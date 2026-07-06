Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Women’s Health: महिलांच्या आरोग्यावर सर्वाधिक परिणाम करतात ‘या’ ५ सवयी, वेळेत बदला नाहीतर होईल नुकसान
सकाळी उठताच (Checking Phone After Waking Up) मोबाईलवरील ई-मेल, कामाचे संदेश किंवा नकारात्मक बातम्या पाहिल्यास मेंदूवर माहितीचा अचानक भडिमार होतो. त्यामुळे शरीरातील नैसर्गिक तणाव प्रतिसाद अधिक तीव्र होऊ शकतो आणि दिवसाची सुरुवात चिंतेने होण्याची शक्यता वाढते.
सकाळ उठल्यानंतर झाल्यानंतर काही मिनिटे मेंदू नैसर्गिकरीत्या सक्रिय होत असतो. अशा वेळी सतत नोटिफिकेशन्स पाहिल्याने लक्ष विचलित होते. परिणामी कामावर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येते आणि दिवसभर प्रोडक्टिव्हिटी कमी राहू शकते.
सकाळीच सोशल मीडिया, बातम्या आणि विविध अपडेट्स पाहिल्याने मेंदूवर माहितीचा ताण वाढतो. यामुळे अनावश्यक चिंता, मानसिक थकवा आणि सतत काहीतरी चुकत असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते.
उठल्यानंतर लगेच मोबाईल वापरल्यास आपल्या दिवसाचे नियोजन करण्याऐवजी आपण इतरांच्या संदेशांना, पोस्ट्सना किंवा बातम्यांना प्रतिसाद देण्यात वेळ घालवतो. त्यामुळे स्वतःच्या कामांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
सकाळी उठल्यानंतर किमान 20 ते 30 मिनिटे मोबाईलपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. त्याऐवजी पाणी पिणे, हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग, ध्यान, प्राणायाम किंवा दिवसाचे नियोजन करण्याची सवय लावा. अशा छोट्या बदलांमुळे मानसिक शांतता आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
सकाळची सुरुवात ज्या पद्धतीने होते, त्याचा परिणाम अनेकदा संपूर्ण दिवसावर दिसून येतो. त्यामुळे उठताच मोबाईल हातात घेण्याऐवजी स्वतःसाठी काही शांत क्षण राखून ठेवा. ही छोटी सवय तणाव कमी करण्यास, लक्ष केंद्रित ठेवण्यास आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास उपयुक्त ठरू शकते.
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