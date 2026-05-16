Health Tips: भांडी चमकदार, पण स्पंज घाणेरडा? किचनमधील ‘ही’ चूक आरोग्यासाठी ठरेल धोकादायक

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?
एक स्पंज साधारणपणे एक ते दोन आठवड्यांनी बदलणे उत्तम मानले जाते. जर तुमचे कुटुंब मोठे असेल, भांडी जास्त असतील किंवा स्पंज सतत ओला राहत असेल, तर तो अधिक वेळा बदलण्याची गरज भासू शकते. वारंवार वापरामुळे स्पंजवर घाण जमा होते. स्पंज सतत ओला राहिल्याने यामध्ये आतून बॅक्टेरिया जमा होतात.
जर तुमच्या स्वयंपाकघरातील स्पंजला आंबट किंवा विचित्र वास येऊ लागला, तर याचा अर्थ यामध्ये बॅक्टेरिया जमा झाले आहे. बरेच लोक असे स्पंज फक्त धुऊन पुन्हा वापरतात, परंतु दुर्गंधीयुक्त स्पंज वापरणे आरोग्यासाठी हानिकारक मानले जाते. स्पंजमध्ये अडकलेले अन्नाचे लहान कण आणि सततचा ओलावा बॅक्टेरियाच्या वाढीस चालना देतात. यामुळेच तो ताबडतोब बदलला पाहिजे.
फाटलेला स्पंज जेव्हा स्पंज तुटू लागतो, त्याचा आकार बिघडतो किंवा तो मऊ पडून ठिसूळ होतो, तेव्हा तो भांडी घासण्यासाठी योग्य राहत नाही. असे स्पंज भांडी व्यवस्थित स्वच्छ करत नाहीत आणि इतर वस्तूंवर घाण पसरवू शकतात. म्हणून, स्पंज पूर्णपणे जीर्ण होईपर्यंत त्याचा वापर करू नका. तो वेळेवर बदला.
जर तुम्हाला तुमचे किचन अधिक स्वच्छ ठेवायचे असेल, तर वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळे स्पंज वापरा. भांडी धुण्यासाठी वेगळा स्पंज, किचन काउंटर स्वच्छ करण्यासाठी एक वेगळा आणि जास्त घाण साफ करण्यासाठी एक वेगळा स्पंज. यामुळे एका भागातील घाण दुसऱ्या भागात पसरणार नाही.
स्पंज वापरल्यानंतर, ते पूर्णपणे स्वच्छ धुवा आणि कोरड्या जागी ठेवा. स्पंज ओला राहिल्यास, त्यावर बॅक्टेरिया वेगाने वाढतात. बरेच लोक त्यांचे स्पंज सिंकच्या कोपऱ्यात ठेवतात, जिथे ते सतत ओले राहतात. यामुळे ते लवकर खराब होऊ शकतात. वापरल्यानंतर ते पिळून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि कोरड्या जागी ठेवा.
Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे