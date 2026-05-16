Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Curry Leaves Health Benefits For Weight Loss Diabetes And Immunity Marathi News

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Curry Leaves Benefits: दररोजच्या आहारात कढीपत्त्याचा समावेश केल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे होतात, जाणून घ्या.

Updated On: May 16, 2026 | 07:00 PM
photo- Yandex
Follow Us:
Follow Us:
  • वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल
  • कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान
  • वाचा अद्भूत फायदे
कढीपत्ता हा फक्त जेवणाची चव वाढवत नाही, तर आरोग्यासाठी देखील अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. त्यामध्ये असलेले घटक आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला आजारांपासून वाचवण्यास, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास आणि संपूर्ण आरोग्य राखण्यास मदत करतात. कढीपत्ता हे व्हिटॅमिन ए, बी, सी आणि ई ने समृद्ध आहे. पोषक तत्वांनी समृद्ध कढीपत्ता तुमच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरू शकतो. दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी ४ ते ६ ताजी कढीपत्त्याची पाने चावून खाल्ल्याने शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात. हृदयाच्या आरोग्यापासून ते मेंदूच्या आरोग्यापर्यंत आणि अगदी कर्करोगावरही कढीपत्त्याचे अनेक फायदे असल्याचे दिसून आले आहे. कढीपत्ता खाल्ल्याने आणखी कोणते आरोग्यदायी फायदे होतात, जाणून घेऊयात.

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

पचनसंस्था मजबूत होते – कढीपत्त्यामध्ये फायबर आणि अँटी- इन्फ्लेमेन्टरी गुणधर्म असतात, जे पचनसंस्थेला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. सकाळी रिकाम्या पोटी सेवन केल्याने बद्धकोष्ठता, अॅसिडिटी आणि अपचन यांसारख्या अनेक पचनाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो. तसेच, यामुळे आतड्या निरोगी राहतात

वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त – जर तुम्हाला वजन कमी करायचे असेल, तर कढीपत्ता हा एक नैसर्गिक उपाय आहे. त्यातील घटक मेटबॉलिजम रेट वाढवतात आणि फॅट बर्न करण्यास मदत करतात. इतकेच नाही, तर ते गोड खाण्याची इच्छा नियंत्रित करतात ज्यामुळए वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

मधुमेह नियंत्रित करते – कढीपत्त्यामध्ये हायपोग्लायसेमिक गुणधर्म असतात, जे रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करतात. सकाळी रिकाम्या पोटी नियमितपणे कढीपत्ता चावल्याने ग्लुकोजची पातळी संतुलित राहण्यास मदत होते.

हृदयासाठी फायदेशीर – कढीपत्ता कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यात मदत करतो. ज्यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होण्याची शक्यता आहे.

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर – कढीपत्त्यामध्ये व्हिटॅमिन ए आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात, जे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम आहेत. त्याचे नियमित सेवन केल्याने डोळ्यांच्या अनेक समस्या टाळता येतात आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत होते.

केसांसाठी फायदेशीर – कढीपत्ता केस गळणे कमी करण्यास मदत करतो. यामध्ये आयरन, प्रोटीन आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे केसांना मजबूत करतात आणि केस गळणे थांबवतात. सकाळी रिकाम्या पोटी कढीपत्ता खाल्ल्याने केसांची वाढ सुधारते आणि कोंडा कमी होतो. त्यामुळे केस चमकदार होतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते – कढीपत्ता खाल्ल्याने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. कढीपत्त्यामधील व्हिटॅमिन सी, आयरन आणि अँटी- बॅक्टेरियल गुणधर्म रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करतात आणि सर्दी – खोकला सारख्या आजारांपासून बचाव करतात.

कढीपत्ता खाण्याची योग्य पद्धत कोणती?

तुम्ही सकाळी रिकाम्या पोटी ४-५ कढीपत्त्याची पाने चावून खाऊ शकता किंवा ती पाण्यात उकळून पिऊ शकता. या दोन्ही पद्धती आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. परंतु, जर तुम्हाला आधीपासूनच काही आरोग्याच्या समस्या असतील किंवा तुम्ही कोणतीही औषधे घेत असाल, तर त्यांचा आहारात समावेश करण्यापूर्वी तुमच्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Web Title: Curry leaves health benefits for weight loss diabetes and immunity marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 06:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत
1

अचानक जास्त घाम येतोय? ही असू शकते धोक्याची घंटा, शरीर देतोय ‘या’ आजारांचे संकेत

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
2

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू
3

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे खूप जास्त खाज येते? ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, कोंडा होईल मुळांपासून नष्ट
4

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे खूप जास्त खाज येते? ‘या’ पद्धतीने करा तुरटीचा वापर, कोंडा होईल मुळांपासून नष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM
Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

Playoffs Scenarios: ‘असे’ घडले तर RCB जाणार प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर? धक्कादायक समीकरण उडवेल झोप

May 16, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM