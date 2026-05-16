Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Rahul Gandhi Demands Resignation Of Dharmendra Pradhan Over Neet Paper Leak Case

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

Updated On: May 16, 2026 | 07:44 PM
Rahul Gandhi slams Dharmendra Pradhan

धर्मेंद्र प्रधान यांना तुरंत पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी
  • NEET परीक्षेसाठी २२ लाख विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रम घेतले, पण पेपरफुटीमुळे सगळं उद्ध्वस्त झालं
  • राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडियो पोस्ट करत व्यक्त केला संताप
NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. भविष्यातील डॉक्टर्स बनण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे यामुळे आतोनात नुकसान झाले आहे. सीबीआयची या प्रकरणात कसून चौकशी सुरु असून अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. अश्यातच आता काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.

देशभरातील ३ मे रोजी वैद्यकीय प्रवेश पूर्व परीक्षेचा पेपर देशभरात घेण्यात येणार होता. मात्र परीक्षेपूर्वी पेपर फुटल्याने एनटीएने ही परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राहुल गांधी यांनी यावरून सोशल मीडियावर व्हिडियो पोस्ट करत संताप व्यक्त केला. “NEET परीक्षेसाठी २२ लाख विद्यार्थ्यांनी अथक परिश्रम घेतले, पण पेपरफुटीमुळे सगळं उद्ध्वस्त झालं. नरेंद्र मोदीजी, धर्मेंद प्रधान यांना तात्काळ पदावरून हटवा आणि उत्तरदायी राहा,” असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

नेमकं काय म्हणाले राहुल गांधी?

सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडियोत राहुल गांधी म्हणाले, “NEET परीक्षेसाठी २२ लाख विद्यार्थ्यानी २ वर्षे कठोर मेहनत घेतली. त्यांची मेहनत वाया गेली आहे. संपूर्ण देशाला माहित आहे कि परीक्षेच्या दोन दिवस आधी व्हॉट्सअँपवर प्रश्नपत्रिका वाटल्या जात होत्या. भारताचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणतात कि माझे यात काही देणेघेणे नाही. कमिटीच्या शिफारशींना त्यांनी केराची टोपली दाखवली. विरोधी पक्षातील लोक हे कमिटीत बसले आहेत, याची काहीच गरज नाही असे ते म्हणाले. तुम्ही भारताचे जे मूळ आहे, त्याला क्षतिग्रस्त केले आहे. आरएसएस, भाजप, विद्यापीठांमध्ये बसवलेले यांचे लोक म्हणजेच कुलगुरू, प्राध्यापक यांच्यात पैसे कमावण्यासाठी बनवलेले हे एक मोठे जाळे आहे. आणि या जाळ्याने भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला संपवले आहे. संपूर्ण देशाला माहित आहे कि जर तुम्हाला कुलगुरू बनायचे असेल तर तुम्हाला अनुभव अथवा विषयातील ज्ञान याची कसलीच गरज नसून जर तुम्ही आरएसएसशी संबंधित असाल तर तुम्ही कुलगुरू बनू शकता. यामुळेच या देशात ८० वेळा पेपरफुटी झाली आहे. आणि २ कोटी विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी त्वरित आदेश द्यायला हवा कि धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अथवा त्यांना पदावरून हटवावे. आणि जे आरोपी आहेत त्यांना तुरुंगात टाकण्यात यावे,” असे ते यावेळी म्हणाले.

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

Web Title: Rahul gandhi demands resignation of dharmendra pradhan over neet paper leak case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 07:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…
1

Paper Leak Laws: पेपर लीक केल्यास ‘या’ देशात होते थेट फाशीची शिक्षा! एकदा वाचाच येथील कडक कायद्यांबद्दल…

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा
2

‘जग मोठ्या संकटात…’; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका
3

“जसे मोदींचे एपस्टीनशी संबंध तसेच महाराष्ट्र भाजपचे खरातशी संबंध,” सुजात आंबेडकरांची जहरी टीका

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक
4

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

May 16, 2026 | 07:42 PM
मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

मोफत पाच ब्रास वाळूसाठी प्रशासनाची समन्वय बैठक, ग्रामदक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश

May 16, 2026 | 07:37 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

May 16, 2026 | 07:24 PM
Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

May 16, 2026 | 07:21 PM
फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

May 16, 2026 | 07:19 PM
Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

May 16, 2026 | 06:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM