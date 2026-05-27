Skin Care Tips: डोळ्यांखाली वाढलेल्या सुरकुत्या आणि डार्क सर्कल्समुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग नियमित प्या ‘हे’ गुणकारी पेय

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, झोपेची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, चुकीच्या वेळी जेवण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीरात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर त्याचे परिणाम त्वचा आणि केसांवर लगेच दिसून येतात. त्यामुळे दैनंदिन आहारात पौष्टिक आणि सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करणे फार आवश्यक आहे. त्वचेवर आलेल्या सुरकुत्या, काळे डाग, डार्क सर्कल्स, मुरूम घालवण्यासाठी महिला बरेच वेगवेगळे उपाय करतात. पण त्याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. अपुऱ्या झोपेमुळे डोळ्यांभोवती काळे डाग आणि सुरकुत्या येण्याची जास्त शक्यता असते.(फोटो सौजन्य – istock)
चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या लवकर त्वचेवरून निघून जात नाहीत. यासाठी वरून स्किन केअर रुटीन फॉलो करण्यासोबतच त्वचेला आतून पोषण देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि डार्क सर्कल्स घालवण्यासाठी कोणते उपाय करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि डार्क सर्कल्स घालवण्यासाठी बीट, चिया सिड्स, आलं, मध आणि पाणी इत्यादी पदार्थांपासून बनवलेले नैसर्गिक पेय प्यावे. यामुळे शरीरासोबतच त्वचेला सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात आणि आरोग्य सुधारते. नैसर्गिक घटक त्वचा आतून हायड्रेट ठेवण्यासोबतच चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यास मदत करतात आणि त्वचा स्वच्छ करतात.
मिक्सरच्या भांड्यात बीट, आलं आणि पाणी घालून बारीक वाटून घ्या. तयार केलेला ज्यूस गाळून त्यात भिजवलेले चिया सीड्स आणि मध घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर उपाशी पोटी सेवन करा. या पेयाच्या नियमित सेवनामुळे चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच त्वचा आतून स्वच्छ आणि चमकदार राहील. तसेच त्वचेच्या रंगात सुद्धा बदल दिसून येईल. चेहऱ्यावरील नैसर्गिक चमक वाढवण्यासाठी कोणत्याही स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती आणि नैसर्गिक घटकांनी समृद्ध असलेल्या पेयांचे सेवन करावे.
बीटमध्ये लोह, अँटी ऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्वे मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात, ज्यामुळे रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि त्वचा आतून स्वच्छ होते. बीटमध्ये असलेले नैसर्गिक घटक आतड्यांमधील घाण स्वच्छ करतात, ज्यामुळे चेहऱ्यावर मुरूम किंवा पिंपल्स येत नाहीत. त्वचेवरील निस्तेजपणा कमी करण्यासाठी आणि रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी बीटचा रस प्यावा. चिया सिड्समध्ये फायबर, ओमेगा-३ फॅटी असिड आणि प्रथिने इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात, ज्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते. शरीरातील सूज, थकवा किंवा पचनाच्या समस्या कमी करण्यासाठी आल्याचे सेवन करावे.