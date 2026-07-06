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Checking Phone After Waking Up: सकाळी डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय? आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम

Updated On: Jul 06, 2026 | 07:30 PM IST
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सारांश

Checking Phone After Waking Up Habit: सकाळी उठताच मोबाईल पाहण्याची सवय आज अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनली असली, तरी ती मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकते. या सवयीमुळे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, जाणून घ्या.

photo - yandex

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विस्तार
  • डोळे उघडताच मोबाईल पाहण्याची सवय?
  • आरोग्यावर करू शकते गंभीर परिणाम
  • ही सवय कशी बदलाल?
आजच्या डिजिटल युगात अनेकांची सकाळ मोबाईलच्या स्क्रीननेच सुरू होते. अलार्म बंद केल्यानंतर लगेच सोशल मीडिया, मेसेज, ई-मेल किंवा बातम्या पाहण्याची सवय सर्वसामान्य झाली आहे. मात्र आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, जागे झाल्यानंतर लगेच मोबाईल वापरण्याची सवय मेंदूवर अनावश्यक ताण निर्माण करू शकते. त्यामुळे एकाग्रता कमी होणे, तणाव वाढणे आणि दिवसाची सुरुवात नकारात्मक होण्याची शक्यता असते. दिवसाची सुरुवात शांत आणि सकारात्मक पद्धतीने केल्यास मानसिक व शारीरिक आरोग्य दोन्ही सुधारण्यास मदत होते.

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तणाव वाढतो

सकाळी उठताच (Checking Phone After Waking Up) मोबाईलवरील ई-मेल, कामाचे संदेश किंवा नकारात्मक बातम्या पाहिल्यास मेंदूवर माहितीचा अचानक भडिमार होतो. त्यामुळे शरीरातील नैसर्गिक तणाव प्रतिसाद अधिक तीव्र होऊ शकतो आणि दिवसाची सुरुवात चिंतेने होण्याची शक्यता वाढते.

एकाग्रता आणि प्रोडक्टिव्हिटीवर परिणाम

सकाळ उठल्यानंतर झाल्यानंतर काही मिनिटे मेंदू नैसर्गिकरीत्या सक्रिय होत असतो. अशा वेळी सतत नोटिफिकेशन्स पाहिल्याने लक्ष विचलित होते. परिणामी कामावर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येते आणि दिवसभर प्रोडक्टिव्हिटी कमी राहू शकते.

चिंता आणि माहितीचा अतिरेक

सकाळीच सोशल मीडिया, बातम्या आणि विविध अपडेट्स पाहिल्याने मेंदूवर माहितीचा ताण वाढतो. यामुळे अनावश्यक चिंता, मानसिक थकवा आणि सतत काहीतरी चुकत असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते.

दिवसाची सुरुवात इतरांच्या प्रभावाने होते

उठल्यानंतर लगेच मोबाईल वापरल्यास आपल्या दिवसाचे नियोजन करण्याऐवजी आपण इतरांच्या संदेशांना, पोस्ट्सना किंवा बातम्यांना प्रतिसाद देण्यात वेळ घालवतो. त्यामुळे स्वतःच्या कामांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.

ही सवय कशी बदलाल?

सकाळी उठल्यानंतर किमान 20 ते 30 मिनिटे मोबाईलपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करा. त्याऐवजी पाणी पिणे, हलका व्यायाम, स्ट्रेचिंग, ध्यान, प्राणायाम किंवा दिवसाचे नियोजन करण्याची सवय लावा. अशा छोट्या बदलांमुळे मानसिक शांतता आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होऊ शकते.

सकाळची सुरुवात ज्या पद्धतीने होते, त्याचा परिणाम अनेकदा संपूर्ण दिवसावर दिसून येतो. त्यामुळे उठताच मोबाईल हातात घेण्याऐवजी स्वतःसाठी काही शांत क्षण राखून ठेवा. ही छोटी सवय तणाव कमी करण्यास, लक्ष केंद्रित ठेवण्यास आणि मानसिक आरोग्य सुधारण्यास उपयुक्त ठरू शकते.

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Web Title: Checking phone after waking up side effects morning health tips marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 07:30 PM

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