कोबीतील किड्यामुळे 18 वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू, कसा घुसतो मेंदूत किडा; कसे स्वतःला वाचवाल

अमरोहाची विद्यार्थिनी इल्मा नदीमच्या मृत्यूमुळे कोबी आणि फास्ट फूडशी संबंधित परजीवी संसर्गाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. टेपवर्मची अंडी शरीरात प्रवेश करून न्यूरोसिस्टिसकोसिस नावाचा गंभीर आजार होऊ शकतो

Updated On: Jan 05, 2026 | 09:07 PM
कोबीतील किड्यामुळे कसा होऊ शकतो मृत्यू (फोटो सौजन्य - iStock)

कोबीतील किड्यामुळे कसा होऊ शकतो मृत्यू (फोटो सौजन्य - iStock)

  • कोबीतील किडा मेंदूत गेल्याने मृत्यू 
  • टेमवर्म नक्की काय आहे 
  • टेमवर्म किती घातक?
उत्तर प्रदेशातील अमरोहा येथील १८ वर्षीय विद्यार्थिनी इल्मा नदीम हिचा दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. फास्ट फूड खाल्ल्यानंतर तिची तब्येत बिघडल्याचे वृत्त आहे. सुमारे एक महिन्यापूर्वी तिला टायफॉइड झाला होता, परंतु बरे होण्याऐवजी तिची प्रकृती आणखीच बिकट झाली.

नोएडा येथील एका खाजगी रुग्णालयात सीटी स्कॅन आणि एमआरआय तपासणी दरम्यान डॉक्टरांना तिच्या मेंदूत २० ते २५ गाठी आढळल्या, ज्या परजीवी संसर्गामुळे झाल्या असतील. डॉक्टरांना असा संशय आला की हा संसर्ग फास्ट फूडमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोबीमधून पसरला असावा. तिची प्रकृती बिघडल्यानंतर, मुलीला आरएमएल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे तिच्या मेंदूची शस्त्रक्रिया करण्यात आली, परंतु सर्व प्रयत्न करूनही तिचा जीव वाचवता आला नाही.

फास्ट फूडमध्ये कोबीचा वापर केला जातो आणि असे म्हटले जाते की कोबीचे किडे मेंदूत प्रवेश करू शकतात, ज्यामुळे स्थिती बिघडू शकते आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो. न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका शेरावत यांनी त्यांच्या एका पोस्टमध्ये मेंदूतील किड्यांचे तपशीलवार वर्णन केले.

कोबीतील किडे म्हणजे नक्की काय असते?

अनेक लोकांचा असा विश्वास आहे की कोबी खाल्ल्याने मेंदूमध्ये जंत प्रवेश करतात, ज्यामुळे वेडेपणा, स्ट्रोक किंवा मृत्यू देखील होऊ शकतो. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: हे खरे आहे का? डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की कोबी शेतात उगवल्यावर माती आणि ओलावामुळे सहजपणे जंतांचे प्रजनन स्थळ बनते. त्याची पाने थरांनी व्यापलेली असतात, ज्यामुळे लहान जंत आणि त्यांची अंडी आत लपतात. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की कोबी खाल्ल्याने थेट मेंदूत जंत येतात.

15 वर्ष मेंदूवर रिसर्च, तल्लख होण्यासाठी डॉक्टरने सांगितले काय खावे; मुलांचा मेंदू धावेल १०० च्या वेगाने

ब्रेन वर्मचा वैद्यकीय अर्थ

डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की ‘ब्रेन वर्म’ ला वैद्यकीय भाषेत न्यूरोसिस्टिसकोसिस असे म्हणतात. हा आजार टेनिया सोलियम नावाच्या टेपवर्मच्या अंड्यांमुळे होतो. याचा अर्थ असा नाही की मेंदूमध्ये जंत सतत फिरत असतो. खरं तर, या जंताची अंडी माती, घाणेरड्या भाज्या आणि कमी शिजवलेल्या मांसात असू शकतात.

मेंदूत जंत असणे म्हणजे काय?

डॉक्टरांच्या मते, जेव्हा एखादी व्यक्ती घाणेरड्या भाज्या किंवा कमी शिजवलेले मांस खातो तेव्हा या जंतांची अंडी पोटात प्रवेश करतात. आपली पचनसंस्था अनेकदा ही अंडी पूर्णपणे नष्ट करण्यात अपयशी ठरते. परिणामी, ही अंडी रक्तप्रवाहातून शरीराच्या विविध भागांमध्ये, जसे की मेंदू, डोळे, यकृत आणि स्नायूंमध्ये जाऊ शकतात. जेव्हा ही अंडी मेंदूपर्यंत पोहोचतात तेव्हा शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती त्यांच्याविरुद्ध प्रतिक्रिया देते, ज्यामुळे मेंदूला सूज येते.

फक्त २ टक्के प्रकरणांमध्ये शस्त्रक्रिया आवश्यक

मेंदूच्या सूजमुळे, रुग्णांना तीव्र डोकेदुखी, उलट्या, चक्कर येणे आणि झटके येऊ शकतात. डॉक्टरांच्या मते, देशातील मुलांमध्ये न्यूरोसिस्टिसकोसिस हे झटक्याचे एक प्रमुख कारण आहे. केवळ मुलेच नाही तर प्रौढ आणि वृद्धांना देखील याचा त्रास होऊ शकतो. चांगली बातमी अशी आहे की सुमारे ९८ टक्के प्रकरणे औषधाने बरी होतात, तर फक्त २ टक्के प्रकरणांमध्ये शस्त्रक्रिया आवश्यक असते.

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मेंदूच्या कँन्सरची लागण झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास होईल मृत्यू

मेंदूतील जंत टाळण्यासाठी मार्ग

डॉ. स्पष्ट करतात की हा आजार रोखण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे स्वच्छता आणि योग्य आहार. केवळ पावसाळ्यातच नाही तर नेहमीच, कमी शिजवलेले अन्न टाळावे. विशेषतः मांस कधीही कमी शिजवू नये. मांस पूर्णपणे धुवा आणि खाण्यापूर्वी ते पूर्णपणे शिजवा. शिवाय, भाज्यांची स्वच्छता देखील महत्त्वाची आहे. पालेभाज्या वाहत्या पाण्याखाली पूर्णपणे धुवाव्यात, विशेषतः पावसाळ्यात. धुतल्यानंतर, त्यांना सुकू द्या आणि नंतर शिजवा. भाज्या पूर्णपणे शिजवल्याने जंतांची अंडी मरतात आणि कोणताही धोका टळतो.

हे लक्षात ठेवा

डॉक्टर असेही स्पष्ट करतात की फक्त कोबीच नाही तर कोणतीही घाणेरडी किंवा अयोग्यरित्या धुतलेली भाजी खाल्ल्याने ही समस्या उद्भवू शकते. कोबीमध्ये अनेक थर असतात, ज्यामुळे आत अंडी लपलेली असण्याची शक्यता जास्त असते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही कोबी खाणे पूर्णपणे टाळावे. कोबी योग्यरित्या धुऊन शिजवल्याने ते खाण्यास सुरक्षित होते.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Published On: Jan 05, 2026 | 09:07 PM

