिंतीला गुळगुळीत करतात. यामुळे जळजळ होण्याचा धोका कमी होतो आणि पोटातील अॅसिड कमी होते. बडीशेप आणि सेलेरीचे पाणी पिल्यानंतर, व्यायाम करा.
अंकुरलेले धान्य अर्थात Sprouts
पचन सुधारण्यासाठी, दररोज सकाळी नाश्त्यात पाण्यात भिजवलेले संपूर्ण धान्य खा. फक्त एक प्रकारच नाही तर विविध प्रकारचे संपूर्ण धान्य समाविष्ट करा. रात्रभर चणे, मूग, बदाम, अक्रोड, मनुका इत्यादी भिजवा. टोमॅटो, कांदे आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घाला आणि सेवन करा. दररोज यातील थोडेसे सेवन केल्याने पोटात चांगल्या बॅक्टेरियाची संख्या वाढते, पचनशक्ती मजबूत होते.
पेपरमिंट आणि कॅमोमाइल चहा
नाश्त्यानंतर आणि झोपण्यापूर्वी पेपरमिंट आणि कॅमोमाइल चहा प्या. ही चहा पोट आराम करण्यासाठी उत्कृष्ट आहे. असंख्य अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की ही चहा चिडचिडी आतड्यांसंबंधी सिंड्रोम कमी करते. ही चहा पिणे पोटासाठी सर्व प्रकारे फायदेशीर आहे. जपानमधील बहुतेक लोक अजूनही ही चहा दररोज घेतात.
आले-जिरे चहा
जर तुम्हाला वारंवार गॅस आणि आम्लतेचा त्रास होत असेल तर तुम्ही दिवसातून किमान दोनदा आले आणि जिऱ्याचा चहा प्यावा. आले हे पचनसंस्थेसाठी खूप चांगले उपाय आहे. ते तयार करण्यासाठी, एका पॅनमध्ये पाणी गरम करा आणि त्यात आले कुस्करून घाला. नंतर बडीशेप घाला. साखर किंवा दूध घालू नका याची काळजी घ्या. आता ते थंड होऊ द्या आणि प्या.
हे पदार्थ टाळा
जर तुम्हाला गॅस आणि आम्लपित्तचा त्रास असेल तर फ्लॉवरची भाजी, बीन्स, कार्बोनेटेड पदार्थ इत्यादी टाळा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील बहुतेक लोक दूध पचवू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की आपल्याकडे दूध पचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एन्झाईम्सची कमतरता आहे. याला लैक्टोज असहिष्णुता म्हणतात. म्हणून, जर तुम्हाला तीव्र गॅसची समस्या असेल तर काही दिवसांसाठी तुमचे दूध सेवन मर्यादित करा. याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. शिवाय, तुमचे शरीर कामावरून थकल्याशिवाय गॅसची समस्या संपणार नाही. म्हणून, दररोज थोडा व्यायाम करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.