Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Summer Hair Care Tips For Sweaty Scalp Oily Hair And Dandruff Problems Lifestyle News In Marathi

Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

Updated On: May 27, 2026 | 10:29 AM IST
जाहिरात
सारांश

Summer Care Tips : उन्हाळ्यात सतत येणाऱ्या घामामुळे आपल्या केसांचे आरोग्य खराब होऊ लागते. यामुळे केस तेलकट, चिकट होऊ लागतात शिवाय मुळांपर्यंत घाम पसरल्याने याचा आपल्या टाळूवरही परिणाम होऊ लागतो. चला उन्हाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यायची ते जाणून घेऊया.

Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उष्णतेमुळे केसांमध्ये वाढणारा तेलकटपणा आणि अस्वस्थता कमी करण्यासाठी काही सवयी बदलणं गरजेचं आहे.
  • टाळू सतत ओलसर राहिल्यास अनेक त्रास सुरू होऊ शकतात; त्यामुळे स्वच्छता आणि योग्य काळजी महत्त्वाची ठरते.
  • उन्हाळ्यात हलके हेअर प्रॉडक्ट्स, योग्य हायड्रेशन आणि नैसर्गिक उपाय केस निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
उन्हाळ्यात उष्णता भरपूर वाढते ज्यामुळे घामाचा त्रास जाणवू लागतो. या घामामुळे फक्त त्वचेचे नाही तर केसांचेही नुकसान होत असते. सततच्या या घामामुळे केसांमध्ये ओलावा निर्माण होतो ज्यामुळे आपली केस चिकट होऊ लागतात. केसांमध्ये तेलकटपणा जाणवू लागतो. यामुळे दिवसातून दोनदा आंघोळ करावीशी वाटते. इतकंच नाही तर या घामाचा आपल्या टाळूवरही परिणाम होत असतो. केसांच्या मुळांमध्ये घाम साचल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात ज्यामुळे याकाळात केसांची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. योग्य प्रकारे आपल्या स्कॅल्पची काळजी राखल्यास तुम्ही केसांना निरोगी ठेवू शकता आणि डॅमेजपासून त्यांचे संरक्षण करु शकता.

India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या

टाळूवर खाज आणि कोंडा का होतो ?

घामामुळे स्कॅल्प तसाच ओलसर राहतो. आणि वेळेवर डोकं स्वच्छ नाही केलं, तर हा ओलसरपणा बुरशीला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे कोंडा, कोरड्या त्वचेसारखे खवले निघणं आणि सतत खाज येण्याची समस्या निर्माण होते.

तेलकटपणा आणि दुर्गंधीची समस्या

जास्त घाम आला आणि तो टाळूतील नैसर्गिक तेलात मिसळला की केस लगेचच चिकट आणि तेलकट दिसायला लागतात. टाळूही जड वाटू लागते आणि कधी कधी वासही येतो. त्यामुळे केस फ्रेश आणि स्वच्छ दिसत नाहीत.

केस गळण्याची शक्यता

टाळूवर सतत घाम आणि घाण राहिली तर केसांच्या मुळांना त्रास होतो. त्यामुळे केस कमकुवत होतात आणि जास्त गळू लागतात. म्हणून टाळू स्वच्छ ठेवणं खूप गरजेचं आहे.

हायड्रेशन आणि आहार महत्त्वाचा

पुरेसं पाणी प्या आणि संतुलित आहार घ्या. यामुळे केस आणि टाळू आतून निरोगी राहतात. जास्त प्रॉडक्ट्स टाळा: जेल, स्प्रे किंवा जड स्टायलिंग प्रॉडक्ट्स वापरल्यास घाम आणि धूळ केसांमध्ये अडकते. त्यामुळे शक्यतो हलके प्रॉडक्ट्स वापरा.

नियमित स्वच्छता ठेवा

आठवड्यातून २-३ वेळा सौम्य शाम्पूने केस धुवा. घाम आल्यानंतर केस कोरडे ठेवण्याचा प्रयत्न करा. हवेची देवाणघेवाण होईल अशी हेअरस्टाईल ठेवा. घट्ट हेअरस्टाईल्सऐवजी सैल वेणी, पोनीटेल किंवा बन ठेवल्यास टाळूला हवा मिळते.

Skin Care Tips: डोळ्यांखाली वाढलेल्या सुरकुत्या आणि डार्क सर्कल्समुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग नियमित प्या ‘हे’ गुणकारी पेय

नैसर्गिक घटकांचा वापर करा

कोरफड, कडुलिंब किंवा टी ट्री ऑइलयुक्त उत्पादनं टाळू स्वच्छ ठेवायला आणि जळजळ कमी करायला मदत करतात.

ओला टाळू ठेवू नका

घाम आल्यानंतर किंवा केस धुतल्यानंतर टाळू जास्त वेळ ओला ठेवू नका.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Summer hair care tips for sweaty scalp oily hair and dandruff problems lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या
1

India’s Mini Israiel: कमी बजेटमध्ये विदेश यात्रा करायचीये? मग भारतातील या ठिकाणाला भेट द्या

Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत
2

Smart Trick To Store Vegetables : कडक उन्हातही भाज्या होणार नाहीत खराब, FSSAI ने सांगितली साठवण्याची योग्य पद्धत

EPFO पेन्शन धारकांसाठी खुशखबर! पेन्शन खात्यात जमा झाला की नाही ? आता घरबसल्या मिळवा संपूर्ण माहिती
3

EPFO पेन्शन धारकांसाठी खुशखबर! पेन्शन खात्यात जमा झाला की नाही ? आता घरबसल्या मिळवा संपूर्ण माहिती

चेहऱ्यावरील थकवा होईल दूर! सुंदर आणि मऊ त्वचेसाठी घरी तयार करा होममेड फेसपॅक, चारचौघांमध्ये दिसाल देखण्या
4

चेहऱ्यावरील थकवा होईल दूर! सुंदर आणि मऊ त्वचेसाठी घरी तयार करा होममेड फेसपॅक, चारचौघांमध्ये दिसाल देखण्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

Haircare Tips : घामामुळे केस चिकट होतात? जाणून घ्या स्कॅल्प हेल्दी ठेवण्याचे सोपे उपाय

May 27, 2026 | 10:29 AM
Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

Adhik Maas 2026: अधिक महिन्यात मालपुवा दान करण्याचे काय आहे विशेष महत्त्व, जाणून घ्या

May 27, 2026 | 10:20 AM
महिनाभर टिकून राहील आंबटगोड चवीची चिंच चटणी! स्नॅक्ससोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय, नोट करून घ्या रेसिपी

महिनाभर टिकून राहील आंबटगोड चवीची चिंच चटणी! स्नॅक्ससोबत खाण्यासाठी उत्तम पर्याय, नोट करून घ्या रेसिपी

May 27, 2026 | 10:20 AM
Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप करारावर पुन्हा गयावया करु लागला पाकिस्तान; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला आवाहन

Indus Water Treaty : सिंधू पाणी वाटप करारावर पुन्हा गयावया करु लागला पाकिस्तान; आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला आवाहन

May 27, 2026 | 10:16 AM
Work-Life Balance Countries: ३६ पगारी सुट्ट्या आणि नो ओव्हरटाईम! ‘हा’ देश ठरला वर्क-लाइफ बॅलन्समध्ये जगात अव्वल

Work-Life Balance Countries: ३६ पगारी सुट्ट्या आणि नो ओव्हरटाईम! ‘हा’ देश ठरला वर्क-लाइफ बॅलन्समध्ये जगात अव्वल

May 27, 2026 | 10:09 AM
आई शेवटी आईच असते! दलदलीत अडकून पिल्लाचा मृत्यू, तासनतास त्याला बिलगून राहिली हत्तीण, मन हेलावून टाकाणारा Video Viral

आई शेवटी आईच असते! दलदलीत अडकून पिल्लाचा मृत्यू, तासनतास त्याला बिलगून राहिली हत्तीण, मन हेलावून टाकाणारा Video Viral

May 27, 2026 | 10:07 AM
SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

SRH vs RR Head to Head: एलिमिनेटरमध्ये सनराझर्स भिडणार राजस्थान रॉयल्सशी, कोणाचा पगडा भारी? काय सांगतात रेकॉर्ड्स

May 27, 2026 | 10:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM