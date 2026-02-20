Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • How To Get Rid Of Gas And Acidity 5 Ayurvedic Home Remedies To Boost Gut Health

गॅस आणि Acidity चा होईल नाश, सकाळपासून रात्रीपर्यंतची To-Do-List; पोट होईल साफ

आजकाल तरुणांसाठी गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी ही एक समस्या बनली आहे. गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी होण्यापासून रोखण्यासाठी, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध केलेले घरगुती उपाय शेअर करत आहोत

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:10 PM
गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीसाठी आयुर्वेदिक घरगुती उपाय (फोटो सौजन्य - iStock)

गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीसाठी आयुर्वेदिक घरगुती उपाय (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • गॅस आणि Acidity वरील सोपे आयुर्वेदिक उपाय 
  • शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध करण्यात आलेले उपाय 
  • तरूणांसाठी ठरतेय डोकेदुखी 
गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी का होते? याची अनेक कारणे असली तरी, सर गंगा राम हॉस्पिटलमधील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. श्री हरी अनिखिंडी यांनी याबाबत अधिक माहिती देत स्पष्ट केले की, जरी कोणताही अंतर्निहित वैद्यकीय आजार नसला तरी, खाण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि चुकीची जीवनशैली हे मुख्य कारण आहेत. गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी सारखे अनावधानाने होणारे आजार तुमचे पोट जड बनवतातच पण तुमचा मूडही चिडचिडा बनवतात, ज्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ होतात. डॉक्टर सल्ला देतात की जर गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी सामान्य असेल तर प्रथम तुमची शारीरिक हालचाल वाढवा. दररोज किमान अर्धा तास व्यायाम करा. याव्यतिरिक्त, तुमचा आहार आणि जीवनशैली सुधारा. गॅस आणि अ‍ॅसिडिटी दूर करण्यासाठी येथे काही घरगुती उपाय आहेत. गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीसाठी ५ आयुर्वेदिक उपाय आपण जाणून घेऊया. 

बडीशेप आणि ओव्याचे पाणी 

हेल्थलाइनच्या अहवालानुसार, जर तुम्हाला गॅस आणि अ‍ॅसिडिटीवर कायमचा इलाज हवा असेल तर सकाळी बडीशेप आणि कॅरम बियांचे पाणी प्या. हे करण्यासाठी, रात्री एका ग्लास पाण्यात बडीशेप आणि कॅरम बिया घाला, ते गाळा आणि सकाळी प्या. सेलेरी आणि कॅरम आतड्याच्या भिंतीला गुळगुळीत करतात. यामुळे जळजळ होण्याचा धोका कमी होतो आणि पोटातील अ‍ॅसिड कमी होते. बडीशेप आणि सेलेरीचे पाणी पिल्यानंतर, व्यायाम करा.

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

अंकुरलेले धान्य अर्थात Sprouts 

पचन सुधारण्यासाठी, दररोज सकाळी नाश्त्यात पाण्यात भिजवलेले संपूर्ण धान्य खा. फक्त एक प्रकारच नाही तर विविध प्रकारचे संपूर्ण धान्य समाविष्ट करा. रात्रभर चणे, मूग, बदाम, अक्रोड, मनुका इत्यादी भिजवा. टोमॅटो, कांदे आणि तुमच्या आवडीचे मसाले घाला आणि सेवन करा. दररोज यातील थोडेसे सेवन केल्याने पोटात चांगल्या बॅक्टेरियाची संख्या वाढते, पचनशक्ती मजबूत होते.

पेपरमिंट आणि कॅमोमाइल चहा 

नाश्त्यानंतर आणि झोपण्यापूर्वी पेपरमिंट आणि कॅमोमाइल चहा प्या. ही चहा पोट आराम करण्यासाठी उत्कृष्ट आहे. असंख्य अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की ही चहा चिडचिडी आतड्यांसंबंधी सिंड्रोम कमी करते. ही चहा पिणे पोटासाठी सर्व प्रकारे फायदेशीर आहे. जपानमधील बहुतेक लोक अजूनही ही चहा दररोज घेतात.

आले-जिरे चहा  

जर तुम्हाला वारंवार गॅस आणि आम्लतेचा त्रास होत असेल तर तुम्ही दिवसातून किमान दोनदा आले आणि जिऱ्याचा चहा प्यावा. आले हे पचनसंस्थेसाठी खूप चांगले उपाय आहे. ते तयार करण्यासाठी, एका पॅनमध्ये पाणी गरम करा आणि त्यात आले कुस्करून घाला. नंतर बडीशेप घाला. साखर किंवा दूध घालू नका याची काळजी घ्या. आता ते थंड होऊ द्या आणि प्या.

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

हे पदार्थ टाळा  

जर तुम्हाला गॅस आणि आम्लपित्तचा त्रास असेल तर फ्लॉवरची भाजी, बीन्स, कार्बोनेटेड पदार्थ इत्यादी टाळा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतातील बहुतेक लोक दूध पचवू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की आपल्याकडे दूध पचवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एन्झाईम्सची कमतरता आहे. याला लैक्टोज असहिष्णुता म्हणतात. म्हणून, जर तुम्हाला तीव्र गॅसची समस्या असेल तर काही दिवसांसाठी तुमचे दूध सेवन मर्यादित करा. याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. शिवाय, तुमचे शरीर कामावरून थकल्याशिवाय गॅसची समस्या संपणार नाही. म्हणून, दररोज थोडा व्यायाम करा.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Web Title: How to get rid of gas and acidity 5 ayurvedic home remedies to boost gut health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guhagar News: दूषित जलस्रोतप्रकरणी श्रृंगारतळीत आरोग्य पथक दाखल; रहिवाशांना केले आवाहन
1

Guhagar News: दूषित जलस्रोतप्रकरणी श्रृंगारतळीत आरोग्य पथक दाखल; रहिवाशांना केले आवाहन

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार
2

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

Health News: श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ; जलस्रोत दूषित झाल्याने आजारांना निमंत्रण
3

Health News: श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ; जलस्रोत दूषित झाल्याने आजारांना निमंत्रण

Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ
4

Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गॅस आणि Acidity चा होईल नाश, सकाळपासून रात्रीपर्यंतची To-Do-List; पोट होईल साफ

गॅस आणि Acidity चा होईल नाश, सकाळपासून रात्रीपर्यंतची To-Do-List; पोट होईल साफ

Feb 20, 2026 | 08:10 PM
पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर…

Feb 20, 2026 | 08:00 PM
महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा ‘या’ घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

महागड्या वॉशिंग पावडरची गरज नाही! कपड्यांवरील कडक डाग काढण्यासाठी वापरा ‘या’ घरगुती वस्तू; पाहा डाग काढण्याच्या स्मार्ट टिप्स

Feb 20, 2026 | 07:51 PM
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महासभेत पत्रकारांना चित्रीकरणास बंदी; दडपशाहीचा आरोप, सभागृहातच खडाजंगी

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका महासभेत पत्रकारांना चित्रीकरणास बंदी; दडपशाहीचा आरोप, सभागृहातच खडाजंगी

Feb 20, 2026 | 07:50 PM
NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

Feb 20, 2026 | 07:49 PM
सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

सावधान! देशातील ३२ विद्यापीठे ‘बनावट’; UGC कडून यादी जाहीर, ‘या’ राज्यात सर्वाधिक फसवणूक

Feb 20, 2026 | 07:45 PM
शुभमंगल सावधान! मराठी अभिनेत्री रेवती लेले अडकली लग्नबंधनात, ना अभिनेता ना दिग्दर्शक ‘या’ व्यक्तीशी बांधली लग्नगाठ

शुभमंगल सावधान! मराठी अभिनेत्री रेवती लेले अडकली लग्नबंधनात, ना अभिनेता ना दिग्दर्शक ‘या’ व्यक्तीशी बांधली लग्नगाठ

Feb 20, 2026 | 07:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM