Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Both Tubes Closed Yet Sprout Hope First Embryo Transfer At Cama And Albales Hospital

दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

मुंबईतील कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयाने प्रथमच 'एम्ब्रियो ट्रान्सफर' प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:40 AM
दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

दोन्ही ट्यूब बंद तरीही आशेला अंकुर! कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयात पहिली एम्ब्रियो ट्रान्सफर

Follow Us:
Follow Us:

नालासोपाऱ्यातील ३३ वर्षीय गृहिणीने लग्नानंतर अनेक वर्षे मातृत्वाची वाट पाहिली. प्रत्येक महिन्याच्या अपेक्षेनंतर येणारी निराशा, नातेवाईकांचे प्रश्न, आणि ‘काहीतरी कमी आहे’ ही मन कुरतडणारी भावना… या सगळ्यांशी ती झुंज देत होती. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी स्पष्ट सांगितले, “दोन्ही फैलोपियन ट्यूब पूर्णपणे बंद आहेत. नैसर्गिक गर्भधारणा जवळजवळ अशक्य.” त्या एका वाक्याने आशेचा दिवा विझल्यासारखा झाला. मात्र विज्ञानाने तो दिवा पुन्हा पेटवला. आणि तेही सरकारी रुग्णालयात.(फोटो सौजन्य – istock)

Baramati By Election: सुनेत्रा पवार विधानसभेच्या रिंगणात! बारामती पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीची मोठी रणनीती

मुंबईतील कामा अँड आल्बलेस रुग्णालयाने प्रथमच ‘एम्ब्रियो ट्रान्सफर’ प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण करत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. ट्यूबल ब्लॉकमुळे गर्भधारणा न होणाऱ्या या रुग्णेसाठी आयव्हीएफ (इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन) हा एकमेव पर्याय होता. पतीचे वीर्यपरीक्षण सामान्य असल्याने पुरुष घटक कारण नव्हते, अडथळा होता तो फक्त बंद झालेल्या ट्यूब्सचा. त्यावर विज्ञानाने मात करून त्या दाम्पत्याच्या चेहऱ्यावर हस् उमटवलं.

दरम्यान, वैद्यकीय तपासणीत महिलेचा बीएमआय सामान्य, एएमएच १.९४ एनजी/एमएल- मध्यम ओव्हेरियन रिझव्हें, टीएसएच २००२ एमआययू/एल थायरॉईड कार्य सुरळीत, तसेच बेसलाइन स्कॅनमध्ये समाधानकारक अँट्रल फॉलिकल काउंट आढळला. म्हणजे अंडाशय कार्यरत होते. परंतु फलनाचा नैसर्गिक मार्ग बंद होता. मासिक पाळीच्या दुसऱ्या दिवशी नियंत्रित ओव्हेरियन स्टिम्युलेशन सुरू करण्यात आले. नियमित फॉलिक्युलर मॉनिटरिंगमध्ये चांगली वाढ होत आहे.

एम्ब्रियो ट्रान्सफर म्हणजे काय?

आयव्हीएफ प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा-प्रयोगशाळेत फलित झालेले बीज गर्भाशयात ठेवणे. त्यानंतर ते गर्भाशयाच्या अस्तराला चिकटल्यास (इम्प्लांटेशन) गर्भधारणा होते. ट्यूबल फॅक्टर इन्फर्टिलिटीमध्ये ही पद्धत ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ मानली जाते. खासगी केंद्रांमध्ये लाखोंचा खर्च येणारी आयव्हीएफ सेवा सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध होणे ही सामाजिकदृष्ट्या मोठी घडामोड मानली जाते. या यशामागे प्रशिक्षित खीरोगतज्ज्ञ, एर्मब्रऑलॉजिस्ट, नर्सिंग कर्मचारी आणि आधुनिक प्रयोगशाळा सुविधा यांचे एकत्रित काम आहे. रुग्णालय प्रशासनाने सांगितले की, हा टप्पा केवळ वैद्यकीय यश नाही. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दांपत्यांसाठी आशेचा नवा दरवाजा आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठीही हा प्रगतीचा संकेत मानला जात आहे.

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली! गरीब रुग्णांचा निधी आणि राखीव खाटांची माहिती आता ‘डॅशबोर्ड’वर

वर्षांनुवषाँच्या प्रतीक्षेनंतर त्या दांपत्याच्या आयुष्यात आता नव्या शक्यतांची चाहूल लागली आहे. ‘अशवय’ वाटणाऱ्या स्वप्नाला विज्ञान आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने हात दिला, दोन्ही ट्यूब बंद असल्या, तरी आशेचा मार्ग उघडला आहे, डॉ. तुषार पालवे, वैद्यकीय अधीक्षक, कामा रुग्णालय, यांनी असे मत व्यक्त केले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Both tubes closed yet sprout hope first embryo transfer at cama and albales hospital

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर
1

HbA1c चाचणी म्हणजे काय? दैनंदिन रक्तातील साखरेशी काय आहे संबंध, जाणून घ्या सविस्तर

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर
2

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक
3

रविने ताक घुसळण्याचे टेन्शन कायमचे जा विसरून! ५ मिनिटांमध्ये मिक्सरमध्ये बनवा थंडगार मसाला ताक

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष
4

तरुण वयात का उद्भवते संधिवाताची समस्या? सकाळी उठल्यानंतर दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

Feb 26, 2026 | 01:09 PM
War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

War Alert : डिएगो गार्सिया ते इस्रायल… अमेरिकेचे चक्रव्यूह तयार! क्षेपणास्त्र कार्यक्रम इराणला पडणार महागात? 

Feb 26, 2026 | 01:07 PM
बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

Feb 26, 2026 | 01:03 PM
Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Walmik Karad: संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट! वाल्मिक कराडला सुप्रीम दणका; जामीन अर्ज फेटाळला

Feb 26, 2026 | 01:02 PM
‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

‘चला हवा येऊ द्यानंतर’ निलेश साबळेचा मोठा धमाका; ‘चला… काहीतरी नवीन करूया’ ची चाहत्यांना उत्सुकता

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Chabahar Port: ‘भारताचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक!’ चाबहार बंदरावरून इराणची नाराजी; मोदींच्या ‘गोल्डन गेट’चे स्वप्न भंगणार?

Feb 26, 2026 | 01:00 PM
100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

100 पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड्ससह Oppo Watch S बाजारात दाखल; याला खरेदी करायचं म्हणजे खिसा खाली करावाच लागेल

Feb 26, 2026 | 12:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM